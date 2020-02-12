«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Ибрагимович и Роналду устроят обмен ударами

«Россонери» забили в семи подряд матчах, а у «старой синьоры» хватает проблем в обороне.

В матче полуфинала Кубка Италии 13 февраля «Милан» примет «Ювентус». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» в пользу команды Криштиану Роналду. Сделать ставку на «Ювентус» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.12. Победа «Милана» оценивается букмекерами коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Ювентус»

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Милан» — «Ювентус» 13 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.90, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.00.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Кубка Италии «Милан» — «Ювентус» у Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Сделать ставку на точный выстрел Роналду можно с коэффициентом 2.00. Гол Ибрагимовича идёт за коэффициент 3.00.

Анализ и прогноз матча «Милан» — «Ювентус» (13.02.2020)

«Милан» и «Ювентус» разочаровали своих поклонников в 23-м туре Серии А. «Россонери» в принципиальном дерби уступили «Интеру» со счётом 2:4, ведя 2:0 после первого тайма. Коллектив Стефано Пиоли развалился, несмотря на все старания Златана Ибрагимовича. И застрял в середине турнирной таблицы.

«Ювентус» проводил гостевой поединок с «Вероной», вёл в счёте 1:0, но пропустил два гола в последней 15-минутке основного времени и проиграл. «Старая синьора» потерпела второе подряд поражение на выезде, что привело к потере лидерства в турнирной таблице.

После неудачи действующего чемпиона Серии А в СМИ с новой силой стали набирать обороты слухи о возможной отставке Маурицио Сарри. У «Ювентуса» на носу плей-офф Лиги чемпионов, а проблем в команде хоть отбавляй: нападение тащит один 35-летний Роналду, защитники потеряли уверенность, но и это ещё не всё.

У «Ювентуса» в настоящий момент нет своего стиля. Сарри продолжает заниматься поиском оптимальной схемы и попыткой уместить на поле всех звёздных форвардов. Но по игре остаётся масса вопросов. Во многих матчах нынешнего сезона «старая синьора» выезжала исключительно за счёт индивидуального мастерства.

Поражение от «Интера» стало для «Милана» первым в 2020 году. У «россонери» есть все шансы попасть в Лигу Европы через Серию А. Впрочем, Ибрагимович и компания могут выиграть Кубок Италии, убив двух зайцем одним ходом: завоевать престижный трофей и обеспечить себе участие в еврокубках.

На стадии полуфинала Кубка Италии предусмотрены два матча. Разумеется, фаворитом всего противостояния закономерно считается «Ювентус». С другой стороны, в отдельно взятом поединке может произойти всё, что угодно. На наш взгляд, стоить проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.80.

По стратегии противостояния из двух матчей «Ювентусу» необходим гостевой гол. «Старая синьора» обладает сумасшедшим по именам нападением, а главное — выдающаяся форма Роналду. Криштиану забил во всех поединках текущего года и не собирается останавливаться.

Представить себе вариант, при котором «Ювентус» не забьёт, практически нереально. «Старая синьора» отличилась в двух предыдущих поединках Кубка Италии, в битве за Суперкубок, во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов и в 22 из 23 туров Серии А. Лишь «Фиорентина» сумела не пропустить от команды Маурицио Сарри в нынешнем сезоне.

Хотя бы один гол от «Милана» также выглядит логично. «Россонери» забили в семи подряд встречах, Ибрагимович поправил прицел, заметно прибавил Ребич. Да, история личных встреч против хозяев, но ведь нас интересует форма соперников в настоящий момент.

Оборона «Ювентуса» при Сарри смотрится не лучшим образом. Возможно, дело в адаптации де Лигта, но это не оправдывает «старую синьору». «Милан» обязательно получит свои шансы, а с реализацией у «россонери» сейчас полный порядок.

В четырёх последних гостевых матчах у «Ювентуса» следующие результаты: победы 2:1 над «Сампдорией» и «Ромой», а также поражения 1:2 от «Наполи» и «Вероны». «Старая синьора» стала стабильно пропускать на выезде, и мы поверим в продолжение тенденции.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ювентус»

«Ювентус» отличился хотя бы раз в 31 из 32 матчей нынешнего сезона. «Милан» поражает чужие ворота на протяжении семи подряд поединков. На выезде «старая синьора» пропустила во всех встречах 2020 года, поэтому за коэффициент 1.80 мы сделаем ставку «обе забьют».

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.80.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.