«Колорадо» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Орлов справятся с Ничушкиным и Маккинноном

В матче регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля «Колорадо Эвеланш» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 5:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86, успех «Колорадо Эвеланш» идёт у букмекеров за 1.86.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» 14 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» (14.02.2020)

«Вашингтон» потерпел три поражения в четырёх матчах. Столь слабый отрезок случился лишь в третий раз за сезон: в самом начале регулярного чемпионата были три неудачи подряд (два в овертайме и одна — с разницей в одну шайбу), а также в конце декабря (проиграли «Бостону», «Каролине» и «Айлендерс», одолели «Коламбус»).

На этот раз единственная победа одержана над несчастным «Лос-Анджелесом» (4:2), да и то благодаря хет-трику Александра Овечкина за 4,5 минуты. Во всех остальных поединках команда уступила в основное время. Обидчиками оказались «Питтсбург» (3:4), «Филадельфия» (2:7) и «Айлендерс» (3:5).

Кое-что общее в этих поражениях имелось. Прежде всего — кошмарные действия обороны, которая ошибалась в простых ситуациях, плохо чистила пятачок и практически никак не помогала вратарям. В результате с «островитянами» первый однозначно неудачный матч в НХЛ выдал Илья Самсонов, пропустивший пять шайб с 20 бросков.

Вторая проблема тянется за «столичными» уже продолжительное время. Они включаются только на короткие отрезки, а в оставшееся время валяют дурака. На дистанции регулярного чемпионата спады неизбежны, но тут он длится уже две недели. После паузы на Матч звёзд НХЛ «Кэпиталз» не выигрывали больше одного раза подряд.

Вдобавок ко всему из-за травмы выпал Евгений Кузнецов. Россиянин избежал серьёзных проблем и должен вернуться в строй в ближайшее время, но с «Колорадо» он, похоже, не сыграет, так как пропустил несколько последних тренировок команды. В связи с этим рискует просесть центральная ось, да и в большинстве от Кузи зависело многое.

«Эвеланш» сейчас в полнейшем порядке — восемь побед из девяти возможных, пусть в основном и над скромными соперниками. Клуб из Денвера вскарабкался на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а по потерянным очкам вообще опережает лидирующий «Сент-Луис». Словом, соперник крайне опасный.

Вроде бы подопечные Тодда Рирдена сейчас находятся не в лучшем состоянии плюс лишились Евгения Кузнецова. А тут ещё и выезд на высокогорье, где играть традиционно непросто. Однако гостевые матчи с «лавинами» в последние годы «Кэпс» удаются. Достаточно сказать, что они выиграли четыре из пяти предыдущих встреч в «Пепси-центре».

Кроме того, у гостей имелись лишние сутки на отдых, а «Колорадо», напротив, получил очень плотный график. Поединок с «Вашингтоном» станет для хозяев шестым за десять суток. В общем, гости вполне могут разозлиться и зацепиться. Лишь бы не подвёл вратарь. Рискнём проверить Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.55.

Также стоит рассмотреть ИТБ 0.5 очка Ларса Эллера за 2.20. Без Кузнецова именно датчанин переместится во второе звено и получит дополнительный айстайм. По сезону у него 33 (14+19) очка в 56 матчах, при этом он набирал баллы за результативность в пяти предыдущих поединках из семи. Коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз»

У «Вашингтона» непростой период, но в Денвере в последнее время команда играет удачно: четыре победы в пяти предыдущих поединках. «Колорадо» проведёт шестой матч за десять суток, график плотный. Если вратарь сыграет на своём уровне, у гостей будут хорошие шансы зацепиться за очки.

Ставка №1: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.55.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Ларса Эллера за 2.20.