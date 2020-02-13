Ставкой на двойной исход вы можете получить прибыль при победе любой из команд. «Чемпионат» разбирается в правилах и приводит примеры.

Что означает двойной исход в ставках: как ставить 1Х, 12 и Х2 на футбол по стратегии

Двойной исход в ставках позволяет получить прибыль при двух различных итогах события. Вы можете ставить против одной команды или сразу на обе. В этой статье мы разберём, что такое двойной исход, рассмотрим примеры расчёта и стратегии ставок на футбол.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое двойной исход

Двойной исход — это ставка ординаром, которая выигрывает при двух основных исходах из трех возможных. Также двойной исход называют двойным шансом.



Двойной исход в ставках есть только в тех видах спорта, где возможна ничья в основное время. Например, в футболе, баскетболе, хоккее и гандболе.



Если ничья в основная время невозможна, то букмекеры принимают ставки только на победу одной из команд или спортсмена. Например, в теннисе и волейболе.

Виды ставок на двойной исход

Есть три варианта ставок на двойной шанс:

1Х — победа первой команды или ничья.

Х2 — победа второй команды или ничья.

12 — победа первой или второй команды.

Как рассчитываются ставки на двойной исход

Вычисляйте возможную выплату со ставок на двойной исход по формуле:



S x K, где S — сумма ставки, К — коэффициент.



Чем выше коэффициенты на основные исходы по отдельности, тем выше коэффициент на двойной исход.



Маржа в ставках на двойной исход у большинства букмекера такая же, как и на основные исходы по отдельности.

Примеры расчёта ставок на двойной исход

Рассмотрим три примера ставок на двойной исход:

Вы ставите 3000 рублей на 1Х в футбольном матче «Аякс» — «Бавария» за коэффициент 1.70. В случае ничьей или победы хозяев выплата составит 5100 рублей: 3000 х 1.70.

Вы ставите 2000 рублей на Х2 в хоккейном матче «Спартак» — «Авангард» за коэффициент 1.90. В случае ничьей в основное время или победы гостей выплата составит 3800 рублей: 2000 х 1.90.

Вы ставите 100 000 рублей на 12 в баскетбольном матче «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» за коэффициент 1.01. Если одна из команд выиграет в основное время выплата составит: 101 000 рублей: 100 000 х 1.01.

Стратегии ставок на двойной шанс футболе

Ставьте на двойной шанс в футболе в следующих случаях:

Крупная ставка на фаворита. Если вы хотите сделать крупную ставку на фаворита, но не уверены в победе, то берите двойной шанс.

Если вы хотите сделать крупную ставку на фаворита, но не уверены в победе, то берите двойной шанс. Страховка аутсайдера. Двойной шанс на явного аутсайдера и ничью будет идти за коэффициент выше 2.00. Выбирайте матчи, где у фаворита проблемы с составом, мотивацией или отношениями внутри коллектива.

Двойной шанс на явного аутсайдера и ничью будет идти за коэффициент выше 2.00. Выбирайте матчи, где у фаворита проблемы с составом, мотивацией или отношениями внутри коллектива. Игры против ничьи. Ставьте 12 в матче команд, каждую из которых устраивает только победа.

Ставьте 12 в матче команд, каждую из которых устраивает только победа. Двойной шанс в лайве. Перед вторым таймом матча атакующих соперников берите двойной шанс на ничью и уступающую команду, если разница в счёте — один гол.

Ставки на двойной исход повышают ваши шансы на прибыль, но снижают сумму выплаты. Вы можете ставить на двойной исход в лайве и в прематче, пользуясь базовыми стратегиями «Чемпионата».

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!