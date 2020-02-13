«Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз: злые «волки» огорчат Варди во втором тайме

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Лестер Сити». Начало игры — 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не выделяют явного фаворита: поставить на победу подопечных Нуну Эшпириту Санту в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех команды Брендана Роджерса оценен букмекерами коэффициентом 2.96.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»

Букмекеры не уверены, что матч «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, с тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.79. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Анализ и прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити» (14.02.2020)

В новом году «Вулверхэмптон» выступает неважно. За пять туров в АПЛ было набрано всего пять очков, хотя календарь позволял рассчитывать на большее. «Волки» успели потерпеть два поражения, скатать две ничьи и одержать лишь одну победу.

Поражения пришлись на «Уотфорд» и «Ливерпуль». Оба поединка закончились со счетом 1:2. И если с аутсайдером подопечные Нуну Эшпириту Санту матч провалили, то с единоличным лидером чемпионата Англии смотрелись достойно. Они могли даже прервать победную серию машины Юргена Клоппа, но не повезло.

Ничьи были скатаны с «Ньюкаслом Юнайтед» (1:1) и «Манчестером Юнайтед» (0:0). А победить «бродягам» удалось только «Саутгемптон» на выезде (3:2). Но тут стоит заметить, что «святые» на данный момент хуже всех в чемпионате Англии играют домашние матчи.

Сейчас «Вулверхэмптон» занимает девятую строчку в таблице, набрав 35 очков. От еврокубковой зоны «волков» отделяет всего четыре балла, но свято место пусто не бывает — конкурентов у клуба из Вулверхэмптона в достатке. Не стоит забывать и о текущем розыгрыше Лиги Европы, в котором подопечным Нуну Эшпириту Санту предстоит встретиться с испанским «Эспаньолом» в 1/16 финала.

«Лестер» начал новый год немного удачнее, хотя вряд ли доволен собой: в пяти последних матчах АПЛ было набрано семь очков. Команда замыкает тройку лидеров, отставая от «Манчестер Сити» всего на два балла. За «Ливерпулем» теперь не угнаться, но вот закончить сезон на высокой ноте подопечные Брендана Роджерса способны.

Также остановившиеся в шаге от финала Кубка английской лиги «лисы», обыграв «Брентфорд» (1:0) в предыдущем раунде, продолжают борьбу за Кубок Англии. Чем не могут похвастаться «волки»: они проиграли «Манчестер Юнайтед» в переигровке 1/32 финала.

Эти обстоятельства позволили и «Лестеру», и «Вулверхэмптону» получить двухнедельный отдых, предоставленный АПЛ, что должно благоприятно отразиться на состоянии футболистов. Однако всё равно остается неясным появление ключевых игроков в старте: у волков» в предыдущем туре получил вывих плеча Адама Траоре. А у «лис» под вопросом остается выход лучшего бомбардира английского чемпионата — Джейми Варди.

В предстоящем матче имеет смысл ставить на второй тайм. «Вулверхэмптон» из 12 своих последних голов 11 забил после перерыва, а «Лестер» в английском чемпионате пять последних голов пропустил как раз во втором тайме. Логичным выглядит ставка «гол «волков» во втором тайме», её и проверим. Коэффициент букмекеры за нее предлагают вполне рабочий — 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»

«Волки» в новом году выступают не лучшим образом: клуб вылетел из обоих кубков, а в АПЛ занимает девятое место. Для выхода в еврокубки придется серьезно попотеть. У «лис» же вопросов с еврокубками не возникает, да и в АПЛ всё неплохо: «Ливерпуль», конечно, не догнать, но вот на второе-третье место рассчитывать можно. Про Кубок Англии тоже забывать не стоит.

В предстоящем матче, на наш взгляд, стоит сделать ставку на второй тайм. «Вулверхэмптон» из 12 своих последних голов 11 забил после перерыва, а «Лестер» из пяти последних пропущенных пропустил все пять как раз во втором тайме. Проверим гол хозяев во втором тайме за рабочий коэффициент 1.83.

Ставка: «Вулверхэмптон» забьет во втором тайме за коэффициент 1.83.