«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Никитин отреагирует на домашнее поражение от «Барыса»

В матче регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля «Локомотив» сыграет с ЦСКА… Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.80. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 15 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.04, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.81. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — ЦСКА (15.02.2020)

«Локомотив» не справился с «Нефтехимиком» в первом матче после перерыва на третий этап Евротура (3:4), но дальше получил приятный подарок от составителей календаря в виде минского «Динамо». Клуб из Беларуси давным-давно отвалился от борьбы за плей-офф, раздал всех лидеров и просто доигрывает сезон.



Идеальный соперник для разгромной победы и восстановления уверенности в собственных силах на глазах у родных болельщиков. Так в итоге и вышло: ярославцы открыли счёт в дебюте, забили вторую шайбу в концовке стартовой двадцатиминутки и спокойно довели дело до победы (4:1).



Концовка регулярного чемпионата имеет для «железнодорожников» огромное значение. Седьмое и восьмое места почти наверняка выведут в первом раунде Кубка Гагарина на ЦСКА и СКА, пройти эти клубы в семиматчевой серии крайне сложно. А вот шестая позиция обернётся «Йокеритом» или московским «Динамо» — тоже не подарок, но всё же гораздо приятнее.



Пока всё складывается замечательно. «Торпедо» и «Витязь» сорят очками во все стороны. На данный момент подопечные Майка Пелино опережают команду из Подольска на пять баллов, а нижегородцы отстали на все девять. Право на ошибку имеется, что хорошо. Поскольку это право наверняка потребуется в ближайшее время.



Дело в том, что впереди визит ЦСКА. Когда-то «Локомотив» стабильно пил красно-синюю кровушку, вот только после ухода Дмитрия Квартальнова расклад изменился. В четырёх предыдущих матчах «армейцы» оказались сильнее. Ярославцы боролись, эпизодами выглядели ничуть не хуже, но всякий раз уступали.



Гости вряд ли станут валять дурака, поскольку накануне в родных стенах уступили «Барысу» (2:3). Достаточно сказать, что за весь сезон подопечные Игоря Никитина лишь однажды терпели больше одного поражения подряд. Было это в ноябре, когда команда выдала худший отрезок за последние годы.



Во всех остальных случаях соперники оставались ни с чем. 12 побед, 10 из них — в основное время, а семь — с разгромным счётом. «Локомотив» наверняка покажет достойный хоккей и заставит фаворита потрудиться, но ставить против такой статистики крайне сложно.

Если вы относитесь к ставкам как к развлечению, изучите победу ЦСКА с форой (-2.5) за жирный коэффициент 3.90. Варианты попроще — лобовая победа гостей за нестыдные 1.80, а также Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.75. Действующий чемпион умеет отвечать на поражения.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — ЦСКА

В четырёх предыдущих очных матчах «армейцы» оказались сильнее. Накануне они уступили «Барысу» (2:3). За весь сезон подопечные Игоря Никитина лишь однажды терпели больше одного поражения подряд, а в остальных 12 случаях добивались победы. Скорее всего, так будет и на этот раз.



Ставка: ЦСКА победит за 1.80.