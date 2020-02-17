Биатлон. ЧМ-2020, индивидуальная гонка. Прогноз: Куклина удивит, Витоцци попадёт в топ-3

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 18 января состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало — в 16:15 мск. Прогноз букмекеров неочевиден: в число основных претендентов входят шведка Ханна Эберг (5.00), а также Доротея Вирер из Италии (6.00) и Марте Олсбю из Норвегии (6.00).

Коэффициенты букмекеров на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2020 по биатлону

Букмекеры уверены, что российские биатлонистки не попадут на подиум. Поставить на финиш Екатерины Юрловой-Перхт в топ-3 можно за 9.00, ставки на Ирину Старых или Ларису Куклину принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 26.0.

Прогноз и анализ индивидуальной гонки среди женщин на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

Из-за особенностей формата индивидуальная гонка чаще всего преподносит сюрпризы и позволяет увидеть на подиуме непривычные лица. Четыре огневых рубежа, за каждый промах биатлонисту автоматически начисляется одна дополнительная минута.



Максимально важно отстрелять как можно чище, в таком случае можно побороться за медали даже при откровенно слабом ходе. Скажем, в Эстерсунде украинка Юлия Джима не показала скоростных качеств, зато отстреляла чисто. И заняла второе место, уступив только Жюстин Бреза.



В Кубке мира сезона-2019/2020 были две индивидуальные гонки: в Эстерсунде и Поклюке. Элемент случайности вроде стихшего на пару минут ветра может оказаться ключевым. Именно поэтому котировки букмекеров столь высоки, даже на победу фаворитов дают не меньше 5.00.



Например, в Швеции француженка Анаис Бескон допустила семь промахов, финишировала 61-й и осталась без очков. А в Словении отстрелялась чисто и стала третьей. К слову, пьедестал в Поклюке оказался более привычным: победила Денизе Херрман, второе место заняла Ханна Эберг, а Лиза Витоцци отстала от третьей строчки всего на шесть секунд.



Перед началом ЧМ-2020 казалось, что именно индивидуальная гонка будет основным шансом женской сборной России. Попасть в топ-3 вряд ли удастся, а вот зацепиться за цветочную церемонию вполне реально. В данном виде здорово проявила себя Лариса Куклина: 5-е место в Эстерсунде и 13-е в Поклюке, а Ирина Старых стала восьмой в Словении.



Гонку преследования российские биатлонистки отработали достойно, отыграли внушительное количество мест и показали, что с характером и готовностью у них всё вполне неплохо. Все четыре спортсменки попали в топ-25, а Екатерина Юрлова-Перхт при удачной стрельбе на последнем рубеже (два промаха) могла бы зацепиться за топ-8.



Словом, определённая надежда после кошмарного спринта забрезжила. Вопросы, правда, вызывает состояние Юрловой-Перхт. Изначально тренеры сборной России даже допускали возможность, при которой она пропустит гонку преследования. Однако после удачного выступления она наверняка выйдет на старт.



Проверим две ставки. Первая — Лариса Куклина финиширует выше Ирины Старых за 1.70. На ЧМ-2020 29-летняя биатлонистка опередила партнёршу по национальной команде в обеих личных гонках, да и в целом индивидуальные гонки в этом сезоне у неё неплохо получаются.

Второй — Лиза Витоцци попадёт в топ-3 за 4.00. Гонку преследования итальянка провалила и финишировала лишь 27-й, а соперница-соотечественница Доротея Вирер оказалась первой. Скорее всего, этот результат только добавит Витоцци мотивации, а с “индивидуалками” у неё всё в порядке — это одна из двух спортсменок наряду с Ханной Эберг, попавшей в топ-10 как в Эстерсунде, так и в Поклюке.

Прогноз и ставка на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2020

Индивидуальные гонки славятся своей непредсказуемостью, даже середнячок способен запрыгнуть в медали при чистой стрельбе. Проверим ставку “Куклина финиширует выше Старых” за 1.70. Лариса в нынешнем сезоне хорошо провела обе “индивидуалки”, а на ЧМ-2020 обошла Ирину в обеих личных гонках.



Ставка №1: Лариса Куклина финиширует выше Ирины Старых за 1.70.



Ставка №2: Лиза Витоцци попадёт в топ-3 за 4.00.