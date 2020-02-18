«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг быстро разберутся с Мойесом

В перенесённом матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» 19 февраля примет «Вест Хэм». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 19.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 19 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (19.02.2020)

На стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится заключительный матч 26-го тура английской Премьер-лиги, который был перенесён на 10 дней из-за погодных условий. Изначально он должен был состояться 9 февраля, но надвигающийся на Англию шторм «Киара» имел на этот счёт другое мнение.



За прошедшее время многое успело произойти. «Горожане» получили дисквалификацию от УЕФА за нарушение правил ФФП, были отстранены от еврокубков на два года и подали апелляцию. Такие новости могут как добавить футболистами злости с желанием, так и, напротив, выступить дестабилизирующим фактором.



С точки зрения уровня команд всё очевидно. Подопечные Хосепа Гвардиолы выше на две головы, а несчастный «Вест Хэм» даже после отставки Мануэля Пеллегрини никак не может улучшить положение. В пяти предыдущих турах при Дэвиде Мойесе удалось набрать лишь два очка, выдав ничьи с «Эвертоном» (1:1) и «Брайтоном» (3:3).



Также на упомянутом отрезке произошли поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1), «Лестера» (1:4) и «Ливерпуля» (0:2). То есть календарь оказался не шибко приятным, но это слабое утешение. «Молотобойцы» находятся в зоне вылета, набрав 24 очка в 25 поединках. Впрочем, отставание от «Астон Виллы» и «Борнмута» минимально.



С точки зрения статистики очных встреч всё очевидно. Лондонцы не отнимали очки у «Манчестер Сити» аж с января 2016 года, когда выстояли на своём поле (2:2) благодаря дублю Эннера Валенсии. С тех пор они потерпели восемь поражений с общим счётом 3:28. Три предыдущие победы «горожане» добыли всухую.



В пользу гостей говорят только два фактора. Во-первых, подопечные Хосепа Гвардиолы не выходили на поле аж со 2 февраля, а 2,5 недели простоя — это очень много. В связи с этим фаворит вряд ли покажет какой-то особенно мощный футбол. И второе — 22 февраля хозяевам играть с «Лестер Сити», а 26 числа — с мадридским «Реалом».



Понятно, что эти матчи гораздо важнее визита «Вест Хэма». «Лисы» — единственный конкурент в борьбе за второе место в чемпионате Англии, а победа в Лиге чемпионов остаётся последним шансом спасти сезон (Кубок лиги при всём уважении на эту роль не тянет). Тем более что в ближайшую пару лет возможностей выиграть еврокубки, скорее всего, уже не представится.

Словом, «Ман Сити» наверняка постарается быстро создать задел, а затем спокойно довести дело до победы через контроль мяча и поберечь силы. Разноса не ждём, а вот победы на классе с разницей в пару-тройку мячей — вполне. Мы бы выбирали между голом в первые 15 минут за 2.37 и П1 после 30 минут за 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

«Ман Сити» выиграл восемь предыдущих матчей с «Вест Хэмом», да и сами «молотобойцы» сейчас находятся в плачевном состоянии. У «горожан» впереди игры с «Лестером» и «Реалом», а потому они постараются побыстрее создать преимущество и поберечь силы. Ждём быстрого гола и победы хозяев на классе.



Ставка: гол в первые 15 минут за 2.37.