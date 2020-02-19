«Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз: в Греции вспомнят времена Аршавина

Две красно-белые команды регулярно рубились в Лиге чемпионов, а теперь встретятся в Лиге Европы.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы 20 февраля «Олимпиакос» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Олимпиакос» — «Арсенал» в пользу команды Обамеянга и Озила. Сделать ставку на «Арсенал» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.47. Победа «Олимпиакоса» оценивается букмекерами коэффициентом 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпиакос» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» 20 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.87, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.03.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» у Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. Сделать ставку на точный выстрел Обамеянга можно с коэффициентом 2.15. Гол Ляказетта идёт за коэффициент 2.75.

Анализ и прогноз матча «Олимпиакос» — «Арсенал» (20.02.2020)

«Арсенал» и «Олимпиакос» в хорошей форме подходят к очному противостоянию. «Канониры» имеют в активе серию из восьми матчей без поражений. На данном отрезке команда Микеля Артеты переиграла «Манчестер Юнайтед» и сыграла вничью на выезде с «Челси».

«Арсенал» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, а в АПЛ у «канониров» 10-я строчка. Из-за отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков на два следующих сезона Обамеянг и компания постараются зацепиться за пятое место во внутреннем первенстве.

Впрочем, и от победы в Лиге Европы «Арсенал» не откажется. На пути в 1/8 финала «канонирам» предстоит встреча со старым знакомым — «Олимпиакосом». У греков беспроигрышная серия составляет 18 матчей, но стоит учитывать и уровень соперников.

Коллектив Педру Мартинша занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой». Опыт противостояния английским клубам у «Олимпиакоса» в нынешнем сезоне уже есть, а с «Арсеналом» у греков старые счёты.

Тотал больше 2.5 идёт за коэффициент 1.87, и с точки зрения истории ставка смотрится выгодно. В 2009 году «Арсенал» и «Олимпиакос» сыграли два низовых матча на групповом этапе, но потом понеслось. В 2011 году команды обменялись домашними победами: 2:1 в Лондоне и 3:1 в Пирее.

Годом позже ситуация повторилась в обратную сторону, а в сезоне-2015/2016 «Олимпиакос» выиграл 3:2 в Лондоне, а «Арсенал» разгромил соперника в Пирее со счётом 3:0. Таким образом, греки и «канониры» выдали шесть подряд верховых матчей в очных противостояниях. Не обошлось и без Андрея Аршавина.

Разумеется, сейчас другие времена, однако о прошлом забывать не стоит. Микель Артета прививает своей команде сбалансированный футбол и пытается сделать оборону более надёжной. Получается с переменным успехом, но в ближайшем матче гости сосредоточатся на нападении.

«Арсеналу» нужен гол на выезде, чтобы увеличить шансы на проход в следующий раунд. «Олимпиакос» постарается не пропустить, но отправляться в Лондон без забитых мячей грекам нежелательно. За счёт поддержки трибун хозяева будут выжимать максимум из первой встречи.

Открытый и авантюрный футбол мы не увидим, но и битву двух автобусов ожидать также не стоит. Моментов хватит обеим командам, а дальше уже вопрос реализации. Уровень исполнителей позволяет рассчитывать на три или более гола.

Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Арсенал»

За коэффициент 1.87 мы сделаем ставку на тотал больше 2.5 «Арсеналу» нужен гол на выезде, а «Олимпикосу» нежелательно отправляться в Лондон без забитых мячей. В каждом из шести предыдущих матчей между «канонирами» и греками выбранный вариант оказывался успешным.

Ставка: тотал больше 2.5 за коэффициент 1.87.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!