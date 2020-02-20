«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Диц проведут репетицию перед плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ 21 февраля «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 16:30 мск. В ставках на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» команда Андрея Скабелки котируется с коэффициентом 2.05. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 21 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.69, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.10. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча «Барыс» — «Салават Юлаев» (21.02.2020)

«Барыс» накануне всё же прервал чудесную серию из шести побед в основное время. Правда, одно очко зацепил: на своём льду в овертайме уступил «Сибири». Сюжет получился что надо: первый гол состоялся только на 50-й минуте, хозяева сняли вратаря и сравняли счёт за пять секунд до сирены, но всё же уступили (1:2 ОТ).

Собственно, непосредственно по качеству хоккея и количеству моментов «барсы» выглядели гораздо лучше. Они вполне наиграли на три-четыре шайбы, да только Алексей Красиков оказался против. Голкипер «снеговиков» отразил 45 бросков из 46, хотя среди них хватало опасных.

Даже после поражения подопечные Андрея Скабелки сохраняют шансы на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент они отстают от «Авангарда» всего на два очка, а ведь календарь у омичей непростой — «Йокерит», «Локомотив» и «Автомобилист».

Ниже третьей строчки клуб из Казахстана уже точно не упадёт, поскольку «Автомобилист» отстал на восемь баллов и потерял даже теоретические шансы. Если же расклад останется неизменным, то с огромной долей вероятности в первом раунде плей-офф придётся встретиться как раз с «Салаватом Юлаевым».

Уфимцы спокойно расположились на шестой позиции Востока. После головомойки от «Спартака» на своём льду (2:5) они добавили и выдали два крепких поединка подряд. Сначала дошли до овертайма со СКА (4:5 ОТ, подвели удаления и убойное большинство петербуржцев), а затем задушили «Сочи» (2:0 с несколькими спасениями Юхи Метсолы).

Подопечные Николая Цулыгина заканчивают регулярный чемпионат убойным выездом — вслед за Нур-Султаном они посетят Магнитогорск, а затем и Казань. Очные встречи в последнее время получаются либо крайне нервными, либо результативными. В нынешнем сезоне, например, уже была победа «Барыса» 5:3 и ответ уфимцев десять дней спустя (5:2).

Соперники хорошо знают друг друга и вряд ли станут раскрывать все карты на фоне вероятного противостояния в плей-офф. Вполне возможны сюрпризы в составах и точечные эксперименты, а потому ставить на результат довольно опасно. Проверим тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

«Барыс» уже точно не опустится ниже третьего места, да ещё и сохраняет шансы обойти «Авангард». «СЮ» с большой долей вероятности останется шестым на Востоке. Соперники рискуют встретиться в первом раунде Кубка Гагарина, так что в этой игре тренеры вполне могут сделать несколько изменений в составе и попробовать что-то новое. Ждём бодрого и результативного хоккея.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.16.