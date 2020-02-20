«Бавария» — «Падерборн». Прогноз: Мамба огорчит Нойера перед Лигой чемпионов

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» примет «Падерборн 07» 21 февраля. Начало игры — 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.07. Успех команды Штеффена Баумгарта оценен букмекерами коэффициентом 38.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бавария» — «Падерборн 07»

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Падерборн 07» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за коэффициент 1.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.20. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Падерборн 07» (21.02.2020)

Трудно спорить с тем, что «Бавария» сейчас в хорошей форме. За последние восемь туров подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 22 из 24 возможных очков, что позволяет им лидировать в немецком чемпионате. А в Кубке Германии мюнхенцы добрались до четвертьфинала, в предыдущей стадии обыграв крепкий «Хоффенхайм» (4:3).



С голами у баварцев тоже всё традиционно на высоте. За 22 игры в Бундеслиге они 62 раза потревожили сетку ворот соперников, то есть в среднем они кладут почти три гола за игру. Больше только у яркой атаки дортмундской «Боруссии» — 63.



Главный голеадор «Баварии» — волшебник Роберт Левандовски — забивает практически в каждой игре. А тут ещё и вернувшийся после травмы Серж Гнабри вновь почувствовал вкус голов. В предыдущем матче против «Кёльна» молодой полузащитник оформил дубль.



У «Падерборна» дела куда хуже. За 22 тура было набрано всего 17 очков. Клуб из одноименного города — основной претендент на вылет во вторую Бундеслигу.



Подопечные Штеффена Баумгарта очень много пропускают. Два с лишним гола в среднем за игру — результат плачевный. В предстоящем поединке с баварцами, которые умеют и любят много забивать, «Падерборну» будет тяжко.

Однако не стоит забывать в том, что мюнхенцам уже совсем скоро лететь в Лондон на игру с «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов. Сильная разница команд в классе обязательно даст о себе знать. Скорее всего, фаворит решит быстро создать себе преимущество и поберечь силы. Так что мы бы проверили гол в первые 15 минут за коэффициент 2.14.



Но выступление «Баварии» в еврокубках может сыграть на руку команде из Падерборна. Вполне вероятно, Ханс-Дитер Флик проведет ротацию состава. Благо, длина и качество скамейки дают наставнику действующего чемпиона Германии такую возможность.



Можно позволить себе шалость и проверить ставку «обе команды забьют + победа «Баварии» за привлекательный коэффициент 2.34. Силы мюнхенцев сомнений не вызывают, но огорчить разочек Нойера падерборнцы способны. В последних шести матчах подопечные Штеффена Баумгарта непременно забивали, а в предыдущей встрече с баварцами отличились даже дважды. Лучший бомбардир гостей Штрели Мамба уже давно не отличался и будет крайне мотивирован.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Падерборн 07»

Силы баварцев сомнений не вызывают: забив 62 мяча, они заслуженно лидируют в Бундеслиге. «Падерборн 07» замыкает турнирную таблицу, пропуская в среднем по два гола за матч. В предстоящем поединке проверим две ставки, а поможет нам в этом участие клуба из Мюнхена в Лиге чемпионов.



Скорее всего, фаворит решит быстро создать себе преимущество и поберечь силы через контроль мяча. Можно проверить гол мюнхенцев в первые 15 минут матча за 2.14. Также, вероятно, Флик проведет небольшую ротацию состава, что повысит шансы команды из Падерборна забить. Тем более что в последних шести матчах они свой гол непременно забивали.



Ставка №1: гол «Баварии» в первые 15 минут.



Ставка №2: обе команды забьют + победа «Баварии».