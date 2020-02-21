Ставя на коридоры, вы останетесь без штанов не сразу, а спустя время. «Чемпионат» разбирает стратегию, которая хороша только на бумаге.

Коридоры в ставках на спорт: что это и как ставить по стратегии на баскетбол и футбол

Коридоры в ставках позволяют получить прибыль даже при одном верном выборе из двух. А при доле везения можно сорвать куш! Но в реальности всё не так оптимистично. В этой статье мы обсудим, что такое коридоры в ставках на спорт, а также рассмотрим стратегии на футбол, баскетбол и теннис.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое коридор в ставках на спорт

Коридор в ставках на спорт — это стратегия двух ставок на один рынок, при которой обязательно зайдёт один выбор или оба.

Ширина коридора — это диапазон значений, при котором сыграют оба выбора.

Чаще всего коридоры играют на форы или тоталы.

Например, в футбольном матче «Спартак» — «Локомотив» вы ставите на тотал голов больше 1.5 и тотал голов меньше 4.5. Возможны следующие варианты:

если забьют не более одного гола, зайдёт только первая ставка,

если забьют от двух до четырёх голов, сыграют оба выбора,

если забьют пять голов или больше, пройдёт только вторая ставка.

Ширина коридора составляет три гола.

Подробнее о тотале и стратегиях ставок на тотал читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Примеры расчёта ставок на коридоры по тоталам и форам

Рассмотрим два примера расчёта ставок на коридор в разных видах спорта, когда на оба выбора вы ставите по 1000 рублей.

Коридор в баскетболе

На баскетбольный матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» вы ставите в одной букмекерской конторе на тотал больше 218.5 очка за коэффициент 1.53 и на тотал меньше 229.5 очка на тотал за коэффициент 1.53.

Ширина коридора составляет 11 очков. Если команды наберут от 219 до 229 очков, сыграют оба выбора.

Выплата по каждой ставке составит 1530 рублей: 1000 х 1.53. Вы будете в плюсе на 1060 рублей: 1530 х 2 — 1000 х 2.

Если команды наберут меньше 219 очков или больше 219, выигрывает одна ставка. Выплата составит 1530 рублей: 1000 х 1.53. Вы будете в минусе на 470 рублей: 1000 х 2 — 1000 х 1.53.

Коридор в теннисе

На теннисный матч Мария Шарапова — Серена Уильямс вы ставите в разных букмекерских конторах: фору (6.5) по геймам на Шарапову за коэффициент 1.40 и фору (-3.5) по геймам на Уильямс за коэффициент 1.50.

Ширина коридора составляет три гейма. Если Уильямс победит с разницей в четыре, пять или шесть геймов, сыграют оба выбора. Выплата по первой ставке составит 1400 рублей: 1000 х 1.40, а по второй — 1500 рублей: 1000 х 1.50. Вы будете в плюсе на 900 рублей: 1400 + 1500 — 1000 х 2.

При победе Уильямс с разницей в семь геймов или больше, сыграет только вторая ставка. Выплата составит 1500 рублей: 1000 х 1.50. Вы будете в минусе на 500 рублей: 1000 х 2 — 1000 х 1.50.

Если Уильямс победит с разницей в три гейма или меньше, а также в случае выигрыша Шараповой, зайдёт только первая ставка. Выплата составит 1400 рублей: 1000 х 1.40. Вы будете в минусе на 600 рублей: 1000 х 2 — 1000 х 1.40.

Как искать коридоры

Коридоры без гарантии прибыли доступны во всех букмекерских конторах.

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Рассмотрим примеры коридоров с гарантированной прибылью на стратегиях ставок в разных видах спорта в лайве.

Стратегия ставок на коридоры в футболе

Ставьте на тотал голов больше 3.5 на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы по следующим критериям:

в первой встрече забили обе команды,

коэффициент на тотал голов больше 3.5 превышает 2.00,

в первом матче хозяева победили с разницей в один или два гола.

Если в первом тайме второго матча забьют два гола, ставьте в перерыве на тотал меньше 3.5 за коэффициент выше 2.00.

Если в первом тайме второй встречи забьют три гола, берите тотал меньше 4.5 за коэффициент выше 2.00.

Вы будете в плюсе при любом из описанных исходов.

Стратегия ставок на коридоры в баскетболе

Ставьте на аутсайдера с форой от (10.5) до (15.5) очков в матче НБА в следующих случаях:

аутсайдер играет в гостях,

коэффициент на выбранную фору превышает 2.00,

фаворит выиграл больше трёх матчей подряд.

Например, вы взяли фору (13.5) на аутсайдера и счёт после первой четверти 33:26 в пользу гостей.

Перед второй четвертью ставьте на фору (-8.5) на фаворита за коэффициент выше 2.00.

Если фаворит выиграет с разницей от 9 до 13 очков, зайдут обе ставки. При любом другом исходе пройдёт лишь один выбор, но вы будете в плюсе.

Коридор в ставках на теннис

Ставьте на аутсайдера с форой от (4.5) до (7.5) геймов женского тенниса следующих случаях:

аутсайдер выиграл прошлый матч,

коэффициент на выбранную фору превышает 2.00,

фаворит проиграл прошлый матч,

аутсайдер отдыхал меньше суток после предыдущего поединка,

фаворит выиграл больше 50% трёхсетовых матчей.

Например, вы взяли фору (6.5) на аутсайдера и в первом сете фаворит проиграл со счётом 3:6.

Перед вторым сетом ставьте на фору (-2.5) на фаворита за коэффициент выше 2.00.

Если фаворит выиграет матч с разницей от трёх до шести геймов, зайдут обе ставки. При любом другом исходе пройдёт лишь один выбор, но вы будете в плюсе.

Плюсы и минусы стратегии коридор

Достоинство:

пройдёт как минимум одна из двух ставок.

Недостатки:

найти коридор с гарантированной прибылью в прематче практически невозможно;

получить прибыль при ставках с коэффициентом ниже 2.00 можно только в случае захода обоих выборов;

поймать в лайве коридор с коэффициентом выше 2.00 в обе стороны можно только при верном анализе стартового отрезка матча.

Играть коридоры на дистанции опасно и невыгодно. Делая две ставки, вы дважды платите маржу букмекеру, а окажетесь в плюсе только при удачном стечении обстоятельств. Пользуясь стратегиями «Чемпионата», вы можете в лайве поймать коридоры с гарантированной прибылью. Но для этого нужно верно анализировать стартовый отрезок матча.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!