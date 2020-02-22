Биатлон. ЧМ-2020, масс-старт, женщины. Прогноз: Юрлова красиво попрощается с Антхольцем

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 23 февраля состоится женский масс-старт на 12,5 км. Начало — в 14:30 мск. Прогноз букмекеров неочевиден: в число фавориток входят итальянка Доротея Вирер (4.24), норвежка Марте Рёйселанд (5.50), а также немка Дениз Херрман (6.00).

Коэффициенты букмекеров на женский масс-старт ЧМ-2020 по биатлону (23.02.2020)

Букмекеры считают, что россиянка Екатерина Юрлова-Перхт не сумеет побороться за медали. Поставить на её победу предлагается с коэффициентом 21.0, а попадание Юрловой на подиум идёт в букмекерских конторах за 4.50.

Прогноз и анализ женского масс-старта на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

Представительство сборной России на женском масс-старте ЧМ-2020 будет скромным. По правилам в число 30 участниц входят представительницы топ-15 общего зачёта Кубка мира, а также 15 лучших спортсменок с наилучшими показателями на самом чемпионате мира.



По второму показателю в старт-лист попала Екатерина Юрлова-Перхт, которая здорово выступает в Антхольце. Она достойно пробежала смешанную эстафету, а затем стала лучшей в команде во всех личных гонках: 21-е место в спринте, 12-е — в гонке преследования и 13-е — в индивидуальной гонке.



Все остальные девушки выступили из рук вон плохо, а потому для них ЧМ-2020 уже закончился. Юрлова справилась с давлением в эстафете, наконец-то покорив первый этап после затяжной паузы. Всего один промах за две стрельбы и очень хороший ход — ногами на своём этапе она оказалась третьей, уступив лидеру около 11 секунд.



Правда, провал на заключительных этапах не позволил сборной России побороться за подиум. Масс-старт — последний шанс зацепиться за медаль. На первый взгляд шансы минимальны, вот только год назад именно в этой гонке удалось занять второе место. Сделала этот как раз Юрлова, с двумя промахами уступившая Доротее Вирер менее пяти секунд.



Повторить успех будет невероятно сложно. В первую очередь менее чем за сутки после эстафеты нужно успеть восстановиться как физически, так и психологически. Однако Екатерина умеет работать в контактных гонках, да и результаты в масс-стартах нынешнего сезона у неё неплохие.



В Анси едва не удалось забраться на подиум. С двумя промахами спортсменка финишировала шестой, отстав от второго места на 18 секунд. В Поклюке Юрлова осталась 21-й с тремя промахами, но на тот момент она определённо была хуже готова физически.



Сейчас со скоростью всё в порядке, при удачной стрельбе шансы зацепиться за цветочную церемонию непременно возникнут. Проверять финиш россиянки в топ-5 не рискнём, предпочтём другой вариант. Ставка “Юрлова финиширует выше Моники Хойниш-Стареги” доступна за 1.85.



Миниатюрная полячка отличается стабильностью, в большинстве случаев она финиширует во втором десятке. В индивидуальной гонке Моника имела шансы побороться за победу, но не справилась с нервами и допустила два промаха на последней стойке. В результате осталась шестой, отстав от лидера на 70 секунд.

В спринте и гонке преследования на ЧМ-2020 Юрлова-Перхт финишировала выше, на лыжне у неё должно быть преимущество. А дальше всё зависит от стрельбы. Как правило, спортсменка из Польши не попадает в топ-10 личных гонок больше одного раза за этап. И этот самый раз у неё уже был.

Прогноз и ставка на женский масс-старт ЧМ-2020

В женском масс-старте выступит только одна россиянка. Екатерина Юрлова-Перхт тащила женскую сборную России на ЧМ-2020. Остались ли у неё силы после напряжённой недели — большой вопрос. Побороться за подиум будет сложно, а вот зацепиться за цветочную церемонию вполне реально. Бежит она хорошо, так что всё зависит от стрельбы.



Ставка: Екатерина Юрлова-Перхт финиширует выше Моники Хойниш-Стареги за 1.85.