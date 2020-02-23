Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева. Прогноз: россиянка уверенно победит в Дохе

В матче первого круга турнира WTA в Дохе в женском одиночном разряде 24 февраля Анастасия Павлюченкова (Россия) сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Павлюченковой. В ставках на матч Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева российская спортсменка котируется с коэффициентом 1.55. Победу Путинцевой букмекеры оценивают коэффициентом 2.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева

Букмекеры уверены, что матч турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева 24 февраля получится затяжным. Тотал больше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.77, тотал меньше 20.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.03. Если Павлюченкова победит в двух сетах, сыграет коэффициент 2.34.

Прогноз и анализ матча Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева (24.02.2020)

Павлюченкова хорошо начала 2020 год, хотя с жеребьёвкой ей чаще всего не везло. В Брисбене в первом же круге досталась Петра Квитова — поражение в трёх сетах. В Аделаиде после лёгкой победы над Анетт Контавейт пришлось играть с первой ракеткой мира Эшли Барти — поражение в трёх партиях.

На Australian Open наконец-то появилось время набрать ход: в стартовых раундах достались средненькие Нина Стоянович и Тэйлор Таунсенд. Размявшись на них, в дальнейшем Анастасия расправилась с Каролиной Плишковой (7:6, 7:6) и Анжеликой Кербер (6:7, 7:6, 6:2).

В четвертьфинале Гарбинье Мугуруса оказалась сильнее, но успешного выступления на ТБШ это не отменило. В Дубае вновь не повезло с сеткой: в первом же раунде выпала мощная Белинда Бенчич. Россиянка без шансов проиграла стартовую партию, однако затем собралась и прошла дальше (1:6, 6:1, 6:1).

Во втором круге её высадила Анетт Контавейт: слишком много брака и двойных ошибок, а также большие проблемы на второй подаче. С тех пор прошло четыре дня — вполне достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться к новому турниру. В котором наконец-то жеребьёвка оказалась благосклоннее.

В первом раунде предстоит встретиться с Юлией Путинцевой, которая сейчас находится не в лучшей форме. В 2020 году она лишь однажды обыграла соперницу из топ-25: было это в самом первом матче сезона в Брисбене, пострадала молодая хорватка Донна Векич (6:3, 3:6, 7:5). В тот день Векич совершила пять двойных ошибок на один эйс и слабо реализовывала брейк-пойнты.

Теннисистка из Казахстана стабильно обыгрывает противниц попроще, но не более того. Перед Дохой она выступала в Санкт-Петербурге, где в первом же матче проиграла Веронике Кудерметовой. Понятно, что Павлюченкова на данный момент выглядит сильнее.

Статистика очных встреч в пользу россиянки — две победы из двух возможных. Обе игры состоялись в 2016 году, когда Анастасия переживала не лучший период. Агрессивный теннис и хорошая подача должны помочь фавориту пройти в следующий раунд.

Путинцева не отличается крепкими нервами: она много ошибается и не особенно дружит со стабильностью. Если у Павлюченковой подача пойдёт на привычном уровне, она без особых хлопот выйдет во второй круг. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.34 и П1 с форой (-2.5 гейма) за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Анастасия Павлюченкова — Юлия Путинцева

Статистика очных встреч в пользу россиянки — две победы из двух возможных. Обе игры состоялись в 2016 году, когда Анастасия переживала не лучший период. Сейчас преимущество Павлюченковой рискует оказаться ещё заметнее. Силовой теннис и мощная подача должны помочь выйти во втором круг.

Ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 2.34.