Как платить налог на выигрыш в букмекерских конторах России: отвечаем на вопросы игроков

1 января 2018 года в силу вступили нововведения в Налоговый кодекс РФ. Тема налогов с выигрышей в букмекерских конторах превратилась в тёмный лес. В этой статье мы разберём, в каких случаях налог платит букмекер, когда вам придётся самим подавать декларацию и когда о налогах можно забыть.
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Какая налоговая ставка на выигрыш в букмекерской конторе
Налог на выигрыш составляет 13%.
При игре в пунктах приёма ставок налогом облагается каждая выигрышная ставка.
При игре онлайн считается разница между суммой вывода и депозитом.
Согласно российскому законодательству, сумма ввода — это интерактивная ставка, а выигрыш — это сумма выплаты. Не путайте выигрыш с чистой прибылью.
При выигрышах на сумму от 15 тыс рублей считайте 13% от чистой прибыли.
По выигрышам менее 15 тыс рублей считайте 13% от суммы выплаты.
Обратите внимание на два важных нюанса при игре онлайн:
Если вы пополнили счёт и несколько раз выводите средства, то при расчёте налога вычитайте сумму депозита только в первом случае.
Например, вы сделали депозит на сумму 30 тыс рублей, и после нескольких ставок на счету стало 100 тыс рублей. Вы снимаете 20 тыс рублей. С этой суммы налог не взимается, так как нет чистой прибыли.
Если вы снимите оставшиеся 80 тыс рублей, нужно уплатить налог в размере 13% от этой суммы, то есть 10 400 рублей.
Букмекер может учесть предыдущие депозиты при расчёте налога.
Например, вы пополнили счёт на сумму 25 тыс рублей и проиграли все средства. Затем вы внесли ещё 20 тыс рублей, и после нескольких ставок на счету стало 80 тыс рублей.
При расчёте налога букмекер может посчитать чистую прибыль с учётом предыдущих депозитов: 80 — 20 — 25 = 35 тыс рублей. Тогда нужно уплатить налог в размере 13% от этой суммы, то есть 4550 рублей.
Когда налог платит букмекер
Если выигрыш 15 тыс рублей и выше, то налог платит букмекер. Вы можете запросить у букмекера справку 2-НДФЛ.
При игре в ППС налог удерживают после расчёта ставки.
При игре онлайн средства после вывода сначала попадают в ЦУПИС, а затем поступают на счёт игрока после вычета налогов.
ЦУПИС — центр учета переводов интерактивных ставок.
Подробнее о ЦУПИС читайте здесь:
По выигрышам менее 15 тыс рублей вы должны заплатить налог самостоятельно.
Вам нужно уплатить 13% от суммы выплат за календарный год при игре онлайн и в ППС.
Когда можно не платить налог с выигрыша
Вы можете не платить налог, если сумма всех выигрышей за календарный год составила менее 4 тыс рублей. Учитывайте сумму выплат, полученную во всех букмекерских конторах при игре онлайн и в ППС.
При подаче декларации вы можете вычесть 4 тыс рублей из суммы выигрышей один раз за календарный год.
Как платить налог с выигрыша
Предоставьте налоговую декларацию не позднее 30 апреля следующего года согласно п. 1 ст. 229 НК РФ.
Уплатите по месту жительства начисленную из декларации сумму не позднее 15 июля следующего года.
Например, в 2020 году сумма полученных вами выплат составила 12 тыс рублей. До 30 апреля 2021 года вы должны подать в налоговую декларацию о доходах, вписав сумму выигрыша в 12 тыс рублей.
После вам начислят налог на сумму 1560 рублей: 13% от 12 тыс рублей. Оплатить налог нужно до 15 июля 2020 года.
Обращайтесь в ЦУПИС для получения выписки по всем депозитам и выигрышам.
Куда подавать декларацию
Информацию о выигрыше нужно включить в общую декларацию о доходах, заполнив форму 3-НДФЛ. Ее можно отнести в налоговую самостоятельно, отправить по почте или через личный кабинет официального сайта ФНС.
Что будет, если не платить налоги
При уклонении от уплаты налогов вам будут начислять ежедневную пеню, которая составляет 1/300 текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Вычисляйте общую сумму налоговой задолженности по формуле:
S x R x D, где S — сумма неуплаченного налога, R — 1/300 от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ, D — количество дней просрочки.
При уклонении от уплаты налогов ФНС пришлет уведомление с указанием размера задолженности, пени и сроками погашения. Если уклонение продолжится, вам выпишут штраф. Если просрочку признают умышленной, штраф составит 40% от суммы задолженности, если нет — 20%. Если и штраф не будет оплачен, ФНС подаст на вас в суд.
Согласно статье 32 НК РФ, вас могут привлечь к уголовной ответственности в следующем случае:
- Вы не заплатили в полном объёме требуемые суммы в течении двух месяцев со дня привлечения вас к ответственности за совершение налогового правонарушения.
- Размер неуплаченной вами суммы позволяет предполагать факт нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов.
Тогда налоговые органы обязаны в течение десяти дней направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Как платить меньше налогов
Вы можете снизить до минимума сумму налогов следующим образом:
- Играйте только онлайн. В ППС налогом облагается каждая выигрышная ставка, а в онлайне сумма вывода.
- Выводите средства как можно реже. Если вы идёте в минусе на дистанции, вы всё равно сделаете новый депозит, но заплатите налог и за прошлый вывод.
Избавьте себя от подсчёта налогов, запрашивая на вывод суммы от 15 тыс рублей. В ЦУПИС вы можете запросить выписку о всех депозитах и выводах средств за календарный год, а в ФНС узнать есть ли у вас задолженность.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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