Как платить налог на выигрыш в букмекерских конторах России: отвечаем на вопросы игроков

1 января 2018 года в силу вступили нововведения в Налоговый кодекс РФ. Тема налогов с выигрышей в букмекерских конторах превратилась в тёмный лес. В этой статье мы разберём, в каких случаях налог платит букмекер, когда вам придётся самим подавать декларацию и когда о налогах можно забыть.



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Какая налоговая ставка на выигрыш в букмекерской конторе

Налог на выигрыш составляет 13%.



При игре в пунктах приёма ставок налогом облагается каждая выигрышная ставка.



При игре онлайн считается разница между суммой вывода и депозитом.



Согласно российскому законодательству, сумма ввода — это интерактивная ставка, а выигрыш — это сумма выплаты. Не путайте выигрыш с чистой прибылью.



При выигрышах на сумму от 15 тыс рублей считайте 13% от чистой прибыли.



По выигрышам менее 15 тыс рублей считайте 13% от суммы выплаты.



Обратите внимание на два важных нюанса при игре онлайн:



Если вы пополнили счёт и несколько раз выводите средства, то при расчёте налога вычитайте сумму депозита только в первом случае.



Например, вы сделали депозит на сумму 30 тыс рублей, и после нескольких ставок на счету стало 100 тыс рублей. Вы снимаете 20 тыс рублей. С этой суммы налог не взимается, так как нет чистой прибыли.



Если вы снимите оставшиеся 80 тыс рублей, нужно уплатить налог в размере 13% от этой суммы, то есть 10 400 рублей.



Букмекер может учесть предыдущие депозиты при расчёте налога.



Например, вы пополнили счёт на сумму 25 тыс рублей и проиграли все средства. Затем вы внесли ещё 20 тыс рублей, и после нескольких ставок на счету стало 80 тыс рублей.



При расчёте налога букмекер может посчитать чистую прибыль с учётом предыдущих депозитов: 80 — 20 — 25 = 35 тыс рублей. Тогда нужно уплатить налог в размере 13% от этой суммы, то есть 4550 рублей.

Когда налог платит букмекер

Если выигрыш 15 тыс рублей и выше, то налог платит букмекер. Вы можете запросить у букмекера справку 2-НДФЛ.



При игре в ППС налог удерживают после расчёта ставки.



При игре онлайн средства после вывода сначала попадают в ЦУПИС, а затем поступают на счёт игрока после вычета налогов.



ЦУПИС — центр учета переводов интерактивных ставок.



Подробнее о ЦУПИС читайте здесь:

Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт Страшное чудовище ЦУПИС будоражит умы игроков на ставках уже четвёртый год. «Чемпионат» разобрался, что он значит и зачем нужен.

По выигрышам менее 15 тыс рублей вы должны заплатить налог самостоятельно.



Вам нужно уплатить 13% от суммы выплат за календарный год при игре онлайн и в ППС.

Когда можно не платить налог с выигрыша

Вы можете не платить налог, если сумма всех выигрышей за календарный год составила менее 4 тыс рублей. Учитывайте сумму выплат, полученную во всех букмекерских конторах при игре онлайн и в ППС.



При подаче декларации вы можете вычесть 4 тыс рублей из суммы выигрышей один раз за календарный год.

Как платить налог с выигрыша

Предоставьте налоговую декларацию не позднее 30 апреля следующего года согласно п. 1 ст. 229 НК РФ.



Уплатите по месту жительства начисленную из декларации сумму не позднее 15 июля следующего года.



Например, в 2020 году сумма полученных вами выплат составила 12 тыс рублей. До 30 апреля 2021 года вы должны подать в налоговую декларацию о доходах, вписав сумму выигрыша в 12 тыс рублей.



После вам начислят налог на сумму 1560 рублей: 13% от 12 тыс рублей. Оплатить налог нужно до 15 июля 2020 года.



Обращайтесь в ЦУПИС для получения выписки по всем депозитам и выигрышам.

Куда подавать декларацию

Информацию о выигрыше нужно включить в общую декларацию о доходах, заполнив форму 3-НДФЛ. Ее можно отнести в налоговую самостоятельно, отправить по почте или через личный кабинет официального сайта ФНС.

Что будет, если не платить налоги

При уклонении от уплаты налогов вам будут начислять ежедневную пеню, которая составляет 1/300 текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.



Вычисляйте общую сумму налоговой задолженности по формуле:



S x R x D, где S — сумма неуплаченного налога, R — 1/300 от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ, D — количество дней просрочки.



При уклонении от уплаты налогов ФНС пришлет уведомление с указанием размера задолженности, пени и сроками погашения. Если уклонение продолжится, вам выпишут штраф. Если просрочку признают умышленной, штраф составит 40% от суммы задолженности, если нет — 20%. Если и штраф не будет оплачен, ФНС подаст на вас в суд.



Согласно статье 32 НК РФ, вас могут привлечь к уголовной ответственности в следующем случае:

Вы не заплатили в полном объёме требуемые суммы в течении двух месяцев со дня привлечения вас к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Размер неуплаченной вами суммы позволяет предполагать факт нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов.

Тогда налоговые органы обязаны в течение десяти дней направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



Как платить меньше налогов



Вы можете снизить до минимума сумму налогов следующим образом:

Играйте только онлайн. В ППС налогом облагается каждая выигрышная ставка, а в онлайне сумма вывода.

Выводите средства как можно реже. Если вы идёте в минусе на дистанции, вы всё равно сделаете новый депозит, но заплатите налог и за прошлый вывод.

Избавьте себя от подсчёта налогов, запрашивая на вывод суммы от 15 тыс рублей. В ЦУПИС вы можете запросить выписку о всех депозитах и выводах средств за календарный год, а в ФНС узнать есть ли у вас задолженность.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!