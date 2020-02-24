ЦСКА — СКА. Прогноз: Никитин и Капризов застолбят первое место Запада в «армейском дерби»

В матче регулярного чемпионата КХЛ 25 февраля ЦСКА сыграет со СКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч ЦСКА — СКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.78. Победу команды Алексея Кудашова букмекеры оценивают коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 25 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.08, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.78. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча ЦСКА — СКА (25.02.2020)

Формально команды продолжают бороться за первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, хотя понятно, что ЦСКА своего не упустит. На данный момент москвичи опережают преследователя на одно очко, имея при этом один матч в запасе.

Для СКА дерби закроет регулярный чемпионат. Соответственно для выхода на первое место необходимо добиться победы, а потом надеяться, что красно-синие проиграют на своём льду «Сочи». У «леопардов» нет никаких проблем с мотивацией, вот только верится в подобный расклад с трудом.

Из пяти «армейских дерби» в нынешнем сезоне действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл четыре. Да и в оставшемся случае имел все шансы: дважды вёл в счёте, но не стал брать тренерский запрос на помеху вратарю, а за минуту до сирены пропустил третью шайбу. Четвёртую получил уже в пустые ворота (2:4).

В других четырёх поединках подопечные Игоря Никитина пропустили всего четыре шайбы. СКА набрал отличный ход под конец регулярного чемпионата и добыл аж 11 побед подряд, но на сегодня ЦСКА всё равно заметно выше по классу. С результатами тоже полный порядок — всего два поражения в 13 последних встречах.

К дерби москвичи подходят с серией из трёх разгромных побед с общим счётом 16:2 — над «Локомотивом» (4:0) и дважды над минским «Динамо» (4:1 и 8:1). То есть команда сейчас в хорошем состоянии, а тут ещё свой лёд, принципиальный соперник и возможность гарантировать себе первое место Запада на глазах петербуржцев.

Вряд ли фаворит упустит такую возможность. Не ждём чрезмерно осторожной игры. Во-первых, регулярка уже подходит к концу и терять совсем нечего, нынешний порядок мест вряд ли изменится. Во-вторых, в пяти из семи предыдущих встреч забивалось как минимум четыре шайбы.

Ставка 1Х + тотал больше 3.5 гола за коэффициент 1.85 выглядит достаточно надёжно. Обе команды в последнее время много забивают, а впереди плей-офф, где свободы по понятным причинам станет меньше. Вполне возможно, что соперники отведут душу напоследок и подарят зрителям как минимум четыре-пять шайб на двоих.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — СКА

ЦСКА выиграл в нынешнем регулярном чемпионате четыре «армейских дерби» из пяти. СКА ещё сохраняет теоретические шансы на победу в конференции, но для этого нужно не просто выиграть в Москве, а потом ещё и дождаться поражения действующего чемпиона от «Сочи» на своём льду. Верится в это с трудом. Фаворит обеспечит себе первую строчку Запада.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.85.