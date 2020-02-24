Кейн, Роналду, Дзюба? Прогноз на лучшего бомбардира Евро-2020: кто победит, шансы россиян

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Имена 20 участников турнира уже известны, а ещё четыре путёвки будут разыграны в плей-офф отборочного турнира в конце марта. Букмекеры уже назвали основных претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020. Изучим прогнозы букмекеров в надежде найти хороший коэффициент.

Прогноз и анализ линии букмекеров на лучшего бомбардира Евро-2020: Роналду, Кейн, Лукаку, Мбаппе

До старта чемпионата Европы — 2020 остаётся около 3,5 месяцев, а букмекеры уже вовсю предлагают интересные ставки на результаты турнира. С фаворитами Евро-2020 мы уже разобрались. Теперь самое время изучить прогнозы экспертов на лучшего бомбардира ЧЕ-2020. Выбор велик.

Испанию и Германию ждёт провал на Евро-2020? Прогноз: кто победит, шансы сборной России Франция, Англия и Бельгия круче всех, а Россия — тёмная лошадка. Команды Лёва и Энрике за пределами топ-3.

Фаворитом идёт Гарри Кейн (6.00). Нападающий сборной Англии единолично стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2018 в России. Статистика вроде бы сумасшедшая — шесть голов в шести матчах. На деле всё не так радужно. Во-первых, ровно половина из них состоялись с пенальти.

Во-вторых, пять мячей из шести он забил в двух стартовых поединках турнира: два — Тунису и три — Панаме. Ещё один раз пострадала Колумбия, да и то с пенальти. А вот со Швецией, Хорватией и Бельгией футболист «Тоттенхэма»‎ отбегал вхолостую, хотя находился на поле с первой и до последней минуты.

На Евро-2020 Туниса и Панамы, как нетрудно догадаться, не будет. «Львам»‎ досталась крепкие Хорватия и Чехия, а ещё один соперник определится после стыковых матчей. И второе — Кейн уже во втором сезоне подряд получает серьёзную травму. Форвард перенёс операцию на бедре и вернётся в строй не раньше мая. На Евро он сыграет, но долгий простой определённо не пойдёт на пользу.

Соответственно, ставить на победу британца опасно. На втором месте находится Криштиану Роналду (8.00). Португалец на ЧМ-2018 забил четыре мяча в четырёх играх (один — с пенальти), а на триумфальном Евро-2016 отличился трижды. Квалификацию он провёл отменно — настрелял 11 мячей за восемь игр.

Семь из них влетели в ворота Литвы, но вообще-то нападающий «Ювентуса»‎ не уходил с поля без гола в шести последних матчах отборочного цикла. Среди прочих пострадали и Сербия с Украиной. Криштиану продолжает погоню за Али Даеи, удерживающим рекорд по голам за сборную. У иранца 109 мячей, у португальца — 99.

Мотивированный Роналду способен практически на всё, да и в «Ювентусе»‎ он сейчас чудо как хорош. Но есть проблема. Во-первых, его команда попала в один квартет с Францией и Германией. Впрочем, благодаря новому формату выбраться в плей-офф можно и с третьего места в группе. Вот только на действующего чемпиона Европы все станут настраиваться по особенному.

Дойти до поздних стадий будет сложно, всё же как минимум трём-четырём коллективам подопечные Фернанду Сантуша заметно проигрывают по общему уровню. Похоже, у Криштиану за весь турнир будет только одна игра с уступающим в классе соперником. При таком раскладе стать лучшим бомбардиром турнира окажется непросто.

Третье место делят Ромелу Лукаку и Килиан Мбаппе (по 9.00). Бельгиец расцвёл после перехода в «Интер»‎, настреляв 21 гол в 25 встречах Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 он забил четыре мяча, а в квалификации Евро-2020 отличился семь раз за 405 минут. Пугающая эффективность.

У француза 21 мяч в 25 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Франции-2019/2020. На чемпионате мира он также отличился четыре раза. В отборочном цикле чемпионата Европы — 2020 молодой футболист успел сделать 3+3 за пять игр. Добиться большего помешали проблемы со здоровьем, но сейчас они позади.

Следом находятся Антуан Гризманн и Рахим Стерлинг (по 13.0). Француз летом перешёл в «Барселону»‎: адаптация даётся непросто, голы удаётся забивать нечасто, но пользу он приносит. Гризманн исполняет пенальти в сборной Франции и стал лучшим бомбардиром Евро-2016 с шестью мячами в семи поединках. Сбрасывать его со счетов никак нельзя.

У Стерлинга 19 голов в 33 матчах сезона за «Манчестер Сити»‎. Он славно порезвился в квалификации, забив восемь раз в семи играх. Больше того — без мяча он остался только в гостевой встрече с Чехией, которую «львы»‎ проиграли со счётом 1:2. Его место в десятке фаворитов вопросов не вызывает.

За пределами топ-30 фаворитов остался наш старый знакомый Квинси Промес. Поставить на экс-лидера «Спартака»‎ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 41.0. У голландца 15 голов в 23 матчах сезона в Эредивизи и Лиге чемпионов, но назвать его чистым страйкером, конечно, нельзя.

Лучший из россиян — Артём Дзюба, который не попал даже в число 50 основных претендентов. Ставки на форварда «Зенита»‎ принимаются букмекерами с коэффициентами 67.0. Ещё ниже располагается футболист «Валенсии»‎ Денис Черышев (81.0), забивший четыре гола на домашнем ЧМ-2018.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!