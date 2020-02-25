«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы

У «Реала» победный менталитет, а игроки Гвардиолы теряются в решающих матчах Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ». Эксперты в прогнозе на матч «Реал» — «Манчестер Сити» склоняются к команде Хосепа Гвардиолы. Сделать ставку на «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.38. Победа коллектива Зинедина Зидана оценивается букмекерами коэффициентом 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Эксперты полагают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 26 февраля будет верховым: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.66, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.34.

По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» у Серхио Агуэро и Карима Бензема. Сделать ставку на гол Агуэро можно с коэффициентом 2.10. Точный выстрел Бензема букмекеры оценили коэффициентом 2.35.

Анализ и прогноз матча «Реал» — «Манчестер Сити» (26.02.2020)

«Манчестер Сити» достойно пережил тяжелейший с эмоциональной точки зрения отрезок и готов пошуметь в Лиге чемпионов. «Горожане» отстранены от еврокубков на два следующих сезона, но юристы уже заняты апелляциями.

Гвардиола и игроки сосредоточены на футболе, и уже в 1/8 финала «Манчестер Сити» предстоит соперничество с самым титулованным клубом турнира. Удивительно, но даже в матче на «Сантьяго Бернабеу» букмекеры считают фаворитом «горожан».

«Реал» недавно сыграл вничью с «Сельтой» Смолова, а затем, обладая преимуществом, уступил «Леванте». «Сливочные» потеряли лидерство в Примере, Азар получил травму, а Куртуа в очередной раз заставил усомниться в своём уровне. Котировки аналитиков частично логичны, однако не стоит переоценивать «Манчестер Сити».

Можно проверить фору (0) на хозяев за 2.12, но мы сделаем выбор в пользу индивидуального тотала «Манчестер Сити» меньше 1.5 за коэффициент 1.84. «Горожане» продолжают создавать моменты, однако с реализацией у команды Хосепа Гвардиолы серьёзные проблемы.

В четырёх последних матчах у «Манчестер Сити» следующие результаты: 0:1 с «Манчестер Юнайтед», 0:2 с «Тоттенхэмом», 2:0 с «Вест Хэмом» и 1:0 с «Лестером». Со всеми соперниками серьёзного уровня «горожане» забили меньше двух мячей, лишь «молотобойцы» получили пару пробоин.

Гвардиола пытается лишить «Реал» тактического преимущества, но фокусы Пепа не пройдут. Наставник «Манчестер Сити» наговорил много лестных слов в адрес «сливочных», однако первым номером придётся действовать гостям.

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Зидан заранее знает, чего ожидать от Гвардиолы и может подготовить тактические сюрпризы. Схему и принципы игры «Манчестер Сити» назовёт любой, кто видел хотя бы пару матчей «горожан» под руководством Пепа.

В Лиге чемпионов Гвардиола уже шесть сезонов подряд не выходит в финал, хотя каждый год обладает одним из самых дорогих составов планеты. Философия Пепа эффективнее на длинной дистанции, а в формате плей-офф командам испанца тяжелее.

«Реал», возможно, уступает по уровню таланта и звёздности, но у «сливочных» масса других козырей. Зидан, наоборот, хорош именно в Лиге чемпионов, а встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Также не стоит сбрасывать со счетов победный менталитет.

На игроков «Манчестер Сити» давит статус еврокубковых неудачников. «Горожане» плывут и теряются, когда их выводят из зоны комфорта. А любая испанская команда у себя дома может влезть под кожу противнику.

Игроки «Реала» умеют настраиваться на решающие матчи и выжимать из себя максимум, когда требует ситуация. В каждой линии у «сливочных» есть опытные и матёрые вожаки, а у «Манчестер Сити» даже непонятно, кто лидер в раздевалке. Если Куртуа обойдётся без привозов, хозяева сдержат атаку «горожан».

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

За коэффициент 1.84 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Манчестер Сити» меньше 1.5. «Горожане» лишь раз за четыре последних матча забили больше гола. «Реал» умеет собираться в нужный момент и выдавать максимум, чего не скажешь о командах Гвардиолы.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» меньше 1.5 за коэффициент 1.84.

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