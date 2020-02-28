«Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Мане сделают ещё один шаг к долгожданному титулу

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» 29 февраля примет «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Уотфорда» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Уотфорд» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Уотфорд» — «Ливерпуль» 29 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.

Анализ и прогноз матча «Уотфорд» — «Ливерпуль» (29.02.2020)

«Ливерпуль» продолжает на всех парах мчаться к историческому чемпионству. 26 побед в 27 матчах, 79 очков из 81 возможного, 22 балла отрыва от идущего вторым «Манчестер Сити». Никаких сомнений в итоговом успехе уже давно ни у кого осталось, вопросы вызывают только детали.



Удастся ли повторить достижение «Арсенала», удастся ли довести серию без поражений в чемпионате Англии до круглого и рекордного числа 50, в каком именно туре будет завоёван титул? Ну и так далее. В последнее время мерсисайдцы побеждают натужно и на характере, как правило с разницей в один-два мяча.



Собственно, в девяти предыдущих поединках АПЛ исключение было ровно одно — 4:0 с «Саутгемптоном» на своём поле. Это единственная разгромная победа в 2020 году. Так что брать громадные форы на красных в надежде сорвать куш опасно. Но и сомневаться в победе фаворита невероятно трудно.



«Уотфорд» изо всех сил пытается избежать вылета в Чемпионшип. Получается так себе. Состав возрастной, исполнителей уровня АПЛ немного, в нападении чудовищные проблемы. Результат — всего 24 гола за 27 туров (худший результат в английской Премьер-лиге наряду с замыкающим таблицу «Норвичем»).



В шести предыдущих встречах набрано всего два очка, с таким графиком пришлось снова опуститься в зону вылета. На данный момент «шершни» занимают 19-е место с 24 баллами. Отставание от спасительной 17-й строчки минимально, но по качеству состава «Вест Хэм» и «Астон Вилла» имеют фору.



Кроме того, «Уотфорд» — один из любимых клиентов «Ливерпуля». Семь побед и одна ничья в восьми последних матчах, шесть из них — всухую, а четыре — с разгромным счётом. Состав в мерсисайдцев максимально близок к оптимальному, даже Джордан Хендерсон восстановился от травмы и готов вернуться на поле.



В общем, не видим повода мудрить. Разница в классе просто громадна, а фактор своего поля едва ли окажет хоть сколько-нибудь значимое воздействие. У «шершней» огромные проблемы с атакой, а мерсисайдцы в 12 минувших турах чемпионата Англии аж десять раз победили всухую. От этого и будем отталкиваться.

П2 всухую идёт в букмекерских конторах с прекрасным коэффициентом 2.55. Вариант попроще и понадёжнее — победа «Ливерпуля» с форой (-1), на него дают 1.71. «Уотфорд» слишком слаб, чтобы прервать рывок красных к чемпионскому титулу.

Прогноз и ставки на матч «Уотфорд» — «Ливерпуль»

«Уотфорд» находится в зоне вылета и очень редко забивает: всего 24 гола в 27 турах, худший результат в АПЛ. «Ливерпуль» в 12 предыдущих турах десять раз выиграл всухую. А в восьми последних матчах с «шершнями» добыл семь побед, шесть из которых — всухую. При этом П2 всухую идёт за коэффициент 2.55. Не проходить же мимо!



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.55.