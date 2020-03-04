«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Уэйн Руни передаст привет манкунианцам

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» примет «Манчестер Юнайтед» 5 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Дерби Каунти» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии 5 марта «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.33.

Анализ и прогноз матча «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» (05.03.2020)

К жеребьёвке в английских Кубках часто возникают вопросы (чаще всего они связаны с соперниками «Манчестер Сити»), но в данном случае всё получилось просто замечательно. Вывеска очевидная и яркая: легенда манкунианцев Уэйн Руни сыграет против своего бывшего клуба.



34-летний Руни — лучший бомбардир за всю историю «Манчестер Юнайтед», на его счету 253 гола. В 2017 году он вернулся в «Эвертон», затем перебрался в США, а пару месяцев назад перешёл в «Дерби Каунти», где стал играющим тренером. «Бараны» делают ставку на будущий сезон, а в этом дела идут посредственно.



Команда с самого начала застряла в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. На данный момент она занимает 13-е место из 24 возможных. Какие-то шансы попасть в зону плей-офф и принять участие в розыгрыше третьей путёвки в АПЛ остаются, но отыграть восемь очков за десять туров с учётом высочайшей конкуренции вряд ли удастся.



Соответственно именно Кубок Англии становится главным турниром. Это возможность заявить о себе и поднять трансферную стоимость молодых футболистов. Вылет из Чемпионшипа не грозит, шансы подняться в АПЛ минимальны. На таком фоне игра с «МЮ» становится для подопечных Филлипа Коку главной в сезоне.



В предыдущей встреч «Дерби Каунти» ловко хлопнул на выезде соседа по турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» (3:1). Забил три мяча к исходу получаса, после чего сбавил обороты и спокойно довёл дело до победы. Разве что не удалось отыграть на ноль, а в остальном всё вышло замечательно.



На своём поле «бараны» чертовски хороши. 34 очка в 18 поединках (разница мячей — 25:13) при всего двух поражениях, да и те состоялись ещё до прихода Уэйна Руни. Это третий результат в Чемпионшипе, лучше только «Фулхэм» и «Престон», которые находятся в зоне плей-офф. Очень похоже на то, что лёгкой прогулки у «МЮ» не будет.



Манкунианцы проводили предыдущий матч на день позже, едва утащив очко с «Гудисон Парк» (1:1). «Эвертон» открыл счёт после ошибки де Хеа, смотрелся как минимум не хуже и подал за 90 минут 13 угловых. Однако судья отменил взятие ворот «ирисок» в самом конце, благодаря чему гости сохранили ничью.



Уле-Гуннар Сульшер ещё долго не сможет рассчитывать на Маркуса Рашфорда. Весь креатив фактически переложен на плечи Бруну Фернандеша и Антони Марсьяля. С учётом плотного календаря и высокой нагрузки, ротация состава крайне вероятна. Уже 8 марта «дьяволам» предстоит домашнее дерби с «Манчестер Сити».



Потому попробуем сыграет от хозяев. «МЮ» за весь сезон лишь трижды в гостях победил с разницей больше чем в один мяч. Один из этих случаев можно смело выносить за скобки — 6:0 с «Транмир Роверс» в предыдущем раунде Кубка Англии. «Дерби» явно сильнее 21-й команды третьего дивизиона чемпионата Англии.

Брать ли 1Х за мощный коэффициент 2.67 — дело вкуса. Несмотря на всю разницу в мотивации и место проведения встречи, состав у гостей всё же заметно сильнее. А вот П1 с форой (+1) выглядит надёжно. В букмекерских конторах на этот вариант дают крепкие 2.03. Фавориту придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»

На своём поле «бараны» чертовски хороши. 34 очка в 18 поединках (разница мячей — 25:13) при всего двух поражениях, да и те состоялись ещё до прихода Уэйна Руни. А вот «МЮ» за весь сезон лишь трижды в гостях победил с разницей больше чем в один мяч. Один из этих случаев можно смело выносить за скобки — 6:0 с «Транмир Роверс» со дна таблицы третьего дивизиона. Возьмём П1 с форой (+1).



Ставка: победа «Дерби Каунти» с форой (+1) за 2.03.