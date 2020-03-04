Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система

Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия Мартингейл в ставках на спорт пришла из игры в казино. По ней вы можете долго идти в плюсе, а затем проиграть весь банк. В этой статье мы разберём, что такое Мартингейл и рассмотрим стратегии догона на футбол, теннис, хоккей и баскетбол.

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Что такое Мартингейл

Мартингейл в ставках на спорт — это стратегия, по которой после каждого проигрыша игрок должен увеличивать сумму ставки так, чтобы первый заход принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.



Игроки букмекерских контор называют Мартингейл догоном.



Стратегию Мартингейл впервые применили для ставок на игру в рулетку. Рулетка состоит из 37 полей: 18 красного цвета, 18 чёрного и «зеро». Вероятность выпадения красного и чёрного равна 0.4865: 18 / 37.



Игра начинается с некоторой заранее выбранной суммы, ставят на красное или чёрное. В случае проигрыша ставку удваивают до тех пор, пока не выпадет нужный цвет. Первый заход перекрывает прошлые неудачи и приносит прибыль в размере первоначальной ставки.



Также есть стратегия Мартингейла на Форекс. Схема актуальна для трейдеров, которые не боятся длительной серии неудач.

Стратегии ставок по системе Мартингейла

Если коэффициент на каждое событие равен 2.00 — это классический догон. В остальных случаях стратегию называют альтернативным догоном.



Классический догон



Для прибыли на сумму первой ставки пользуйтесь формулой:



(сумма ставки) = (сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).



Альтернативный догон



Вычисляйте сумму ставки по формуле:



(сумма ставки) = (желаемая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).

Стратегия Мартингейла в ставках на футбол

Коэффициент на ничью в футбольном матче превышает 3.00. Выигрывая хотя бы каждую третью ставку, вы останетесь в плюсе.



Отбирайте матчи для ставок на ничью по критериям:

Вничью сыграли больше 25% матчей турнира. Соперники выдали вничью хотя бы раз за три последних матча друг с другом. Обе команды завершили вничью больше 33% матчей в текущем сезоне.

В случае неудачи продолжайте ставить на ничью в других матчах, подбирая сумму ставки по стратегии альтернативного догона.



Например, ваш банк составляет 10 000 рублей. Желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 233 3.15 Проигрыш 9767 306 3.40 Проигрыш 9461 473 3.20 Выигрыш 0 502

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Стратегия Мартингейла в ставках на теннис

Ставьте на аутсайдера в женском теннисе, если фаворит выиграл на предыдущем турнире или сообщал о проблемах со здоровьем.



Коэффициент на аутсайдера превышает 2.00.



При проигрыше продолжайте ставить против фаворита в следующих поединках.



Представим, что ваш игровой банк — 20 000 рублей, а целевая прибыль — 2000 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 1380 2.45 Проигрыш 18 620 1989 2.70 Проигрыш 16 631 4296 2.25 Проигрыш 12 335 3118 4.10 Выигрыш 22 001

Стратегия Мартингейла в ставках на хоккей

Ставьте на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде матча НХЛ. При поражении продолжайте ставить во втором и третьем периодах. В случае неудачи переходите к следующему матчу.



Коэффициент на тотал больше 1.5 в первом периоде обычно составляет 1.65-1.95, во втором 1.40-1.70, в третьем 1.35-1.65.



Например, ваш банк составляет 30 000 рублей. Желаемая прибыль — 1800 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 2250 1.80 Проигрыш 27 750 6231 1.65 Проигрыш 21 519 20 562 1.50 Выигрыш 31 800

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Стратегия Мартингейла в ставках на баскетбол

Ставьте на «чет» на тотал первой четверти матча. При неудаче ставьте на «чет» в следующих четвертях и при необходимости переходите к другому матчу.



Коэффициент на «чет» обычно составляет 1.90.



Представим, что ваш игровой банк — 40 000 рублей, а целевая прибыль — 3200 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 3556 1.90 Проигрыш 36 444 7507 1.90 Проигрыш 28 937 15848 1.90 Выигрыш 43 200

При использовании стратегии Мартингейла не стоит забывать про подводные камни. Если серия неудач затянется, вы проиграете все свои деньги. Букмекер может ограничить максимальный размер ставки, поэтому первое пари делайте на сумму не больше 1% банка. На дистанции у вас высокие риски потерять весь банк.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!