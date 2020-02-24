Стратегия ставок на хоккей: догон и тотал на период для профессионалов и новичков

В середине сезона-2018/2019 «Сент-Луис» занимал последнее место в конференции, но в итоге умудрился выиграть Кубок Стэнли. Делать выигрышные ставки на хоккей сложно, если не знать рабочие схемы. В этой статье мы разберём пять стратегий ставок на хоккей, включая одну беспроигрышную.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Особенности ставок на хоккейные матчи
При выборе ставки учитывайте особенности правил хоккея.
- Матч играют три периода по 20 минут.
- Команды проводят 5-минутный овертайм в формате «3 на 3» при ничьей в основное время.
- Овертайм играют до первой заброшенной шайбы.
- Команды исполняют буллиты при ничьей в овертайме.
- Тренеры используют неограниченное количество замен в матче.
- В плей-офф проводят 20-минутные овертаймы в формате «5 на 5». Буллиты не предусмотрены, поэтому количество овертаймов не ограничено.
Что такое стратегия в ставках на спорт
Стратегия в ставках на спорт — это правила и принципы, используемые игроками на ставках.
Стратегия в лайве — это стратегия игры на ставках в режиме реального времени.
Стратегия ставок на хоккей в лайве
Рассмотрим две стратегии ставок на тотал в лайве:
- Стратегия ставки на тотал больше 1.5 во втором периоде
Берите тотал больше 1.5 во втором периоде на матч регулярного чемпионата НХЛ, если:
- В первом периоде забросили меньше двух шайб.
- В первом периоде сделали больше 19 бросков в створ ворот.
- Обе команды забили больше трети голов в предыдущих матчах сезона во втором периоде.
- Тотал больше 1.5 во втором периоде прошёл в прошлом матче этих команд.
- Лучшие бомбардиры команд сыграли в первом периоде.
- Стратегия ставки на хоккей тотал больше в третьем периоде
Ставьте на то, что в матче НХЛ или КХЛ забьют ещё хотя бы одну шайбу в следующих случаях:
- Одна из команд ведёт в третьем периоде с разницей в одну шайбу.
- Коэффициент превышает 2.00.
- Команды не забросили ожидаемое букмекерами количество шайб.
Стратегия догон на ничью в периоде
Догон — это стратегия, при которой вы увеличиваете следующую ставку или коэффициент так, что первая выигранная ставка принесёт прибыль.
Вычисляйте сумму ставки по формуле:
(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + желаемая прибыль) / (коэффициент — 1)
Ставьте на ничью в первом периоде матча НХЛ. В случае проигрыша берите ничью в следующих периодах до первого захода. Если ничьей не было, переходите к другому матчу и продолжайте ставить по стратегии догона.
Коэффициент на ничью в первом периоде составляет около 2.50, а в двух следующих — около 2.90 и 3.20 соответственно.
Например, в вашем банке 30 000 рублей. Желаемая прибыль — 600 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:
|Размер ставки
|Коэффициент
|Исход
|Сумма в банке
|400
|2.50
|Проигрыш
|29 600
|527
|2.90
|Проигрыш
|29 073
|695
|3.20
|Выигрыш
|30 602
Также вы можете выбирать матчи для игры по стратегии догон против ничьей.
Стратегия ставок в хоккее на аутсайдера
Ставьте на победу аутсайдера с учётом овертайма и буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ или КХЛ по пяти критериям.
- Аутсайдер играет дома.
- Фаворит проводит второй матч за два дня.
- Встречу пропускают два или более игрока первого звена фаворита.
- Аутсайдер победил в более чем половине домашних матчей текущего сезона.
- Аутсайдер отдыхал больше двух дней.
Беспроигрышная стратегия ставок на хоккей
Вилка — это возможность поставить на противоположные исходы одного события с гарантированной прибылью.
Плечи вилки — исходы события, создающие вилку.
Находите вилку по формуле:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — совокупность вероятностей, n — количество исходов на одном рынке, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка.
Если Sp меньше 1 — вы нашли вилку.
Например, в матче ЦСКА — «Спартак» одна букмекерская контора даёт коэффициент 2.07 на победу в матче «ЦСКА», а в другая — 2.04 на выигрыш «Спартак».
Поставив по 3000 рублей на оба исхода, вы окажетесь в плюсе. При победе ЦСКА выплата достигнет 6210 рублей: 3000 х 2.07, а при выигрыше «Спартака» вы получите 6120 рублей: 3000 х 2.04.
Подробнее о вилках читайте здесь:
Вилки — единственная беспроигрышная стратегия ставок на хоккей. Также вы можете использовать другие стратегии, но для прибыли необходимо качественно анализировать матчи.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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