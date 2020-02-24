В хоккее чемпионом может стать команда, которая в середине сезона идёт на последнем месте. Но даже здесь есть успешные стратегии ставок.

Стратегия ставок на хоккей: догон и тотал на период для профессионалов и новичков

В середине сезона-2018/2019 «Сент-Луис» занимал последнее место в конференции, но в итоге умудрился выиграть Кубок Стэнли. Делать выигрышные ставки на хоккей сложно, если не знать рабочие схемы. В этой статье мы разберём пять стратегий ставок на хоккей, включая одну беспроигрышную.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Особенности ставок на хоккейные матчи

При выборе ставки учитывайте особенности правил хоккея.

Матч играют три периода по 20 минут.

Команды проводят 5-минутный овертайм в формате «3 на 3» при ничьей в основное время.

Овертайм играют до первой заброшенной шайбы.

Команды исполняют буллиты при ничьей в овертайме.

Тренеры используют неограниченное количество замен в матче.

В плей-офф проводят 20-минутные овертаймы в формате «5 на 5». Буллиты не предусмотрены, поэтому количество овертаймов не ограничено.

Что такое стратегия в ставках на спорт

Стратегия в ставках на спорт — это правила и принципы, используемые игроками на ставках.

Стратегия в лайве — это стратегия игры на ставках в режиме реального времени.

Стратегия ставок на хоккей в лайве

Рассмотрим две стратегии ставок на тотал в лайве:

Стратегия ставки на тотал больше 1.5 во втором периоде

Берите тотал больше 1.5 во втором периоде на матч регулярного чемпионата НХЛ, если:

В первом периоде забросили меньше двух шайб.

В первом периоде сделали больше 19 бросков в створ ворот.

Обе команды забили больше трети голов в предыдущих матчах сезона во втором периоде.

Тотал больше 1.5 во втором периоде прошёл в прошлом матче этих команд.

Лучшие бомбардиры команд сыграли в первом периоде.

Стратегия ставки на хоккей тотал больше в третьем периоде

Ставьте на то, что в матче НХЛ или КХЛ забьют ещё хотя бы одну шайбу в следующих случаях:

Одна из команд ведёт в третьем периоде с разницей в одну шайбу.

Коэффициент превышает 2.00.

Команды не забросили ожидаемое букмекерами количество шайб.

Стратегия догон на ничью в периоде

Догон — это стратегия, при которой вы увеличиваете следующую ставку или коэффициент так, что первая выигранная ставка принесёт прибыль.

Вычисляйте сумму ставки по формуле:

(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + желаемая прибыль) / (коэффициент — 1)

Ставьте на ничью в первом периоде матча НХЛ. В случае проигрыша берите ничью в следующих периодах до первого захода. Если ничьей не было, переходите к другому матчу и продолжайте ставить по стратегии догона.

Коэффициент на ничью в первом периоде составляет около 2.50, а в двух следующих — около 2.90 и 3.20 соответственно.

Например, в вашем банке 30 000 рублей. Желаемая прибыль — 600 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Размер ставки Коэффициент Исход Сумма в банке 400 2.50 Проигрыш 29 600 527 2.90 Проигрыш 29 073 695 3.20 Выигрыш 30 602

Также вы можете выбирать матчи для игры по стратегии догон против ничьей.

Стратегия ставок в хоккее на аутсайдера

Ставьте на победу аутсайдера с учётом овертайма и буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ или КХЛ по пяти критериям.

Аутсайдер играет дома.

Фаворит проводит второй матч за два дня.

Встречу пропускают два или более игрока первого звена фаворита.

Аутсайдер победил в более чем половине домашних матчей текущего сезона.

Аутсайдер отдыхал больше двух дней.

Беспроигрышная стратегия ставок на хоккей

Вилка — это возможность поставить на противоположные исходы одного события с гарантированной прибылью.

Плечи вилки — исходы события, создающие вилку.

Находите вилку по формуле:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — совокупность вероятностей, n — количество исходов на одном рынке, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка.

Если Sp меньше 1 — вы нашли вилку.

Например, в матче ЦСКА — «Спартак» одна букмекерская контора даёт коэффициент 2.07 на победу в матче «ЦСКА», а в другая — 2.04 на выигрыш «Спартак».

Поставив по 3000 рублей на оба исхода, вы окажетесь в плюсе. При победе ЦСКА выплата достигнет 6210 рублей: 3000 х 2.07, а при выигрыше «Спартака» вы получите 6120 рублей: 3000 х 2.04.

Подробнее о вилках читайте здесь:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Вилки — единственная беспроигрышная стратегия ставок на хоккей. Также вы можете использовать другие стратегии, но для прибыли необходимо качественно анализировать матчи.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!