«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Месси и Гризманн отмажутся за провал в «класико»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» 7 марта примет «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 7 марта «Барселона» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Реал Сосьедад» (07.03.2020)

«Барселона» начала весну худшим из всех возможных способов: проиграла в «класико» на «Сантьяго Бернабеу» в чемпионате Испании впервые с 2014 года. Причём результат получился абсолютно справедливым: Марк-Андре тер Штеген сохранял нули на табло вплоть до середины второго тайма, но в итоге капитулировал (0:2).



Сине-гранатовые по традиции владели мячом, но делали это без обострения. Стабильно проникать в штрафную площадь не получалось, а навесы и подачи защитники мадридцев спокойно снимали. Стандартов оказалось совсем немного, дальние удары не спасали, а Лионель Месси на этот раз не стал использовать магию вне Хогвартса.



Подопечным Кике Сетьена сильно не хватает Луиса Суареса, который может выглядеть довольно бледно, а затем взорваться и решить эпизод. Без уругвайца атаки каталонцев оказались слишком предсказуемыми. Для соперников попроще этого чаще всего хватает, но Зинедин Зидан здорово наладил оборону. Если Тибо Куртуа не чудит, пропускает «Реал» нечасто.



Итак, «Королевский клуб» вернул себе чистое первое место в турнирной таблице испанской Примеры. 56 очков в 26 турах — результат относительно скромный, но этого вполне достаточно. У «Барселоны» 55 баллов, а все остальные находятся далеко позади. Замыкающая тройку «Севилья» отстает от лидера на 10 пунктов и в чемпионскую гонку уже не вмешается.



Сине-гранатовые не играли с 1 марта, то есть имели шесть дней на разбор полётов и восстановление. А вот «Реал Сосьедад» 4-го числа провёл ответный матч Кубка Испании с «Мирандесом». Выиграл без особых хлопот (1:0) и вышел в финал, но какие-то силы явно оставил. Состав был близок к оптимальному.



Баски стабильно пьют кровь у «Барселоны», однако в подавляющем большинстве случаев делают это в родных стенах. А вот на «Камп Ноу» в последние 10 лет фаворит всегда побеждал. Вне зависимости от турниров, состава, тренера и прочих факторов. Потому в данном случае играть будем от хозяев.



На своём поле каталонцы невероятно хороши: 12 побед в 13 матчах чемпионата Испании. Единственное исключение — декабрьское «класико» с «Реалом», которое завершилось нулевой ничьей. В то же время в большинстве случаев разница не превышает одного мяча. Тут надо добавить, что три предыдущих очных встречи на «Камп Ноу» завершились в пользу хозяев строго в один мяч.

В общем, если вы доверяете статистике, то подумайте о ставке П1 с разницей в один мяч за сумасшедший коэффициент 3.90. Мы же возьмём вариант попроще — П1 в 1-2 мяча за 2.30. Хозяевам важно отмазаться за неудачное «класико», но «Реал Сосьедад» достаточно хорош, чтобы избежать разгрома.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

На «Камп Ноу» в последние 10 лет фаворит всегда побеждал. Да и вообще сейчас на своём поле каталонцы невероятно хороши: 12 побед в 13 матчах чемпионата Испании. Единственное исключение — декабрьское «класико» с «Реалом», которое завершилось нулевой ничьей. Гости наверняка навяжут борьбу и сумеют избежать разгрома, но не более того.



Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.30.