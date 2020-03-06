«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз: Обамеянг приблизит Артету к еврокубкам

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги 7 марта «Арсенал» примет на «Эмирейтс» «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Микеля Артеты в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех команды Дэвида Мойеса оценен букмекерами коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» (07.03.2020)

В предстоящем лондонском дерби эксперты считают фаворитом «Арсенал» Микеля Артеты. И не удивительно, ведь за время пребывания испанского специалиста на посту главного тренера «канониры» проиграли всего дважды. Один раз пришёлся на крепкий «Челси» (1:2) в АПЛ, второй — на ответный поединок плей-офф Лиги Европы со сверхмотивированным греческим «Олимпиакосом» (тоже 1:2).



В остальном была проделана огромная работа, сейчас команда находится в хорошей форме. «Арсенал» не знает поражений в чемпионате Англии на протяжении семи матчей, а последние два и вовсе выиграл. Тем не менее «пушкарям» всё ещё необходимо набирать очки для борьбы за еврокубки: заработав 37 баллов, они занимают 10-ю строчку.



За 10 туров до конца при такой-то плотности турнирной таблицы, конечно, всё может поменяться, но конкурентов у подопечных Микеля Артеты хоть пруд пруди. Поэтому не стоит забывать и о другой возможности принять участие в следующем розыгрыше ЛЕ — Кубке Англии. Тем более что «канониры» вышли в четвертьфинал на крепкий, но играбельный «Шеффилд Юнайтед», победив скромный «Портсмут» (2:0).



Работа Дэвида Мойеса в «Вест Хэме» наконец начала давать свои плоды. В 27-м туре «молотобойцы» едва не зацепились за очки в матче с самим «Ливерпулем» (2:3), а в предыдущем туре дома по делу переиграли «Саутгемптон» (3:1), который, на секундочку, замыкает топ-6 АПЛ по играм на выезде. Эта победа позволила клубу набрать 27 очков и подняться на 16-е место, покинув зону вылета.

Однако у «Уотфорда» и «Борнмута» баллов столько же, а у имеющей игру в запасе «Астон Виллы» — всего на два меньше. Поэтому для сохранения прописки в высшем дивизионе Англии «железным» придётся прыгнуть выше головы. Но пока предпосылок к этому не видно: за девять игр под руководством Мойеса «Вест Хэм» пропустил 17 раз, что в среднем составляет 1,89 мяча за матч.



Атаке «Арсенала» во главе с Пьером-Эриком Обамеянгом такая задачка более чем по плечу. Сам габонец сейчас чудо как хорош: отгрузив двушку «Эвертону», он сравнялся с Джейми Варди в гонке бомбардиров чемпионата Англии — у обоих теперь по 17 забитых.



В предстоящем дерби можно проверить победу «канониров» с форой (-1.0) за коэффициент 1.98. Также интересным выглядит гол в первые 25 минут за коэффициент 1.90. У «канониров» в среду перенесённый поединок с «Манчестер Сити». Вполне вероятно, что они постараются забить быстрый гол и спокойно довести матч до победы в эконом-режиме.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Арсенал» Микеля Артеты сейчас выглядит хорошо и идёт явным фаворитом. И неспроста, ведь «Вест Хэм» в последнее время пропускает практически два мяча за игру. Атаке «канониров» во главе с мощным Обамеянгом такая задачка вполне по силам.



Мы бы проверили победу хозяев с форой (-1.0) за коэффициент 1.98. Интересным также выглядит вариант с голом в первые 25 минут, идущий с коэффициентом 1.90. Вполне вероятно, что подопечные Артеты постараются забить быстрый гол и поэкономить силы перед перенесённым поединком с «Манчестер Сити».



Ставка 1: победа «Арсенала» с форой (-1.0) за коэффициент 1.98.



Ставка 2: гол в первые 25 минут за коэффициент 1.90.