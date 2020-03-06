«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Ковальчук дадут отпор Малкину с Кросби

В матче регулярного чемпионата НХЛ 7 марта «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62, успех «Питтсбург Пингвинз» идёт у букмекеров за 2.28.

Коэффициенты букмекеров на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» 7 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.62. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (07.03.2020)

В конце февраля «Питтсбург» угодил в серьёзную яму, потерпев шесть поражений подряд в основное время. Среди соперников были, например, «Лос-Анджелес» (1:2), «Сан-Хосе» (0:5), «Баффало» (2:5) и «Анахайм» (3:5), которые находятся на дне турнирной таблицы и точно пролетят мимо плей-офф.

К счастью, вовремя подоспела игра с несчастной «Оттавой». 15-я команда Восточной конференции попала под горячую руку и вытащила из своих ворот семь шайб (3:7), а Брайан Раст оформил хет-трик. Спустя день «пингвины» поквитались с «Баффало», выиграв в гостях со счётом 4:2. Дубль у Патрика Хёрнквиста, две передачи у Евгения Малкина.

Эти победы позволили остановить падение в турнирной таблице и не отпустить «Филадельфию» с «Вашингтоном». На данный момент подопечные Майка Салливана занимают пятое место в Восточной конференции, опережая ближайших преследователей на пять-шесть очков. «Бостон» ушёл далеко, а вот все остальные находятся поблизости.

«Кэпиталз» потерпели три поражения в четырёх матчах — от «Виннипега» (0:3), «Филадельфии» (2:5) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ). Впрочем, настроение у команды должно быть рабочее: Александр Овечкин накануне оформил дубль, Илья Ковальчук набрал три очка и собрал «+3» за 14 минут.

Букмекеры считают фаворитом «Пингвинз», что имеет под собой логику. Во-первых, свой лёд. В пяти предыдущих гостевых матчах с «Питтсбургом» «столичные» добыли лишь одну победу, да и ту в овертайме. Во-вторых, у гостей в последнее время плотный график, что чревато проблемами в связи с обилием возрастных хоккеистов.

Обе команды провели предыдущие поединки 6 марта, то есть имели на восстановление полтора дня. Но у «Пингвинз» до этого были полноценные сутки отдыха, а вот «Кэпс» проводили спаренные игры, да ещё и с перелётом из Вашингтона в Нью-Йорк. Разумеется, не учитывать этот фактор тоже нельзя.

И всё же соблазн сыграть от аутсайдера велик. «Питтсбург» не обыгрывал никого из зоны плей-офф аж с середины февраля. Кроме того, подопечные Тодда Рирдена любят валять дурака в проходных матчах и включаться лишь на непродолжительные отрезки, но с принципиальными соперниками они в большинстве случаев действуют собранно.

Пожалуй, мы бы выбирали между победой «Вашингтона» с нулевой форой за 2.10, а также ставкой Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.28. Гол Александра Овечкина брать опасно — российский нападающий не забивал «пингвинам» в четырёх предыдущих встречах.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» накануне провёл бэк-ту-бэк, потерпев два поражения подряд. Сил вряд ли осталось много, но на принципиального соперника команда наверняка соберётся. «Питтсбург» сейчас не в лучшем состоянии, он не выигрывал у клубов из зоны плей-офф аж с середины февраля, а недавно проиграл «Лос-Анджелесу», «Сан-Хосе» и «Анахайму». Шансы у гостей будут.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.28.