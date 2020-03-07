«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз: Слуцкий увязнет в выстроенной Божовичем обороне

В матче 21-го тура чемпионата России «Рубин» примет «Крылья Советов» 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 8 марта «Рубин» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Рубин» — «Крылья Советов» (08.03.2020)

Первый матч «Рубина» после прихода Леонида Слуцкого скорее разочаровал. Возможно, свою роль сыграла история с заблудившимся водителем автобуса, но факт остаётся фактом — качество футбола оказалось довольно печальным. Дебют выдался бодрым, а вот дальше впереди не получалось ровным счётом ничего.



«Тамбов» спокойно отдал мяч, сел в низкий оборонительный блок и не давал гостям беспрепятственно забирать подборы у штрафной площади. Этого хватило, что нападение казанцев встало. В принципе, Леониду Слуцкому всегда с большим трудом давались матчи против команд с трёх центральными защитниками.



Так было и в ЦСКА, но там индивидуальный талант отдельных исполнителей время от времени проявлялся. В Нижнем Новгороде этого не было: пару раз в штрафную ловко пробрался Хвича Кварацхелия, но на этом всё. Верх «волки» снимали, Иван Игнатьев не смог проявить сильные качества на ограниченном пространстве, а дальние удары результата не принесли.



«Рубин» владел мячом 74% времени, а по количеству созданных моментов даже немного уступил. Это при том, что состав у «Тамбова» гораздо скромнее. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал чего-то принципиально иного в первом же матче после зимних сборов. Ближе к апрелю команда наверняка добавит, но на первых порах ей будет трудно.



А вот «Крылья Советов» в прошлом туре понравились, хоть и не смогли прервать безвыигрышную серию. Справедливости ради, задача получилась тяжелейшей: в середине первого тайма Виталий Мешков назначил пенальти в ворота самарцев и показал прямую красную карточку Срджану Мияйловичу.



Что удивительно, после этого подопечные Миодрага Божовича даже добавили. Евгений Фролов потащил пенальти, а затем хозяева на эмоциях создали несколько хороших моментов за 10-12 минут. Последний из них завершился голом. Во втором тайме могли удвоить преимущество, но реализация подвела, а в концовке «Оренбург» всё же спасся (1:1).



Состав у самарцев крепкий, а яркая ничья недельной давности наверняка придаст импульс. Скорее всего, Божович не станет претендовать на контроль: «Крылья Советов» отдадут мяч и сыграют вторым номером, благо что процент брака у казанцев в 20-м туре оказался солидным. Возможности убежать наверняка появятся.

Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола «Рубина» за 2.32 и классическими Х2 за крепкий коэффициент 1.89. Казанцам предстоит много работать над позиционным нападением, пока все действия выглядят предсказуемо и даже примитивно. Пространство самарцы едва ли предоставят, так что единственная надежда — дальние удары и стандарты. Забить больше одного раза будет трудно.

Прогноз и ставки на матч «Рубин» — «Крылья Советов»

«Тамбов» прекрасно показал, как создать проблемы «Рубину»: низкий оборонительный блок, три центральных защитника, насыщение зоны перед штрафной площадью. Казанцы стараются играть в мелкий пас, но уровень взаимопонимания и количество наработок оставляют желать лучшего. Через 2-3 тура команда Слуцкого наверняка добавит, а пока ей будет непросто.



Ставка: ИТМ 1 гола «Рубина» за 2.32.