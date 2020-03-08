«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Соболев, Ари и Зобнин не оставят зрителей без голов

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» примет «Краснодар» 9 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Краснодар»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 9 марта «Спартак» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Краснодар» (09.03.2020)

«Спартак» великолепно возобновил сезон. Дело даже не в самом факте двух побед над принципиальными соперниками, хотя это тоже многое значит. Победы бывают разными, а тут в обоих случаях команда действительно оказалась лучше и полностью заслужила успех, несмотря на все сторонние факторы.

Прежде всего впечатлило само качество футбола и физическая готовность. Красно-белые, похоже, ударно поработали на зимних сборах. По крайней мере ближе к концовке четвертьфинала Кубка России с ЦСКА бросалось в глаза, что с точки зрения движения и энергии они в полнейшем порядке.

Если бы Эсекьель Понсе лучше реализовывал моменты, а Антон Шунин не подтащил нескольких ситуациях, победа над «Динамо» получилась ещё бы ещё более уверенной (2:0). Бело-голубые не создали впереди ровным счётом ничего вплоть до выхода Николая Комличенко, что само по себе серьёзно.

С ЦСКА получилось ещё симпатичнее и ярче. Повести 2:0 к 14-й минуте, позволить противнику сравнять счёт, остаться в меньшинстве — и всё это на фоне откровенно сомнительного судейства. В такой ситуации легче всего начать обижаться на весь свет и разыграть эпическую драму. Основания ведь имелись.

Однако подопечные Доменико Тедеско нашли другой путь: собрались с мыслями, забили в меньшинстве благодаря расслабленности «армейцев», а затем не дали им создать ровным счётом ничего (3:2 доп. время), да ещё и едва не забили четвёртый гол. И по делу вышли в полуфинал Кубка России.

И вроде бы на своём поле шансы продлить победную серию замечательные. Благо что «Краснодар» в предыдущем туре выглядел так себе: много потерь в центре поля, высокий процент брака, нехватка взаимопонимания. Справедливости ради, итоговая победа над «Уфой» (2:0) в целом получилась заслуженной. И всё же по качеству игры остались вопросы.

Однако не всё так просто. Во-первых, двух игр (даже таких ярких) недостаточно для сколько-нибудь серьёзных выводов. Не исключено, что огромная доля успеха завязана на эмоциональном состоянии. Во-вторых, две мощные победы рискуют выйти боком и вызвать частичное опустошение.

Дело даже не в физической усталости, ведь сезон только возобновился. Речь в первую очередь об эмоциональном выгорании: выигрыш самого яркого дерби за последние годы — действительно значимое событие, после которого трудно сходу переключиться на матч чемпионата России. Пусть даже с серьёзным соперником.

Потому лезть в исход не рискнём. Ограничимся ставкой «обе забьют» за симпатичный коэффициент 1.88. Этот вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. «Краснодар» много обрезался в середине поля и вновь выйдет с экспериментальным центром обороны, но и свой гол наверняка сообразит.

Благо что у них есть сверхмотивированный Ари, который часто выстреливает в матчах со своим бывшим клубом. Потому ждём как минимум двух-трёх мячей в Москве и нервной концовки. Вариант посмелее — гол Ари за 3.10.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» очень бодро начал весну: атака даётся, физически команда готова хорошо. «Краснодар» готовился в недельном цикле, но сезон только возобновился и разница в свежести едва ли проявится. Проверим «обе забьют» за 1.88. Этот вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Красно-белые на подъёме, а «быки» умеют созидать.

Ставка: обе забьют за 1.88.