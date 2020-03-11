«Интер» — «Хетафе». Прогноз: обидчик «Краснодара» попьёт крови у Конте на «Сан-Сиро»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Интер» примет «Хетафе» 12 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» 12 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» (12.03.2020)

Очень интересная пара, в которой сойдутся две похожие друг на друга команды. Состав у «Интера», конечно, помощнее. Здесь много известных футболистов, больше ярких имён. Вот только это в последнее время абсолютно не мешает «Хетафе» стабильно добиваться хороших результатов.



Собственно, на групповом этапе Лиги Европы они обставили «Краснодар», а в первом раунде плей-офф выбили мощный «Аякс», который меньше года назад дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и был в шаге от выхода в финал. Говорить про чемпионат Испании даже как-то неловко.



В минувшем сезоне синие заняли пятое место, всего на два очка отстав от зоны Лиги чемпионов. Сейчас ситуация ещё лучше: четвёртая позиция в турнирной таблице, отставание от «Севильи» составляет всего один балл. Правда, конкуренция в Примере высокая, а потому основная борьба за топ-4 ещё впереди.



На самом деле во внутреннем первенстве дела у «Хетафе» в последнее время складываются не лучшим образом. Команду после замечательной первой части сезона накрыл спад: всего одна победа в четырёх предыдущих турах, да и та над несчастной «Мальоркой». 1:2 от «Барселоны» — это ладно, а вот разгромное поражение от «Севильи» и 0:0 с «Сельтой» рискуют аукнуться.



При этом в Лиге Европы подопечные Пепе Бордаласа образцово-показательно задушили «Аякс». Голландцы за 180 минут нанесли всего два удара в створ ворот. Забавно, что оба оказались голевыми, но даже этого не хватило для прохода в следующую стадию. Тут, правда, нужно сделать пометку: амстердамцы сейчас находятся в кризисе и испытывают заметные проблемы даже в Эредевизи.



«Интер» идёт у букмекеров явным фаворитом, что вызывает определённые вопросы. Во-первых, массовые переносы рискуют обернуться потерей игрового ритма: с 20 февраля нерадзурри всего дважды выходили на поле. Во-вторых, на внутренней арене случились три поражения подряд — от «Ювентуса» (0:2) и «Лацио» (1:2) в Серии А, а также от «Наполи» (0:1 в Кубке Италии).



По игре с туринцами всё не так однозначно, но в целом стоит признать, что подопечные Антонио Конте рискуют уже в ближайшее время отвалиться от борьбы за скудетто. Восемь очков отставания от лидера при одном поединке в запасе — не смертельно, но опасно. Каждая последующая потеря очков рискует оказаться роковой.



На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера. Первое: матч пройдёт без зрителей из-за бушующего в Италии коронавируса. То есть преимущество домашнего поля будет не столь значимым, как обычно. Второе: «Хетафе» точно не станет претендовать на мяч, а потому хозяевам придётся придумывать что-то самостоятельно. С игрой первым номером у них возникают проблемы.



Третье — постоянные переносы и общая напряжённость в итальянском футболе вряд ли способствуют улучшению настроения в команде. Испанцы своё дело знают: организация обороны и прессинг здесь в полном порядке, караулить ошибки и доводить до ума контратаки они умеют великолепно. Накануне синие подливали масла в огонь, говоря о том, что не хотят лететь в Италию из-за риска заражения коронавирусом. На момент написания текста игру не перенесли, но такая вероятность не исключена.

Мы бы взяли две ставки. Первая — классические Х2 за крепкие коэффициент 1.89. Вторая — на выбор: «обе забьют — нет» за 1.74 или «гол в первые 32 минуты — нет» за 2.45. С учётом характеристик соперников, даже фора в один гол может оказаться неподъёмной. Играть по счёту умеют и одни, и другие. Раз так, осторожности хватит на всех.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Хетафе»

Обе команды пляшут от печки и редко пропускают больше одного мяча, так что многое будет зависеть от того, кто откроет счёт. Это способствует осторожному дебюту, при котором будет много возни в середине поля и мало опасных моментов. Проверим ставку «гол в первые 32 минуты — нет» за 2.45.



Ставка №1: «Хетафе» не проиграет за 1.89.



Ставка №2: гол в первые 32 минуты — нет за 2.45.