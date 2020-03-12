КХЛ. Прогнозы на Кубок Гагарина-2019/2020: «Барыс» — «Сибирь», ставки на проход в паре

17 марта стартует 1/4 финала Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф примут участие 8 команд, серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в финалы конференций. Начнём с серии «Барыс» — «Сибирь».

Прогноз и анализ пары КХЛ «Барыс» — «Сибирь»

«Барыс», как и ожидалось, высадил несчастный «Металлург» из Кубка Гагарина — 2020. Причём сделал это крайне уверенно. Магнитогорцы забрали только один матч, в котором клуб из Нур-Султана действовал крайне пассивно, Василий Кошечкин тащил всё возможное (35 спасений), а Эдди Паскуале наломал дров.



Во всех остальных случаях канадский голкипер доказал высокий класс, действуя максимально надёжно. У «лис» категорически не клеилось в атаке, вся острота исходила от Сергея Мозякина. За 300 минут подопечные Ильи Воробьёва забросили всего пять шайб в равных составах. Могло бы выручить большинство, но «барсы» доказали, что спецбригады у них прекрасные.



Уральцы получали численное преимущество 14 раз, вот только выжали из этих возможностей всего одну шайбу. Да и ту в формате «пять на три» во второй игре при счёте 2:0. Вчетвером «Барыс» так ничего и не пропустил, зато сам реализовал ровно четверть из имевшихся шансов — три гола при 12 розыгрышах лишнего.



«Сибирь» тем временем хлопнула «Автомобилист». Апсет в этой паре виделся вполне вероятным, но трудно было поверить, что всё уложится в пять матчей. А получилось именно так. Харри Сятери однозначно стал лучшим вратарём первого раунда плей-офф КХЛ, отразив сумасшедшие 96,1% бросков.



«Снеговики» лишили екатеринбуржцев главного оружия — атак с ходу. Разогнаться им не давали, а в позиционном нападении у команды имелись большие проблемы. «Автомобилист» честно старался, нагнетал давление, постоянно нагружал Сятери, обстучал все штанги и перекладины. Пожалуй, отчасти подопечным Николая Заварухина и вправду повезло — они не были настолько лучше, как может показаться по счёту.



Но предсказуемость уральцев в атаке, помноженная на самоотверженность новосибирцев и отличную реализацию моментов дали именно такой результат. За всю серию фаворит вёл в счёте всего один раз: было это в четвёртом матче, который «Сибирь» как раз проиграла. Во всех остальных случаях слабая линия защиты и трудности в позиционном нападении оборачивались тем, что номинальный аутсайдер получал фору.



Действовать по счёту обе команды умеют замечательно, первый раунд Кубка Гагарина это доказал. «Барыс», конечно, превосходит нынешний «Автомобилист»: это гибкая тренерская команда, способная действовать в высоком темпе и перебегать кого угодно. Однако в случае необходимости она может, например, задушить ММг в вязком хоккее.



С защитниками у клуба из Казахстана тоже всё гораздо веселее. Неудивительно, что вторая команда Восточной конференции идёт у букмекеров явным фаворитом. «Барыс» ещё никогда не доходил до полуфинала Кубка Гагарина, этот шаг станет огромным успехом. В то же время он добавляет давления, тогда как новосибирцы уже выполнили все задачи и могут играть на кураже в своё удовольствие.



Сезонная серия завершилась вничью, 1-1. Побеждали только гости: 0:2 в Новосибирске и 1:2 ОТ в в Нур-Султане. Оба раза первого гола пришлось подождать. Победу «снеговики» одержали благодаря блистательным действиям Алексея Красикова: хозяева нанесли в два раза больше бросков 46:23), но российский голкипер совершил 45 сейвов.

Для того чтобы зацепиться в этой серии, «Сибири» придётся поставить вратарские подвиги на поток. В первом раунде получилось, теперь будет ещё сложнее. Подбор игроков у «барсов» сильнее, ошибки в защите случаются реже, да и позиционные атаки получаются симпатичнее, чем у «Автомобилиста».



Естественно, «снеговики» оппонента просто так не отпустят, но длина «скамейки» и уровень исполнителей наверняка скажутся. Ждём нервных и упорных матчей, невысокой результативности и победы «Барыса» в шести поединках. П1 в шести матчах идёт за 5.00, а П1 с форой (-1.5) за вполне рабочий коэффициент 1.90.



Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 1.90.

Шансы на проход: 70% — 30%.