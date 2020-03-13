КХЛ. Прогнозы на Кубок Гагарина-2019/2020: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», ставки на проход

17 марта стартует 1/4 финала Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф КХЛ примут участие 8 команд, серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в финалы конференций. Поговорим о серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев», первый матч которой запланирован на 18 марта.

Прогноз и анализ пары КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Нас с вами надо бы поздравить: казалось, что на шести раундах «зелёного дерби» в регулярном чемпионате всё закончится. Вместо этого мы увидим ещё как минимум четыре матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Хотя вряд ли кто-то сомневается, что на самом деле их будет больше. Потому что обе команды сейчас в порядке.

Казанцы в первом раунде Кубка Гагарина — 2020 спокойно переломили через колено «Нефтехимик». Нижнекамцы честно старались изо всех сил, пластались под шайбу, навязывали силовую борьбу. И в итоге едва не продлили серию, проиграв оба домашних поединка на тоненького: 1:2 ОТ и 0:1.

Подопечные Дмитрия Квартальнова никуда не торопились, не включались на полную мощность и играли с запасом. Даже кошмарная реализация лишнего (1 из 14) не помешала закрыть серию в четырёх матчах. Тут, конечно, нужно отдельно отметить надёжную оборону. Ни в одной из встреч «барсы» не пропустили больше одной шайбы.

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Меньшинство тоже выглядит гранитом. «Нефтехимик» оказался единственной командой, так и не сумевшей реализовать численное преимущество в первом раунде плей-офф КХЛ. Все девять попыток прошли вхолостую. Даже «Витязь», «Металлург» и «Торпедо» наказывали соперников за нарушения хотя бы раз.

В общем, «Ак Барс» доказал, что по праву стал лучшим в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. А вот у «Салавата Юлаева» свой путь, он второй год подряд играет в Кайзера Созе: кажется хилым и слабым основную часть сезона, чтобы в нужный момент выйти на первый план и оставить всех в дураках.

Первой жертвой уфимцев оказался «Авангард», который в прошлом сезоне остановил их в финале конференции. Подопечным Николая Цулыгина хватило шести матчей. Итоговый результат кажется вполне справедливым, а жалеть тут можно только об одном: что эта серия так и не докатилась до седьмой игры. Впрочем, и так грех жаловаться.

«СЮ» разбил финалиста Кубка Гагарина — 2019 без лучшего снайпера (Никита Сошников продолжает восстанавливаться, на лёд он не выходил) и ещё нескольких заметных исполнителей основы (травмы, дисквалификации), да ещё и без преимущества своей площадки. Омичи исправно создавали моменты и нагнетали обстановку у ворот Юхи Метсолы, а в итоге остались ни с чем.

«Ястребы» показали вполне крепкий хоккей, разницу сделали два фактора. Как раз те, что чаще всего становятся ключевыми в плей-офф: лидеры и вратари. Первое звено «Салавата» потешалось над обороной соперника всю серию — Линус Умарк набрал 12 очков за шесть игр, Теему Хартикайнен настрелял пять шайб и возглавил гонку снайперов Кубка Гагарина, а Сакари Маннинен ушёл со льда с пустыми руками только в провальном пятом матче.

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Разобраться с Умарком и компанией подопечные Боба Хартли так и не сумели, а на последнем рубеже преимущество уфимцев сюрпризом не стало. Игорь Бобков — добротный вратарь, но на фоне Юхи Метсолы он выручал неприлично редко. Трудно рассчитывать на успех в серии с сопоставимым по классу противником, когда твой голкипер нейтрализует 88,2% бросков. У визави, для сравнения, 90,8%.

Впрочем, сводить всё к Умарку и Метсоле не совсем правильно. В ключевой момент помогли нижние звенья, плюс здорово отработало меньшинство. Удалялся «СЮ» много и со вкусом, но из 21 попытки «Авангард» довёл до ума лишь четыре (19%). Клуб из Башкортостана получал численное преимущество гораздо реже, зато использовал его эффективнее (3 из 11, 27,3%).

Сезонная серия осталась за «Ак Барсом», 4-2. В трёх случаях доходило до дополнительного времени или буллитов, ещё в двух разница в счёте составила одну шайбу. Единственное исключение — первая встреча: 19 октября «Салават» победил 3:1 на своём льду, забросив заключительную шайбу в пустые ворота за семь секунд до сирены.

Собственно, эта информация даёт исчерпывающую информацию о том, насколько плотной и боевой будет эта серия. В пяти случаях из шести побеждали хозяева, единственный гостевой выигрыш остался за казанцами в серии буллитов (4:3 Б 24 ноября). Но тут может вмешаться фактор коронавируса: играть при полных трибунах и при пустых — это две большие разницы.

Скорее всего, именно это и поможет «барсам». «Салават Юлаев» — необычайно куражная команда, для которой важны эмоции и поддержка фанатов. Без помощи трибун взломать оборонительную систему Дмитрия Квартальнова и не поплыть в трудный момент невероятно сложно. Делать ставки на любые матчи с участием уфимцев — по умолчанию лотерея, но тут мы склоняемся к победе клуба из Татарстана. Скорее всего, в шести-семи матчах

В то же время котировки букмекеров вызывают сомнения. Разумеется, шансы лучшей команды Востока по итогам регулярного чемпионата немного выше, но давать на проход АБ смешной коэффициент 1.25 — натуральное неуважение к уфимцам. Без борьбы они заклятого противника точно не отпустят. Тотал больше 5.5 игры за 1.80 нас полностью устраивает.

Ставка: тотал больше 5.5 матча за 1.80.

Шансы на проход: 60% — 40%.