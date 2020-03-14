«Енисей» — «Спартак-2». Прогноз: Шишкин, Дьяков и Тигиев не смогут победить в Красноярске

В матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» примет «Спартак-2» 15 марта. Начало встречи — в 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Енисея» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Спартака-2» оценён букмекерами коэффициентом 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Енисей» — «Спартак-2»

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ 15 марта «Енисей» — «Спартак-2» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.19. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча «Енисей» — «Спартак-2» (15.03.2020)

Очная встреча соседей по турнирной таблице Футбольной национальной лиги. А значит, прямых конкурентов. Обе команды встречают середину марта в зоне вылета и вряд ли могут быть довольны собой. В первом туре после зимней паузы добыть победу не удалось ни тем, ни другим — «Енисей» проиграл, «Спартак-2» ограничился ничьей.



Зиму обе команды провели весело. «Енисей» сдержанно пошумел в СМИ из-за задержек по зарплате и визита силовиков: сотрудники ФСБ нагрянули в офис красноярцев для изучения документации. А «Спартак-2» в середине января назначил главным тренером Романа Пилипчука, а следом объявил о переходе двух опытных новичков — Романа Шишкина и Виталия Дьякова.



Подопечные Юрия Газзаева 9 марта проиграли в родных стенах «Шиннику» (1:3). Всё получилось абсолютно по делу: гости быстро повели в счёте после рикошета и продолжили наращивать преимущество. От разгрома сибиряков спас только автогол, случившийся уже в компенсированное время.



Красно-белые не смогли одолеть на выезде предпоследний клуб ФНЛ, «Текстильщик» (1:1). В Иваново они приехали в усечённом составе, возможностей для манёвра у тренерского штаба имелось в обрез. Единственный гол москвичи забили со стандарта, отличился как раз Виталий Дьяков. В концовке хозяева были ближе ко второму мячу, но счёт не изменился.



На данный момент «Спартак-2» находится в турнирной таблице Футбольной национальной лиги чуть выше оппонента, но это условность. 26 очков против 25, плюс на своём поле «Енисей» провёл на один матч меньше — разница минимальна. Мотивация выглядит примерно так: победившая команда покинет зону вылета.



В гостях красно-белые побеждают по большим праздникам. В предыдущий раз это случилось аж 3 августа. Тогда удалось расправиться с «Лучом» (4:2). С тех пор за девять выездных игр удалось разжиться всего пятью очками. Забивает команда исправно, но и пропускает очень много (разница голов 18:22 на чужом поле).



«Енисей» перед родными трибунами победил «Химки» (1:0) и «Томь» (3:0) в осенней части первенства, но после паузы безропотно покорился «Шиннику». Обе команды по понятным причинам выглядят не лучшим образом: Пилипчук делает первые шаги на новом месте, а Газзаев вынужден работать на фоне финансовых проблем.

С учётом всех обстоятельств лобовая ничья за 3.10 смотрится нормально: соперники сопоставимы по уровню и не обладают поставленной игрой. Вариант попроще — обе забьют за 1.81. Здесь отталкиваемся от статистики — ставка проходила в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Да и с обороной у обеих команд дела обстоят так себе.

Прогноз и ставки на матч «Енисей» — «Спартак-2»

Команда близки по уровню, даже в турнирной таблице они находятся на соседних строчках. Роман Пилипчук только начал работу на новом месте, а Юрий Газзаев вынужден трудиться на фоне серьёзных финансовых проблем. Первый весенний тур соперники провели бледно, так что ничья тут вполне вероятна.



Ставка: ничья за 3.10.