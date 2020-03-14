«Сочи» — «Краснодар». Прогноз: Кокорин и Ари устроят голевую дуэль на «Фиште»

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 15 марта «Сочи» примет «Краснодар». Начало игры — 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Сергея Матвеева в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех команды Владимира Федотова оценен букмекерами коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Сочи» — «Краснодар»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, а тотал меньше — за 1.86. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Сочи» — «Краснодар» (15.03.2020)

«Сочи» в межсезонье сменил тренера и сейчас выглядит заметно лучше, нежели в первом круге. За три сыгранных матча команда набрала шесть очков. Благодаря этому удалось впервые за долгое время покинуть зону вылета и расположиться на 14-й строчке.



Возобновили сезон подопечные теперь уже Владимира Федотова поражением от крепкого «Арсенала» (1:2). Примечательно здесь то, что «барсы» смотрелись куда лучше туляков, но чудовищная ошибка в самой концовке стоила им желанных очков. Тем не менее этот факт не остановил команду бывшего тренера «Оренбурга».



В следующих двух поединках (один из которых — перенесенный) «Сочи» справедливо разобрался с «Уралом» (2:0) и вообще не оставил шансов «Оренбургу» (5:1). Очевидно, сочинцы начинают понемногу оживать, однако все эти три клуба при всем уважении вряд ли можно отнести к топовым в РПЛ. Пока что всё чудесно, но настоящей проверкой станет встреча с «Краснодаром».



Коллектив из одноименного города начал второй круг с домашней победы над неуступчивой «Уфой» (2:0). Затем переиграл «Спартак» в Москве: единственный гол забил Ари с пенальти, но и в целом преимущество было за гостями (1:0). Хороший старт и две осечки «Зенита», возглавляющего турнирную таблицу, позволили «быкам» сохранить шансы на чемпионство.



Теперь подопечные Сергея Матвеева отстают от лидера на шесть баллов, и в матче с сочинцами будут играть только на победу. Однако новичок Российской Премьер-Лиги без боя на своем поле точно не сдастся. Вместе с новым тренером команду пополнил небезызвестный Александр Кокорин, отсутствовавший продолжительное время.

Вместе со скандальным нападающим и новым тренером «барсы» забили восемь мячей за три игры в весенней части сезона, да и в целом они показывают неплохой футбол. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за играбельный коэффициент 1.84.



Сам Кокорин забил трижды, и вполне может отличиться в предстоящем поединке: бывшему игроку сборной России ведь есть что доказывать. Поэтому можно еще подумать над голом новичка сочинцев за солидный коэффициент 3.38.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Краснодар»

«Быки» вернулись в чемпионскую гонку, а потому терять очки сейчас нельзя. Однако и у сочинцев, которые впервые за долгое время покинули зону вылета, ситуация та же. Мы бы проверили голы обеих команд за коэффициент 1.84. «Краснодар» выступит фаворитом, но «Сочи» способен дать бой.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.