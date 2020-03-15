«Нефтяник» — «Динамо СПб». Прогноз: Комаристый и Ротенберг вернут бело-голубым лидерство

В третьем матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Нефтяник» сыграет с «Динамо СПб» 16 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 18:30 мск. В ставках на матч «Нефтяник» — «Динамо СПб» команда Ильнура Гизатуллина котируется с коэффициентом 2.52. Победу команды Эдуарда Занковца букмекеры оценивают коэффициентом 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Нефтяник» — «Динамо СПб»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Нефтяник» — «Динамо СПб» 16 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.58, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.64.

Прогноз и анализ матча «Нефтяник» — «Динамо СПб» (16.03.2020)

После матчей в Санкт-Петербурге в серии равенство, обе команды добыли по одной победе. Первый поединок остался за «Динамо»: голов пришлось ждать до третьего периода, причём поначалу гости смотрелись активнее. Но Денис Синягин в нужный момент подтащил, а затем у бело-голубых сработало большинство и они довели дело до конца (2:0).



На следующий день гости быстро отличились, в дальнейшем моменты возникали у обеих ворот, но хладнокровнее в завершении оказался клуб из Альметьевска. Петербуржцы боролись до последнего, однако при счёте 1:3 в середине заключительного периода не реализовали большинство. А потом пропустили в пустые ворота (1:4).



Порадовало, что подопечные Эдуарда Занковца хорошо готовы физически. Если «Динамо» в первом раунде за пять матчей управилось с «Горняком», то серия «Нефтяника» с «Ладой» растянулась на семь игр. После такого выходить на лёд в гостях с сильным противником два дня подряд по умолчанию сложно. Но клуб из Татарстана выдержал.



Соперники получили по два выходных. Серия переезжает в Альметьевск, но рассчитывать на поддержку трибун хозяева не смогут. Решением лиги третий и четвёртый матч пройдут без болельщиков из-за угрозы коронавируса. Естественно, это пойдёт на руку динамовцам.



У бело-голубых мощная по меркам ВХЛ линия атаки: Артур Гаврус, Максим Джиошвили, Александр Комаристый, Антон Назаревич. Плюс несколько молодых исполнителей вроде Павла Ротенберга, Даниила Лапина и того же Назаревича. Собственно, в регулярном чемпионате они забивали в среднем больше трёх шайб за игру (163 в 54 встречах). Так что проблемы с реализацией вряд ли перетекут из одного матча в другой.



Единственная очная встреча в регулярном первенстве состоялась в Татарстане 6 октября и завершилась в пользу гостей (3:2), причём победную шайбу они забросили в меньшинстве. Чего-то подобного ждём и на этот раз. «Нефтяник» умеет сушить игру и вряд ли позволит создать многое, но преимущество в индивидуальном мастерстве и отсутствие зрителей делает шансы гостей чуть выше.

Мы бы выбирали между двух вариантов. П2 с нулевой форой идёт у букмекеров за симпатичный коэффициент 2.08, а ИТБ 1.5 шайбы «Динамо» — за 1.72. Града голов не ждём, всё же речь о серии плей-офф и ставки высоки. Но два-три взятия ворот гости наверняка сообразят.

Прогноз и ставки на матч «Нефтяник» — «Динамо СПб»

У «Динамо» хорошая атака, в регулярном чемпионате они в среднем забивали больше трёх шайб за игру. В предыдущем матче моменты у бело-голубых имелись, а вот с реализацией не задалось (1:4). Ожидаем, что два выходных дня помогут решить проблемы с завершением. Града голов не ждём, но пара шайб выглядит для петербуржцев посильной планкой.



Ставка: ИТБ 1.5 шайбы «Динамо» СПб за 1.72.