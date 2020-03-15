«Динамо-ЛО» — «Кузбасс». Прогноз: кемеровчане не испытают проблем в первом матче

15 марта в Санкт-Петербурге состоится первый матч серии плей-офф мужской волейбольной Суперлиги между «Динамо-ЛО» и «Кузбассом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге со зрителями – ограничения из-за пандемии коронавируса вступят в силу только с 16 марта.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперлиги «Динамо-ЛО» — «Кузбасс»

Действующий чемпион страны – фаворит встречи. Сделать ставку на победу кемеровчан можно с коэффициентом 1.13. Шансы сосновоборцев эксперты оценили коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз матча «Динамо-ЛО» — «Кузбасс» (15.03.2020)

Кемеровский «Кузбасс» приехал в Санкт-Петербург сразу после удачного ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против польской «Заксы». После домашнего поражения сибиряки победили на выезде со счетом 3:1. Можно сказать, что «Кузбассу» немного повезло – игра проходила без зрителей. Но здесь ничего не поделаешь – коронавирус.

У «Кузбасса» прямо сейчас есть одна проблема – травма плеча Ярослава Подлесных. Против поляков его заявили вторым либеро для номинала. Скорее всего, не сыграет доигровщик и в матче против Ленобласти. Зато набрал форму после травмы Виктор Полетаев, и это – лучшая новость для болельщиков Кемерова.

«Динамо-ЛО» попало в плей-офф самыми последними. Можно сказать, подарил сосновоборцам путевку новосибирский «Локомотив», обыгравший в ничего не решавшем для себя матче «Урал» из Уфы. Для команды Олега Согрина это первое попадание в плей-офф в истории.

«Кузбасс» завершил регулярку на третьем месте, пропустив вперед лишь Новосибирск и Казань. Во многом подкосила команду Георге Крецу травма Полетаева, можно было вполне побороться и за прямое попадание в Финал шести. Впрочем, учитывая неясность впереди, игровая практика в данной ситуации, возможно, далеко не худший вариант.

«Кузбассу» не хватает глубины состава в доигровке, особенно бросается это в глаза при травме Подлесных. Карпухов и Сивожелез не всегда стабильны, а Пакшину не хватает опыта выступлений на самом высоком уровне.

Но для победы в первом раунде плей-офф этого должно хватить. Хотя у Ленобласти вполне приличный и довольно глубокий состав, команде не хватает стабильности. Очень много проигранных матчей с конкурентами, много отданных концовок. Нестабильны диагональные, доигровщики тоже не всегда показывают то, чего от них ждут. Пожалуй, самое сильное место команды – центр сетки, где играют опытные Волков, Смоляр и Беме, но у «Кузбасса» на этот случай есть свои Пашицкий и Щербаков.

Да и в последних пяти очных встреча сосновоборцы не смогли взять у соперника ни одного сета. Стоит предположить, что серия продолжится: «Кузбасс» на ходу и с хорошим настроением. Коэффициент на этот исход довольно высокий — 2.16. Стоит его проверить.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-ЛО» — «Кузбасс» (15.03.2020)

В пяти последних матчах парни из Ленобласти не смогли взять у соперника ни одной партии. Предположим, что так будет и сейчас. Кемеровчане в тонусе, с хорошим настроением, да и с выздоровевшим и набравшим форму Полетаевым. Коэффициент 2.16 вкусный – стоит его заиграть.

Ставка: победа «Кузбасса» со счетом 3:0 за 2.16.