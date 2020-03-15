«Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз: Карасёв и Божович обеспечат проход коэффициента 2.75

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 16 марта «Тамбов» примет «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу подопечных Сергея Первушина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех команды Миодрага Божовича оценен букмекерами коэффициентом 3.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Тамбов» — «Крылья Советов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол самарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча «Тамбов» — «Крылья Советов» (16.03.2020)

С момента возобновления сезона «Тамбов» успел сыграть два матча. Один условно домашний с «Рубином», второй — в гостях против московского «Динамо». А условно домашний, потому что стадион у тамбовцев до сих пор не соответствует установленным требованиям.



Встреча с казанцами в Нижнем Новгороде завершилась безголевой ничьей. Футбол получился несколько сумбурным, но первые игры после перерывов зачастую такими и бывают. Подопечные Леонида Слуцкого безраздельно владели территорией, но справиться с тремя центральными защитниками соперника не смогли.



А вот в Москве поживиться очками не получилось.Бело-голубые по делу обыграли «волков» (1:0), которым с трудом даются выезды. Москвичи с первых минут обозначили свое преимущество, а «Тамбов» так и не смог ответить чем-то существенным. Победный и единственный гол забил новичок «Динамо» Николай Комличенко.



«Крылья Советов» начали второй круг с домашней трудовой ничьи против «Оренбурга» (1:1). Уже в середине первого тайма самарцы остались вдесятером и с назначенным в их ворота одиннадцатиметровым. Однако Деспотович не смог переиграть Евгения Фролова с точки.



Подопечные Миодрага Божовича даже вышли вперед за семь минут до перерыва, но удержать победу так и не смогли. Под занавес игры счет сравнял Рикарду Алвеш. А в предыдущем матче против «Рубина» (1:0) самарцы прервали свою серию без побед, которая длилась аж с конца октября.



Теперь «крыльям» предстоит выезд в Нижний Новгород к «Тамбову», и ситуация тут следующая. Самарцы и тамбовцы делят 14-ю и 15-ю строчки в турнирной таблице РПЛ. У обоих клубов по 22 очка, и победа выведет каждого из зоны стыковых матчей, то есть мотивация в полнейшем порядке.



«Крылья Советов» лучше играют в гостях, тогда как «Тамбов» увереннее выглядит дома. А потому ожидается настоящая бескомпромиссная борьба. Мы бы проверили тотал больше 5 ЖК за коэффициент 1.92. В матче первого круга на двоих команды получили 12 «горчичников».

Также можно подумать над ставкой «пенальти — да» за интересный коэффициент 2.75. Поединок будет судить Сергей Карасёв, который в 15 играх РПЛ показал 46 желтых карточек и назначил 12 одиннадцатиметровых. Опытный арбитр не любит разбрасываться предупреждениями, но вполне возможно, что команды просто не оставят ему выбора.

Прогноз и ставки на матч «Тамбов» — «Крылья Советов»

Команды соседствуют в таблице, победа выведет каждый клуб из зоны стыковых матчей. Мы ожидаем бескомпромиссную борьбу и проверим ТБ ЖК за коэффициент 1.92. В матче первого круга «Тамбов» и «Крылья Советов» на двоих получили 12 «горчичников». Поединок будет судить бригада Карасёва. В 15 матчах арбитр РПЛ назначил 12 пенальти. Можно также проверить ставку «пенальти — да» за коэффициент 2.75.



Ставка 1: тотал больше 5 ЖК за коэффициент 1.92.



Ставка 2: «пенальти — да» за коэффициент 2.75.