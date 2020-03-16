КХЛ. Прогнозы на Кубок Гагарина-2019/2020: ЦСКА — «Динамо», ставки на проход

На 17 марта запланирован старт 1/4 финала Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф КХЛ серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в финалы конференций. Поговорим о серии ЦСКА — «Динамо М», первый матч которой запланирован на 18 марта.

Прогноз и анализ пары КХЛ ЦСКА — «Динамо М»

Нужно учитывать, что Кубок Гагарина — 2020 в любой момент может быть перенесён или даже отменён из-за угрозы распространения коронавируса. «Йокерит» и «Барыс» уже снялись с плей-офф КХЛ по этой причине. Однако на данный момент официальной информации о переносе не поступало, и динамовцы готовятся к первому матчу с «армейцами» в штатном режиме. Ожидается, что решение будет объявлено сегодня, 17 марта.

КХЛ. Прогнозы на Кубок Гагарина-2019/2020: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», ставки на проход Первый раунд Кубка Гагарина — 2020 разочаровал, но «зелёное дерби» всегда держит марку.

ЦСКА в первом раунде отправил в отпуск «Торпедо» по итогам четырёх матчах. Несмотря на разгромный счёт, нижегородцы оказали достойное сопротивление и имели хорошие шансы зацепить хотя бы одну победу. В Москве действующий обладатель Кубка Гагарина дважды победил с разницей в три шайбы, а вот в Нижнем Новгороде оба раза пришлось играть овертайм.



Подопечные Дэвида Немировски терпели, бросались под шайбу и эпизодами даже симпатично созидали. Продлить серию помешали два фактора. Первый — Илья Сорокин, который действительно оказался очень хорош. Работы у него было немного, зато справлялся он с ней великолепно. Вратарь не замерзал и сохранял концентрацию, чтобы выручить в нужный момент.



И второй — спецбригады. Красно-синие удалялись даже чаще, но в большинстве «Торпедо» так и не сумело ничего придумать. Из 14 попыток получилось реализовать всего одну — в четвёртом матче отличился Джордан Шрёдер, сделав счёт 2:0. Запахло сенсацией, однако Мэт Робинсон, Максим Шалунов и Кирилл Капризов имели иное мнение.



Понятно, что ЦСКА не включался на полную мощность. Три стартовые игры вообще прошли по общему сценарию: быстрый гол (фаворит открывал счёт уже к 10-й минуте), затем нижегородцы создают несколько моментов, а дальше всё зависит от реализации. Если забить не удалось — подопечные Игоря Никитина уверенно играют на удержание. Если счёт выравнивается, концовка получается нервной.



«Динамо», конечно, превосходит «Торпедо» по общему уровню, а потому «армейцам» придётся добавлять. Бело-голубые вновь не покинут пределов Москвы: в первом раунде они вышли победителями из дерби со «Спартаком». Управились за шесть матчей, хотя всё было на тоненького и могло повернуться в другую сторону.



Красно-белые навязали достойную борьбу и при доле везения могли бы добиться большего, но в справедливости результата сомнений не возникает. Обе команды отлично реализовывали лишнего, действовали на высоких скоростях, классно включали прессинг и старались не снижать темпа игры. Иными словами, были достойны друг друга.



Но при прочих равных разница в исполнительском мастерстве лидеров оказалась слишком заметной. Всё же хоккеистов уровня Шипачёва (четыре гола и семь очков) и Яшкина (три гола и шесть очков) у Олега Знарка нет. Плюс выменянный у минского «Динамо» Петерссон (пять шайб за серию), а также мощная пара защитников Чайковски — Хиетанен.



Сезонная серия осталась за ЦСКА: три победы против одной. Единственное поражение красно-синие потерпели 25 декабря (0:3), когда были вынуждены играть два дня подряд. 24 числа они провели тяжелейший поединок с «Металлургом» (3:2). В остальных случаях фаворит управился за 60 минут, хотя соперник оказывал серьёзное сопротивление (2:1, 2:1 и 4:1).

Собственно, сомневаться в котировках букмекеров довольно сложно. Проход ЦСКА идёт с коэффициентом 1.15, а шансы «Динамо» оценены лишь в 5.30. Меньшинство у подопечных Владимира Крикунова в первом раунде работало ужасно, а лидерам будет крайне сложно разгуляться на чужой половине площадки. Ресурсов для нейтрализации Шипачёва и Яшкина у Игоря Никитина достаточно.

В сухую победу «армейцев» не верится, всё же индивидуальное мастерство ведущих хоккеистов бело-голубых и удачные действия вратаря позволяют рассчитывать на одну-две победы. Но претендовать на более будет непросто, слишком уж велика разница в подборе исполнителей. Мы бы выбирали между П1 в пяти матчах за 3.45 и П1 в шести матчах за 5.25.



Ставка: победа ЦСКА в пяти матчах за 3.45.



Шансы на проход: 85% — 15%.