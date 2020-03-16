«Динамо» — «Динамо-Казань». Прогноз: москвички не смогут прервать серию гостей

16 марта в Москве пройдёт первый матч полуфинала женской волейбольной Суперлиги между «Динамо» и «Динамо-Казань». Встреча начнётся в 18:00 мск и пройдёт со зрителями.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Динамо-Казань»

Букмекеры считают фаворитом казанский клуб, выигравший регулярный чемпионат. Поставить на казанское «Динамо» можно за 1.37. Победа москвичек идёт за коэффициент 2.85.

Анализ и прогноз матча «Динамо» — «Динамо-Казань» (15.03.2020)

Динамовское дерби в этом сезоне женской Суперлиги состоится уже в полуфинале. Виной этому игра московского клуба с перепадами, динамовки никак не могут найти свою игру. Некоторое время назад клуб сменил главного тренера: Александра Сукомела заменили Желько Булатовичем, но ожидаемого эффекта это пока не принесло. На днях «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, не сумев ничего противопоставить турецкому «Вакифбанку». В Суперлиге пройти в полуфинал удалось, но встречи с «Протоном» не убедили. По их итогам команда Булатовича получила в свой адрес куда больше негатива.

Кажется, из неплохого набора игроков в Москве так и не удалось собрать коллектив. Александру Сукомелу не удалось вписать в состав американскую связующую Лорен Карлини, Булатович пытается это делать, но получается с большим трудом. В адрес опытной Марины Бабешиной не раз предъявляла претензии Наталия Гончарова. С калейдоскопической быстротой тасуются доигровщицы. Стабильности нет. Несмотря на все заверения волейболисток, что в коллективе всё в порядке с атмосферой, верится в это с трудом.

С другой стороны «Динамо-Казань», полностью угадавшее в этом сезоне с легионерами. Собственно, Саманту Фабрис уже продлили ещё на два сезона. Немного проседает позиция второй доигровщицы, где не всё получается у Ольги Бирюковой, но на фоне проблем москвичек это капля в море. У Казани сейчас победная серия из 20 матчей во всех турнирах. В Кубке ЕКВ казанский клуб прошёл крепкую «Монцу», выиграл и первый матч у «Бусто Арсицио». Непонятно, доиграют ли этот турнир, но результаты Казани хороши. Не будем забывать и о Кубке России, который казаночки выиграли в декабре. Там прошла одна из трёх очных встреч соперников в этом сезоне. Её выиграло «Динамо-Казань», как и остальные две. Конечно, нельзя исключать, что москвички сыграют свой лучший матч в сезоне именно сегодня, но предпосылок к этому нет.

Букмекеры предлагают неплохой коэффициент 1.81 на победу «Динамо-Казань» с форой (-8.5). Однозначно стоит его проверить. Во всех трёх поединках этого сезона команде Ришата Гилязутдинова удавалось пробить эту фору. В четвёртый раз это тоже должно получиться.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Динамо-Казань» (15.03.2020)

Казанский клуб выиграл три очные встречи в этом сезоне и имеет победную серию из 20 матчей во всех турнирах. У москвичек большие игровые проблемы, команда бесславно вылетела из Лиги чемпионов, а в четвертьфинале с большим трудом прошла середняка «Протон». Фора (-8.5) за коэффициент 1.81 в этом случае выглядит очень прилично.