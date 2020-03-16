Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

«Гёзтепе» — «Ризеспор», 17 марта, прогноз и ставка на матч турецкой Суперлиги

«Гёзтепе» — «Ризеспор». Прогноз
Алексей Анисимов
«Гёзтепе» — «Ризеспор». Прогноз: берём коэффициент 3.80 в матче чемпионата Турции
«Черноморские ястребы» занимают предпоследнее место по набранным очкам на выезде.
Ставки / Прогнозы 0

В матче 21-го тура турецкой Суперлиги 17 марта «Гёзтепе» примет «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Эрсана Парлатана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех команды Узнала Карамана оценён букмекерами коэффициентом 4:50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Гёзтепе» — «Ризеспор»

Букмекеры не уверены, что матч турецкой Суперлиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьёт команда из Измира, сыграет коэффициент 1.17. Гол коллектива из Ризе доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Гёзтепе» — «Ризеспор» (17.03.2020)

Турция - Суперлига. 21-й тур
17 марта 2020, вторник. 20:00 МСК
Гёзтепе
Измир
Не начался
Ризеспор
Ризе

«Гёзтепе» резво начал второй круг. За пять матчей было набрано 11 из 15 возможных очков. А ведь в соперниках среди прочих были именитый «Бешикташ» (2:1) и встрепенувшийся в последнее время «Антальяспор», где играет защитник сборной России Фёдор Кудряшов (3:0).

А вот в марте дела у подопечных Эрсана Парлатана как-то не клеятся. Они проиграли все три тура с общим счётом 0:6, один из которых пришёлся на аутсайдера турецкого чемпионата «Кайсериспор» (0:1). Сейчас команда расположилась на восьмой строчке, набрав 34 балла.

«Ризеспор» на данный момент находится в зоне вылета. Однако плотность нижней части турнирной таблицы позволяет «черноморским ястребам» при победе забраться сразу на 11-е место. Хотя качество игры коллектива из Ризе в последнее время не даёт повода задумываться о прогрессе в результатах.

За восемь туров во втором круге сине-зелёные набрали лишь четыре очка. Более того, они не могут выиграть на выезде с конца декабря прошлого года. А в последних трёх гостевых поединках команда Николая Морозюка и Дениса Гармаша пропустила девять голов.

Теперь «Ризеспору» предстоит поездка в Измир к крепкому «Гёзтепе». И тут надо бы сказать, что «черноморские ястребы» занимают предпоследнее место по набранным очкам вне родного стадиона. А потому в качестве ставки можно рассмотреть П1 за коэффициент 1.85.

Однако мы пойдём дальше и проверим П1 + обе забьют за внушительный коэффициент 3.80. Фаворитом справедливо выступят хозяева, но и они показывают не самый лучший футбол на свое поле. В последних пяти домашних поединках коллектив из Измира пропустил восемь мячей.

Стоит отметить, что матч пройдёт при пустых трибунах из-за опасности заражения коронавирусом. В теории это несколько понижает преимущество хозяев, но слишком уж печально в последнее время выглядят гости.

Прогноз и ставки на матч «Гёзтепе» — «Ризеспор»

Фаворитом справедливо выступит команда из Измира, ведь «Ризеспор» занимает предпоследнее место по набранным очкам в гостях. Однако оборона «Гёзтепе» в последних пяти домашних матчах пропустила восемь мячей и едва ли оставит «черноморских ястребов» без моментов. Можно рискнуть и проверить комбинированную ставку П1 + обе забьют за солидный коэффициент 3.80.

Ставка: «Гёзтепе» победит + обе забьют за коэффициент 3.80.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Omer Evren Atalay/Anadolu Agency via Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Бесплатные прогнозы Ризеспор •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020