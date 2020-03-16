«Гёзтепе» — «Ризеспор». Прогноз: берём коэффициент 3.80 в матче чемпионата Турции

В матче 21-го тура турецкой Суперлиги 17 марта «Гёзтепе» примет «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Эрсана Парлатана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех команды Узнала Карамана оценён букмекерами коэффициентом 4:50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Гёзтепе» — «Ризеспор»

Букмекеры не уверены, что матч турецкой Суперлиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьёт команда из Измира, сыграет коэффициент 1.17. Гол коллектива из Ризе доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Гёзтепе» — «Ризеспор» (17.03.2020)

«Гёзтепе» резво начал второй круг. За пять матчей было набрано 11 из 15 возможных очков. А ведь в соперниках среди прочих были именитый «Бешикташ» (2:1) и встрепенувшийся в последнее время «Антальяспор», где играет защитник сборной России Фёдор Кудряшов (3:0).



А вот в марте дела у подопечных Эрсана Парлатана как-то не клеятся. Они проиграли все три тура с общим счётом 0:6, один из которых пришёлся на аутсайдера турецкого чемпионата «Кайсериспор» (0:1). Сейчас команда расположилась на восьмой строчке, набрав 34 балла.



«Ризеспор» на данный момент находится в зоне вылета. Однако плотность нижней части турнирной таблицы позволяет «черноморским ястребам» при победе забраться сразу на 11-е место. Хотя качество игры коллектива из Ризе в последнее время не даёт повода задумываться о прогрессе в результатах.



За восемь туров во втором круге сине-зелёные набрали лишь четыре очка. Более того, они не могут выиграть на выезде с конца декабря прошлого года. А в последних трёх гостевых поединках команда Николая Морозюка и Дениса Гармаша пропустила девять голов.



Теперь «Ризеспору» предстоит поездка в Измир к крепкому «Гёзтепе». И тут надо бы сказать, что «черноморские ястребы» занимают предпоследнее место по набранным очкам вне родного стадиона. А потому в качестве ставки можно рассмотреть П1 за коэффициент 1.85.



Однако мы пойдём дальше и проверим П1 + обе забьют за внушительный коэффициент 3.80. Фаворитом справедливо выступят хозяева, но и они показывают не самый лучший футбол на свое поле. В последних пяти домашних поединках коллектив из Измира пропустил восемь мячей.

Стоит отметить, что матч пройдёт при пустых трибунах из-за опасности заражения коронавирусом. В теории это несколько понижает преимущество хозяев, но слишком уж печально в последнее время выглядят гости.

Прогноз и ставки на матч «Гёзтепе» — «Ризеспор»

Фаворитом справедливо выступит команда из Измира, ведь «Ризеспор» занимает предпоследнее место по набранным очкам в гостях. Однако оборона «Гёзтепе» в последних пяти домашних матчах пропустила восемь мячей и едва ли оставит «черноморских ястребов» без моментов. Можно рискнуть и проверить комбинированную ставку П1 + обе забьют за солидный коэффициент 3.80.



Ставка: «Гёзтепе» победит + обе забьют за коэффициент 3.80.