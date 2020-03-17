Экспресс на матчи плей-офф ВХЛ 17 марта: «Югра» — «Рубин»‎, «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб»

КХЛ затянула с переносом Кубка Гагарина — 2020, зато в ВХЛ четвертьфиналы в самом разгаре.

В четвёртых матчах 1/4 финала плей-офф ВХЛ 17 марта «Нефтяник» сыграет с «Динамо СПб»‎‎, а «Югра» примет «Рубин». Встреча в Ханты-Мансийске начнётся в 17:00 мск, а игра в Альметьевске стартует в 18:30 мск. Букмекеры не видят явного фаворита в обоих матчах.

Прогноз и анализ матча «Югра»‎ — «Рубин» (17.03.2020)

Тюменцы ведут в серии со счётом 2-1. Они добились двух разгромных побед на своём льду (5:2 и 4:1), хотя обе игры получились довольно упорными. В каждом из случаев заключительная шайба влетала уже в пустые ворота. А вот развить успех не вышло. Впрочем, это неудивительно.

Команды стоят друг друга, по общему уровню они практически равны. Это видно даже по результатам в регулярном чемпионате ВХЛ: «Рубин» набрал 85 очков, показав лучший результат в Восточной конференции. А «Югра» добыла 79 баллов — второй результат на Востоке.

«Югра»‎ — «Рубин»‎. Прогноз: проверяем коэффициент 3.82 в матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ Пока в этой серии побеждает исключительно тот, кто играет на своём льду.

При этом «мамонты» чертовски хороши на своём льду. 20 побед из 27 возможных при всего двух поражениях в основное время, 45 очков — с отрывом лучший показатель на Востоке. Все остальные набрали не более 40 баллов. В плей-офф ситуация не изменилась.

Подопечные Вадима Епанчинцева успели провести в Кубке Петрова четыре поединка на своём льду. И пропустили за 240 минут всего две шайбы. «Химик» в двух встречах из трёх остался с «баранкой» (1:3, 0:1, 0:3), а «Рубин» накануне пробил Евгения Иванникова лишь однажды. Да и то при помощи буллита.

Цена ошибки повышается, начало рискует получиться осторожным. Обе команды умеют обороняться, но раз уж «Югра» так редко пропускает в родных стенах, логичнее отталкиваться от неё. Ставка «Рубин» не забьёт в первом периоде за 1.92 выглядит симпатично. Вариант попроще — 1Х в первом периоде за 1.41.

Прогноз и анализ матча «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб» (17.03.2020)

В этой серии счёт тоже 2-1. В Санкт-Петербурге команды обменялись победами, а первая игра в Альметьевске осталась за гостями (4:1). Сразу оговоримся, что разгромный счёт тут не показателен: игра получилась качельной и могла повернуться в любую сторону.

«Нефтяник»‎ — «Динамо СПб»‎. Прогноз: Занковец и Гаврус наведут шороху в Альметьевске Накануне бело-голубые победили в Татарстане и вернули себе лидерство в серии.

Удалений хватило на всех (26 минут штрафа на двоих), в результате четыре шайбы из пяти оказались забиты в неравных составах. Подопечные Эдуарда Занковца отличились в большинстве трижды, а хозяева реализовали численное преимущество лишь однажды.

При этом тренер бело-голубых на пресс-конференции нашёл в себе силы признать, что его команде повезло уйти на перерыв при счёте 0:0. Моментов у хозяев в первом периоде действительно имелось достаточно, однако Денис Синягин много выручал. Клуб из Татарстана всё равно открыл счёт, но довольно быстро пропустил в ответ.

Встреча пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, что фактически лишает «Нефтяник» преимущества своего льда. Всё это играет на руку гостям. Однако Ильнур Гизатуллин умеет проводить работу над ошибками, а потому вряд ли проблемы с дисциплиной повторятся.

В равных составах созидание даётся петербуржцам с большим трудом. Две предыдущие встречи получились результативными, но в обоих случаях основные события происходили уже во второй половине поединка. На наш взгляд, командам пора сыграть низ.

Мы бы выбирали между классическим вариантом тотал меньше 4.5 шайбы за 1.68, а также ставкой «гол в каждом периоде — нет» за 1.72. Команды изучили друг друга, да и усталость наверняка накопилась, ведь играть придётся второй день подряд.

Экспресс на матчи ВХЛ 17 марта с общим коэффициентом 3.30.

Выбор №1: «Рубин» не забьёт в первом периоде за 1.92.

Выбор №2: гол в каждом периоде матча «Нефтяник» — «Динамо» СПб — нет за 1.72.

Общий коэффициент = 3.30.