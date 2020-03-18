«Энергетик» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко накидают минчанам полную авоську

В прошлом сезоне БАТЭ в двух очных встречах одержал две разгромные победы с общим счётом 8:1.

19 марта в матче первого тура чемпионата Беларуси «Энергетик»-БГУ примет БАТЭ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Энергетика» оценён букмекерами коэффициентом 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик»-БГУ — БАТЭ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 19 марта «Энергетик»-БГУ — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.21. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.

Анализ и прогноз матча «Энергетик»-БГУ — БАТЭ (19.03.2020)

Во всей Европе осталось всего два чемпионата, которые сумели избежать переноса или приостановки, несмотря на опасность заражения коронавирусом. Речь о Беларуси и Турции. При этом в Турции играют без зрителей. Пару дней назад стамбульское дерби «Галатасарай» — «Бешикташ» состоялось при пустых трибунах и завершилось без голов.

А вот в Беларуси турнир начнётся в штатном режиме, то есть по намеченному календарю и со зрителями без каких-либо ограничений. Естественно, руководство футбольной федерации продолжит следить за ситуацией и в случае чего примет меры. Но на данный момент всё в полном порядке.

БАТЭ уже успел бодро начать сезон, выбив в четвертьфинале Кубка Беларуси крепкое минское «Динамо». Главный тренер столичного клуба Сергей Гуренко долго бушевал и даже попал в новостные ленты, ударив ногой по двери судейской комнаты после окончания ответного поединка. Дело тут вот в чём.

В первой игре борисовчане на выезде одержали волевую победу со счётом 2:1. Спустя пять дней при счёте 2:2 Иван Бахар на 72-й минуте забил третий мяч бело-голубых, который выводил его команду дальше. Но гол был отменён из-за офсайда. Это решение вызвало бурю эмоций у игроков и тренера, хотя по факту судьи разобрались в эпизоде: ближе Бахара к воротам находился только один футболист.

Проблема в том, что им оказался защитник, поскольку вратарь Антон Чичкан выбежал на перехват и оказался отыгран. Из-за этого у гостей и возникли вопросы. Затем БАТЭ забил третий мяч, одержал вторую победу и пробился в полуфинал. Даже удивительно, что в тот вечер обошлось без красной карточки.

Теперь нужно переключаться на дела внутреннего первенства. Соперник интересный. «Энергетик»-БГУ в прошлом году дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Беларуси. Несмотря на откровенно скромный состав и слабые финансовые возможности, команда не вжималась в собственную штрафную и старалась в любой ситуации играть в атаку.

Что удивительно, она ещё и умудрилась избежать вылета. В восьми заключительных турах минчане потерпели всего одно поражение, благодаря чему сумели подняться на 12-е место. От зоны вылета удалось оторваться на четыре очка. Подопечные Владимира Белявского в нынешнем сезоне ещё не играли, из Кубка они вылетели на стадии 1/8 финала.

У «Энергетика» большие кадровые проблемы. Лидеры ушли на повышение, на данный момент в составе основной команды числятся всего 17 футболистов. В основном это молодые игроки, а также несколько легионеров, самому старшему из которых всего 22 года. А вот БАТЭ готов к возвращению титула.

В прошлом году борисовчане уступили чемпионство брестскому «Динамо», зато с «Энергетиком» не испытали никаких проблем: 4:0 и 4:1. Чего-то подобного стоит ждать и на этот раз. По всем прикидкам старт сезона для клуба из Минска получится невероятно тяжёлым, а с обороной у них всё было печально и прежде.

БАТЭ тоже достаточно ошибался в матчах с минским «Динамо» в Кубке Беларуси, однако разница в исполнительском мастерстве громанда. Сразу несколько футболистов хороши знакомы любителям РПЛ: Егор Филипенко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик. Вряд ли у фаворита возникнут проблемы с тем, чтобы забить дежурные три-четыре мяча.

Мы бы выбирали между П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.98, а также П2 с форой (-2) за 1.95. Вариант посмелее — ИТБ 2.5 гола БАТЭ за мощный коэффициент 2.40. Проблем с запасом сил из-за кубковых матчей возникнуть не должно, ведь сезон только начинается. А уровни команд просто несопоставимы.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик»-БГУ — БАТЭ

У минчан большие кадровые проблемы. По большому счёту, играть вообще некому, а возможности для ротации отсутствуют. У БАТЭ с составом полный порядок, да и проблем с мотивацией после проигрыша чемпионского титула в минувшем сезоне возникнуть не должно. В прошлом году борисовчане оформили два разгрома в очных встречах — 4:0 и 4:1. Чего-то подобного ждём и теперь.

Ставка: ИТБ 2.5 мяча БАТЭ за 2.40.