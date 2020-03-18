«Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор победят старых знакомых

19 марта в матче первого тура чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» примет «Торпедо»-БелАЗ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Торпедо»-БелАЗ оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 19 марта «Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ (19.03.2020)

Жребий слеп, но иногда он преподносит сюрпризы. Сезон в Беларуси только начинается, а солигорский «Шахтёр» и «Торпедо»-БелАЗ уже наверняка успели друг другу надоесть. В четверг они встретятся в третий раз за 10 дней. То есть друг друга они определённо успели изучить вдоль и поперёк.

Дело в том, что эти команды столкнулись в четвертьфинале Кубка Беларуси, который стартовал на второй неделе марта. Оба матча выиграли «горняки», хотя им пришлось непросто. На чужом поле клуб из Солигорска выиграл со счётом 1:0, а единственный мяч забил наш старый знакомый Дарко Бодул. Экс-форвард «Амкара» отличился в дебюте.

Спустя четыре дня «автозаводцы» вполне могли зацепиться, но не сложилось. У них имелось несколько хороших отрезков, которые вполне могли бы завершиться голом. Было много стандартов (в первом тайме жодинцы подали пять угловых подряд), но забить не удалось. А дальше класс сказался.

Во втором тайме «кроты» смотрелись заметно лучше. Из-за проблем с реализацией первый гол состоялся только на 88-й минуте, а второй — вообще на 94-й (2:0). Но это уже детали. Подопечные Юрия Вернидуба вышли в полуфинал Кубка Беларуси, где сразятся с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

А пока придётся в третий раз за полторы недели сыграть с «Торпедо»-БелАЗ. «Шахтёр» считается у букмекеров явным фаворитом, что вполне логично. На своём поле он традиционно хорош и опасен, а в минувшем сезоне дважды обыграл соперника всухую. 1:0 на выезде и 3:0 в родных стенах.

«Автозаводцы» — крепкий середняк. В прошлом году они заняли шестое место в чемпионате Беларуси, отстав от четвёртой позиции лишь на пять очков. Примерно на тот же результат можно рассчитывать в нынешнем сезоне: борьба за топ-5 со стабильными победами над аутсайдерами и доставлением проблем фаворитам.

Коэффициент на победу хозяев скромен, а лезть в большие форы совсем не хочется. Две предыдущие победы дались им с трудом, а ответный матч в Кубке Беларуси пропустил основной вратарь Александр Гутор. Бывший игрок «Оренбурга» и «Тосно» повредил руку. Вернидуб сказал, что ничего серьёзного там нет, но всё же.

Возьмём комбинированную ставку П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95. «Шахтёр» сильнее и будет играть на своём поле, шансы на победу у него высокие. В то же время в 11 предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов. Что-то вроде 2:0 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ

По классу «Шахтёр» сильнее, да ещё сыграет на своём поле. «Торпедо»-БелАЗ — крепкий середняк чемпионата Беларуси, который будет претендовать на финиш в топ-5. Борьбу «кротам» гости наверняка навяжут, но рассчитывать на набор очков им сложно. Проверим победу хозяев через общий низ.

Ставка: «Шахтёр Солигорск» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.