Энтони Дэвис и Яннис разыграют приз лучшему защищающемуся НБА. Гоберу помешает коронавирус

Владимир Прокофьев: Перед стартом сезона букмекеры назвали пять претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку регулярного чемпионата: Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Пол Джордж, Яннис Адетокунбо и Руди Гобер.

Француз, взявший приз в двух прошлых сезонах, шёл явным фаворитом и на этот раз. Гобер продолжил цементировать оборону «Юты», Яннис и Дэвис классно проявили себя в защите, а Эмбиид и Джордж выглядели не лучшим образом.



Алексей Серяков: Из неочевидных вариантов упоминания достойны трое. В меньшей степени — Маркус Смарт и Паскаль Сиакам, в большей — Бен Симмонс. Считать их полноценными претендентами на Мистера Замок слишком наивно, но и обойтись без упоминания нельзя.



«Торонто» и «Бостон» в межсезонье лишились первых атакующих опций: Кавай Ленард покинул Канаду, а Кайри Ирвинг перебрался в «Бруклин». Тем не менее команды занимают на момент остановки регулярного чемпионата второе-третье места на Востоке, претендуя как минимум на финал конференции.



Прежде всего они делают это благодаря защите: «Рэпторс» идут вторыми по оборонительному рейтингу, «Селтикс» — четвёртыми. Сиакам — лучший по Defensive Win Shares в своей команде (0,155), благодаря хорошим габаритам, атлетизму и подвижности он неуязвим к разменам и способен защищаться на любой позиции.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

Смарт готов залезть под кожу кому угодно: агрессивная оборона, флопы, длинный язык. К тому же он отлично ловит соперников на фолы в нападении. Кроме того, защитник входит в число лидеров НБА по количеству перехватов (1,6 за игру). Маркус нашёл своё место в лиге и приносит «кельтам» огромную пользу.



Самый любопытный случай — Бен Симмонс. Австралиец полностью заслуживает критику в свой адрес: к его рабочей этике хватает вопросов, он так и не научился бросать, а потому практически не представляет опасности уже в четырёх метрах от кольца. Зато на своей половине площадки тут действительно полный порядок.



Симмонс — лидер лиги по количеству перехватов (2,1 за игру), спокойно защищающийся на четырёх позициях. Продавить его в посте удастся далеко не каждому классическому центровому, а быстрые и длинные руки позволяют караулить плохие передачи. Бен — второй в НБА по прерванным передачам (216).



Однако слабый тренер, большое количество травм и несовместимость лидеров привели к откровенно посредственным результатам: 39 побед и 26 поражений, шестое место в Восточной конференции (в которой есть ровно шесть приличных команд). На таком фоне считать Симмонса полноценным претендентом нельзя, а потому выйти на пределы топ-3 не получится.



Прокофьев: По классической статистике главным претендентом на награду выглядит Дэвис: у Моноброви 1,5 перехвата, а также 2,4 блок-шота. У Гобера 0,8 + 2, а у Янниса скромные 1+1. Если говорить про подборы на своём щите, то здесь форвард «Лейкерс» уступает конкурентам. У Дэвиса лишь 7,1 отскока в защите, у Гобера — 10,3, у Янниса — 11,5.



Однако этому есть логичное объяснение. Гобер на паркете окружён малышами, так как «Юта» почти всегда играет с одним классическим бигменом. У Янниса не крадут подборы добродушные братья Лопесы. А вот рядом с Дэвисом порой играют Макги или Ховард, да и с Леброном надо делиться.



Продвинутая статистика переворачивает ситуацию с ног на голову. Защитный рейтинг Янниса составляет 96,5 пункта — это лучший показатель во всей лиге. У Гобера — 106,8, у Дэвиса — 105,6. Разрыв чудовищный.



Монобровь сделал оборону «Лейкерс» заметно лучше? Да, вот только сразу у четырёх игроков калифорнийцев, которые проводят от 20 минут на паркете, защитный рейтинг лучше, чем у Дэвиса.



Серяков: Справедливости ради, переоценивать значимость индивидуального оборонительного рейтинга не стоит. Тут всё гораздо проще: на данный момент «Бакс» с большим отрывом лидируют в НБА по эффективности обороны. А Яннис получает наибольшее игровое время.



Достаточно сказать, что в топ-9 по Defensive Win Shares на данный момент находятся пять игроков «Милуоки». В том числе Брук Лопес и Крис Миддлтон, которых при всех очевидных плюсах трудно назвать элитными обороняющимися. С индивидуальным защитным рейтингом ситуация примерно та же.



Грек окружён сильными персональщиками, причём по сравнению с прошлым сезоном ситуация только улучшилась, так как место Малкольма Брогдона в стартовой пятёрке занял классический 3&D Уэс Мэттьюз. Строго говоря, Яннис даже не является краеугольным камнем в обороне «оленей», поскольку она строится по другим принципам.



Майку Буденхольцеру нужен габаритный центровой, который практически не покидает пределы трёхсекундной зоны и не даёт сопернику набирать лёгкие очки из-под кольца. Это Брук Лопес, неповоротливость которого маскируется системой.



Основная задача остальных — защищаться от открытых трёхочковых, по возможности провоцируя противника на максимальное количество средних бросков (наименее эффективных в современном баскетболе). Яннис действительно хорош в защите, но по сути он снимает все сливки от действий партнёров: забирает отскоки, разгоняет быстрые отрывы, набивает статистику. Это не хорошо и не плохо, но это нужно учитывать.



Прокофьев: Все три кандидата на награду практически не защищаются на периметре и в основном сосредоточены обороне трёхсекундной зоны. Так как игроки проводят разное время на паркете, мы сравним их показатели в пересчёте на 36 минут.



У Янниса существенный перевес по двум ключевых компонентам: «Милуоки» с греком на паркете пропускают 27,3 балла из краски, а также 7,8 очка второго шанса. У «Юты» с Гобером 33,7 + 8,8. У «Лейкерс» с Дэвисом 34,6 + 8,8.



Серяков: В случае с Гобером есть две проблемы — спортивная и не очень. Первая — «Юта» после размена Рики Рубио на Майка Конли никак не может выйти на проектную мощность. Четвёртое место в Западной конференции, причём «Оклахома» с «Хьюстоном» отстают всего на одну победу, да и «Даллас» находится совсем рядышком.



Француз получил Замка года в двух предыдущих сезонах, а лиге нужны новые лица. Для третьей победы подряд Руди должен быть заметно сильнее конкурентов, но этого не происходит. Но и это ещё не всё.



В глазах масс имя Гобера теперь тесно связано с коронавирусом в НБА. Вина игрока здесь только в откровенно глупом и самоуверенном поведении, которое определённо подпортило ему репутацию. Индивидуальные награды вручаются по итогам голосования журналистов, а потому желание подурачиться и потрогать микрофоны наверняка обойдётся центровому в какое-то количество голосов.



Прокофьев: У Адетокунбо есть лишь одна «проблема», когда мы говорим о награде лучшему защищающемуся игроку. Яннис невероятно хорош в нападении и грека называют главным кандидатом на приз MVP. Почему это мешает?



Лига давненько не вручала сразу две упомянутых награды одному баскетболисту по итогам регулярного чемпионата. В истории есть всего пара таких случаев: Майкл Джорджан в сезоне-1987/1988 и Хаким Оладжьювон в сезоне-1993/1994 получили приз лучшего по игре в защите и стали MVP. Но если смотреть только на защиту, то Яннис заслужил награду.



Серяков: На самом деле выбор между греком и Монобровью уже чертовски хорош для НБА. Первый дубль MVP-DPOY за 16 лет — это историческое событие, подобные случаи всегда идут на пользу бизнесу и помогают раскручивать звёзд.



Успех Дэвиса — красивый сюжет с престижной индивидуальной наградой в первый же сезон на новом месте под крылом у Леброна. С учётом всех факторов фаворитом кажется игрок «Лейкерс». Букмекеры с таким мнением согласны: на момент остановки сезона в НБА фаворитом шёл именно Эй Ди.

Оборона «ЛАЛ» сделала шаг вперёд, хотя тут нужно выделить вклад Фрэнка Вогеля. Экс-тренер «Индианы» всегда славился умением налаживать защиту, а добавление пары качественных 3&D игроков и приход Дэвиса позволили сходу забраться в топ-3 лиги по эффективности обороны (год назад были на 13-й строчке).



Естественно, неправильно связывать резкий скачок с одним лишь Эй Ди, но его роль тут в самом деле велика. Он заслужил DPOY никак не меньше Янниса.



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