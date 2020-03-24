Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

Как делать ставки на спорт в 2020 году онлайн, самые странные виды спорта в мире

Как делать ставки на спорт в 2020 году онлайн
Владимир Прокофьев
Яичное многоборье и сырная горка. На что делать ставки, когда спорта нет
Раз человек может есть недожаренных летучих мышей, на что может быть способен наш разум в изобретении новых видов спорта? Вы не поверите.
Ставки / Прогнозы 0

Вопрос о том, «как делать ставки на спорт в 2020 году», заставляет вас плакать? ведь, кажется, что спорта из-за карантина нет. Отбросьте страх! Пытливый ум человечества выбирался и не из таких передряг. Особенно с бонусом до 10 000 рублей на первые онлайн-ставки в ФОНБЕТ.

За последние столетия простая случайность становилась поводом к созданию нового соревнования, а рутинное занятие превращалось в международный турнир. Рассказываем о пяти (и ещё об одном) самых необычных видах спорта. И вы ими, возможно, уже занимаетесь.

Шахбокс: бей-ходи!

Шахбоксом называют комбинация быстрых шахмат и бокса из 11 раундов. Такой вот контраст между самым интеллектуальным и самым мужественным видами спорта. Первый чемпионат мира по шахбоксу прошёл в Амстердаме в 2003 году, а его победителем стал Иле Рубинг.

Нечётные раунды длятся по четыре минуты, соперники играют в шахматы. У каждого игрока лимит шахматной партии составляет 12 минут.

Чётные раунды — боксёрские, и они длятся на минуту меньше.

В боксёрском раунде победить можно нокаутом, а в шахматном за счёт мата или превышения лимита времени у соперника.

Если в обеих дисциплинах ничья, побеждает игрок, начавший из более слабой позиции — чёрными фигурами в шахматы.

Плевание вишнёвыми косточками на дальность

Соревнования по этому межгалактическому виду спорта начались в 1974 году. Херб Тейхман из американского штата Мичиган выращивал вишню и устроил состязание с соседями на самый дальний плевок косточки. В дальнейшем на садовых хозяйствах стали проводить чемпионаты.

Участникам запрещают брать в рот посторонние предметы, а руки должны оставаться ниже плеч. У каждого измеряют рост и ставят на определённую линию, чтобы уравнять шансы всех людей.

Участники выбирают три охлаждённые вишни из сорта Montmorency. У спортсмена есть минута, чтобы съесть мякоть и выплюнуть косточку как можно дальше. В зачёт идёт лучшая попытка.

Текущий рекорд составляет 29 метров 12 сантиметров.

Кривляние в конской упряжи

С 1267 года в английском городе Эгремонте проходит яблочная ярмарка, частью которой с давних пор стало соревнование по кривлянию.

Участников разбивают на три группы: мужчины, женщины и дети. Правила запрещают наносить макияж, а использовать вставные зубы можно только тем, кто носит их постоянно.

Легенда гласит, что однажды местный житель просил деньги на пиво, кривляясь с конским хомутом на голове. Традиция жива по сей день: все участники надевают на шею часть конской упряжи.

Среди мужчин с 1999 по 2014 год доминировал Томми Мэттисон — 16 побед подряд. Но вряд ли Томми в его деревне считают красавчиком.

Сырная горка: много травм и сыр в награду

Соревнование проводят каждый последний понедельник мая в английском городе Котсуолдсе. Участники с вершины холма несутся за брошенным куском сыра. Побеждает тот, кто первым добрался до цели.

У холма крутой склон протяжённостью около 200 метров. Скорость сыра порой превышает 100 км/час, поэтому победитель добирается до цели уже после финишной черты. Дополнительное вознаграждение победителю не предусмотрено. Единственный приз — кусок сыра.

Соревнование приводит к большому количеству травм. Власти регулярно пытаются запретить турнир, а на самом фестивале дежурят кареты скорой помощи.

Дата первого спуска сыра неизвестна, но местные жители твердят о вековых традициях.

Яичное многоборье

В 1332 году в английском городе Суонтоне из-за наводнения образовалась река между монастырём и деревней. Монахи бросали через неё яйца крестьянам.

Сейчас многоборье состоит из пяти дисциплин:

  • командная ловля: два партнёра отдаляются на 10 метров и кидают друг другу яйца. Расстояние увеличивают на метр после каждой удачной попытки, а первое разбитое яйцо приводит к завершению игры. Команда с большей дистанцией побеждает;
  • метание на точность;
  • метание на дальность;
  • бег на скорость с ложкой во рту, в которой лежит яйцо;
  • русская рулетка: из шести яиц одно сырое и пять варёных. Среди двух участников проигрывает тот, кто разбил себе об голову сырое.

В Англии и США проводят национальные турниры по яичному многоборью. Традиционное время — последнее воскресенье июня.

Первый чемпионат мира по этому виду спорта прошёл в 2006 году, и он стал международным. Следующий шаг — Олимпийские игры.

Бонус: удерживание хорька в штанах

Это рискованное соревнование появилось в Англии. Участники пускали двух хорьков в штаны. Побеждал тот, кто выдерживал испытание дольше.

Участники завязывали штаны на щиколотках и застёгивали ремни так, чтобы хорьки не убежали. Правила запрещали надевать шорты или нижнее бельё, а хорьков проверяли на наличие всех зубов.

Предпоследний мировой рекорд держался почти 30 лет: в 1981 году шахтёр на пенсии Редж Меллор держал хорька взаперти 5 часов 26 минут. Но в 2010 году Фрэнк Бартлетт и Кристин Фарнсворт побили достижение Меллора — «спортсмены» продержались 5 часов 30 минут.

Так ставить на что?

В букмекерских конторах таких соревнований пока нет. Хотя что мешает держать хорька в штанах без аудитории и транслировать это на «Твиче»?

Зато бьют рекорды ставки на виртуальный спорт — соревнования по симуляторам FIFA20 и FIFA17, PES, NBA и NHL. Беларусь проводит чемпионаты по футболу и другим видам спорта. Даже на карантине играют в футбол некоторые страны Азии и Латинской Америки, проводят матчи в малых лигах России по хоккею, баскетболу и волейболу.

Уже сейчас вы можете сделать ставку с бонусом до 10 000 рублей на все эти события в компании ФОНБЕТ. А ещё там есть куча интересных прямых трансляций спорта прямо сейчас. Проводите карантин весело!

Еще больше интересного контента в крутом Телеграме @fonbet_official.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020