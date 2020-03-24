Яичное многоборье и сырная горка. На что делать ставки, когда спорта нет

Раз человек может есть недожаренных летучих мышей, на что может быть способен наш разум в изобретении новых видов спорта? Вы не поверите.

Вопрос о том, «как делать ставки на спорт в 2020 году», заставляет вас плакать? ведь, кажется, что спорта из-за карантина нет. Отбросьте страх! Пытливый ум человечества выбирался и не из таких передряг. Особенно с бонусом до 10 000 рублей на первые онлайн-ставки в ФОНБЕТ.



За последние столетия простая случайность становилась поводом к созданию нового соревнования, а рутинное занятие превращалось в международный турнир. Рассказываем о пяти (и ещё об одном) самых необычных видах спорта. И вы ими, возможно, уже занимаетесь.

Шахбокс: бей-ходи!

Шахбоксом называют комбинация быстрых шахмат и бокса из 11 раундов. Такой вот контраст между самым интеллектуальным и самым мужественным видами спорта. Первый чемпионат мира по шахбоксу прошёл в Амстердаме в 2003 году, а его победителем стал Иле Рубинг.



Нечётные раунды длятся по четыре минуты, соперники играют в шахматы. У каждого игрока лимит шахматной партии составляет 12 минут.



Чётные раунды — боксёрские, и они длятся на минуту меньше.



В боксёрском раунде победить можно нокаутом, а в шахматном за счёт мата или превышения лимита времени у соперника.



Если в обеих дисциплинах ничья, побеждает игрок, начавший из более слабой позиции — чёрными фигурами в шахматы.

Плевание вишнёвыми косточками на дальность

Соревнования по этому межгалактическому виду спорта начались в 1974 году. Херб Тейхман из американского штата Мичиган выращивал вишню и устроил состязание с соседями на самый дальний плевок косточки. В дальнейшем на садовых хозяйствах стали проводить чемпионаты.



Участникам запрещают брать в рот посторонние предметы, а руки должны оставаться ниже плеч. У каждого измеряют рост и ставят на определённую линию, чтобы уравнять шансы всех людей.



Участники выбирают три охлаждённые вишни из сорта Montmorency. У спортсмена есть минута, чтобы съесть мякоть и выплюнуть косточку как можно дальше. В зачёт идёт лучшая попытка.



Текущий рекорд составляет 29 метров 12 сантиметров.

Кривляние в конской упряжи

С 1267 года в английском городе Эгремонте проходит яблочная ярмарка, частью которой с давних пор стало соревнование по кривлянию.



Участников разбивают на три группы: мужчины, женщины и дети. Правила запрещают наносить макияж, а использовать вставные зубы можно только тем, кто носит их постоянно.



Легенда гласит, что однажды местный житель просил деньги на пиво, кривляясь с конским хомутом на голове. Традиция жива по сей день: все участники надевают на шею часть конской упряжи.



Среди мужчин с 1999 по 2014 год доминировал Томми Мэттисон — 16 побед подряд. Но вряд ли Томми в его деревне считают красавчиком.

Сырная горка: много травм и сыр в награду

Соревнование проводят каждый последний понедельник мая в английском городе Котсуолдсе. Участники с вершины холма несутся за брошенным куском сыра. Побеждает тот, кто первым добрался до цели.



У холма крутой склон протяжённостью около 200 метров. Скорость сыра порой превышает 100 км/час, поэтому победитель добирается до цели уже после финишной черты. Дополнительное вознаграждение победителю не предусмотрено. Единственный приз — кусок сыра.



Соревнование приводит к большому количеству травм. Власти регулярно пытаются запретить турнир, а на самом фестивале дежурят кареты скорой помощи.



Дата первого спуска сыра неизвестна, но местные жители твердят о вековых традициях.

Яичное многоборье

В 1332 году в английском городе Суонтоне из-за наводнения образовалась река между монастырём и деревней. Монахи бросали через неё яйца крестьянам.



Сейчас многоборье состоит из пяти дисциплин:

командная ловля: два партнёра отдаляются на 10 метров и кидают друг другу яйца. Расстояние увеличивают на метр после каждой удачной попытки, а первое разбитое яйцо приводит к завершению игры. Команда с большей дистанцией побеждает;

метание на точность;

метание на дальность;

бег на скорость с ложкой во рту, в которой лежит яйцо;

русская рулетка: из шести яиц одно сырое и пять варёных. Среди двух участников проигрывает тот, кто разбил себе об голову сырое.

В Англии и США проводят национальные турниры по яичному многоборью. Традиционное время — последнее воскресенье июня.



Первый чемпионат мира по этому виду спорта прошёл в 2006 году, и он стал международным. Следующий шаг — Олимпийские игры.

Бонус: удерживание хорька в штанах

Это рискованное соревнование появилось в Англии. Участники пускали двух хорьков в штаны. Побеждал тот, кто выдерживал испытание дольше.



Участники завязывали штаны на щиколотках и застёгивали ремни так, чтобы хорьки не убежали. Правила запрещали надевать шорты или нижнее бельё, а хорьков проверяли на наличие всех зубов.



Предпоследний мировой рекорд держался почти 30 лет: в 1981 году шахтёр на пенсии Редж Меллор держал хорька взаперти 5 часов 26 минут. Но в 2010 году Фрэнк Бартлетт и Кристин Фарнсворт побили достижение Меллора — «спортсмены» продержались 5 часов 30 минут.

Так ставить на что?

В букмекерских конторах таких соревнований пока нет. Хотя что мешает держать хорька в штанах без аудитории и транслировать это на «Твиче»?



Зато бьют рекорды ставки на виртуальный спорт — соревнования по симуляторам FIFA20 и FIFA17, PES, NBA и NHL. Беларусь проводит чемпионаты по футболу и другим видам спорта. Даже на карантине играют в футбол некоторые страны Азии и Латинской Америки, проводят матчи в малых лигах России по хоккею, баскетболу и волейболу.



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