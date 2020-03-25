Русские и украинцы получили крохи от $ 18,6 млн. Итоги Sunday Million и сыгравшие ставки

25 марта 2020 года завершился юбилейный покерный турнир Sunday Million. Общий призовой фонд составил $ 18,6 млн. На итоги соревнования принимали ставки букмекеры. О результатах, сводящих с ума цифрах и сыгравших пари поговорим ниже.

Крупнейший онлайн-турнир в истории Pokerstar

Гарантированный призовой фонд турнира составил $ 12,5 млн. Откуда взялись дополнительные $ 6,1 млн?



За взнос каждый участник платил по $ 215, из которых $ 200 шли в призовой фонд, $ 15 — комиссия Pokerstars. Всего в турнире зарегистрировалось 60 898 человек.



В течение суток с начала соревнования любой игрок мог сделать до пяти повторных входов в случае вылета за те же $ 215. Эту опцию использовали 32 118 раз.



Итого 93 016 входов по $ 215: $ 18,6 млн — призовой фонд турнира. Организатор получил $ 1,395 млн комиссии. Забегая вперёд, скажем, что это больше суммы, заплаченной победителю.



Турнир стал крупнейшим в истории Pokerstars по игре онлайн.

Сколько получил победители и с какого места призы

Минимальный приз в $ 411,13 получил игрок, занявший 13 319-е место.



Игрок, занявший последнее место за финальным столом — девятое, получил почти $ 72 тыс.



За финальным столом можно заключить сделку, и игроки использовали эту опцию. Для чего? По базовым правилам, выплата за первое место более чем в три раза превышает приз за четвёртую позицию. Лидеры предпочли не рисковать и поделить огромный куш.



Топ-4 выглядит следующим образом:



· AAAArthur (Бразилия) — $ 1,19 млн.



· CrAzY_sTeFaN (Румыния) — $ 921 тыс.



· Salonteskis (Литва) — $ 827 тыс.



· Caroline2963 (Великобритания) — $ 787 тыс.

Какие ставки сыграли

Количество участников турнира составило 60 898 человек, тотал меньше 70 тыс. шёл за коэффициент 1.65. Из-за 32 118 повторных входов призовой фонд достиг отметки $ 18,6 млн, на тотал больше $ 15 млн давали 2.15.



Победил игрок из Бразилии. На то, что лучшим окажется представитель Южной Америки, букмекеры предлагали поставить с коэффициентом 3.20.



За финальный стол не вышел ни один представитель России (коэффициент 1.35), Украины (1.18), Беларуси и Казахстана.

Русские, украинцы и остальной мир зарубятся в покер за $ 12.5 млн. Букмекеры дали прогноз С текущим курсом доллара турнир превратится в мясорубку. На Белоруссию и Казахстан тоже можно ставить, но в них никто не верит.

Лучший игрок России на этом турнире — TawiPe4enka. Россиянин занял 34-е место. На пару строчек выше забрался украинец ProveYoSkill. Отметим, что оба получили по $ 15 680.



На победу Украины в паре с Россией давали коэффициент 2.75. На Прибалтику те же 2.75 (третье место), а на Бразилию 2.02 (первая строчка).



Также лучше россиянина выступили представители Великобритании (четвёртое, 27-е и 28-е места, 1.65) и Канады (14-я и 30-я позиции, 1.50).



Ниже оказались игроки из Китая (1.75) и Беларуси (1.34). Лучший представитель Поднебесной занял 37-е место, а белорус Golushkisss дошёл до 62-й строчки