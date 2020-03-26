Ставки и прогнозы на 26 марта: на какие матчи ставить

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. 26 марта вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.



Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня.

На что ставить в футболе 26 марта

Пожалуй, главным матчем четверга в мире будет встреча дублирующих составов чемпионата Беларуси. В 17:00 мск «Торпедо-БЕЛАЗ» сыграет с «Белшиной».

Начиная с 19:00 товарищескую встречу проведут шведские клубы «Кальмар» и «Йенчепинг». Зато, как и обычно в последние дни, много матчей любительских и киберспортивных футбольных клубов. Было бы желание поставить, а события найдутся!

На что ставить в хоккее 26 марта

В хоккее на первом плане российские любительские лиги. Чемпионат Владивостока, Томская хоккейная лига, ЕНХЛ, Лига Про и ещё ряд непрофессиональных матчей. Профессиональный хоккей на паузе, зато любителям, к счастью, пока играть не запрещают.

На что ещё ставить 26 марта

Любительские матчи пройдут в баскетбольной МЛБЛ и женском чемпионате Санкт-Петербурга. В волейболе можно сделать ставки на любительские чемпионаты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Множество матчей любителей пройдет в теннисе и настольном теннисе.

Для любителей скачек можно предложить забеги в австралийском городе Нарромине. По всей территории Австралии проводятся собачьи бега, на которые тоже можно сделать ставку. Наконец, в США вечером 26 марта пройдёт однодневный турнир по гольфу National Champion Course.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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