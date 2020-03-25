Датская стратегия ставок на спорт: принцип игры и отличие от системы Мартингейла

Датская система ставок сжирает банк не так быстро, как догон, но один недостаток всё перечёркивает.

Датская стратегия ставок рано или поздно разорит любого. Предупреждён — значит вооружён. В этой статье мы разберём датскую систему ставок, сравним её с Мартингейлом и поговорим о плюсах и минусах этой опасной стратегии.



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Датская стратегия в ставках на спорт

Датская система ставок на спорт — стратегия игры в букмекерской конторе, при которой с каждым новым шагом сумму ставки и коэффициент увеличивают по арифметической прогрессии до тех пор, пока пари не зайдёт.



Датская стратегия ставок похожа на Мартингейла. Но по стратегии классического догона сумму следующей ставки после проигрыша удваивают, а коэффициент всегда равен 2.00.



При игре по датской стратегии сумму ставки и коэффициент увеличивают на заранее выбранное значение, что безопаснее для вашего банка.



Подробнее о стратегии Мартингейла читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Принципы игры по датской системе ставок:

Начинайте игровой цикл со ставки на событие с коэффициентом 1.50.

Увеличивайте на 0.50 коэффициент после каждого проигрыша.

Рассчитывайте размер банка с учётом потенциальной серии неудач из десяти шагов.

Выбирайте сумму первой ставке не более чем в 5% от банкролла.

Увеличивайте сумму каждого следующего пари на единицу, которая равна минимальному размеру ставки.

Начинайте новый цикл с первоначальной суммы ставки и коэффициента в случае выигрыша.

Разница между Мартингейлом и датской стратегией в ставках

По стратегии Мартингейла вы увеличивайте вдвое только суммы ставок, а коэффициент оставляете прежним.



Представим, что ваш банкролл составляет 20 000 рублей, а первая ставка — 1000 рублей. Серия из четырёх подряд неудач приведёт к потере 75% банка:

Коэффициент Сумма ставки Результат Банкролл 2.00 1000 Проигрыш 19 000 2.00 2000 Проигрыш 17 000 2.00 4000 Проигрыш 13 000 2.00 8000 Проигрыш 5000 2.00 5000 Выигрыш 10 000

В данном случае вам не хватило средств для пятой ставки. Даже в случае выигрыша сумма банка составит лишь 50% от исходной.



При игре по датской системе с каждым новым шагом увеличивается риск. Для первых шагов подойдут любые выборы. Если серия неудач продлится до четвертого или пятого шага играйте рынки, где возможен возврат ставки.



При шести подряд поражениях ставьте на экспресс, так как легче найти три события с коэффициентом ниже 2.00 и высокой вероятностью прохода, чем одно событие с коэффициентом от 4.00.



Для наглядности возьмём те же условия. Банк — 20 000 рублей и первое пари — 1000 рублей:

Коэффициент Сумма ставки Результат Банкролл 1.50 1000 Проигрыш 19 000 2.00 2000 Проигрыш 17 000 2.50 3000 Проигрыш 14 000 3.00 4000 Проигрыш 10 000 3.50 5000 Выигрыш 22 500

При четырёх подряд неудачах потери банка составили 50%, а заход пятого пари принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.



Подробнее о банкролл-менеджменте и семи стратегиях финансовых стратегиях в ставках на спорт читайте здесь:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Плюсы и минусы датской системы ставок в сравнении с Мартингейлом

При игре по датской системе вы расходуете банк медленнее, чем при Мартингейле в случае затяжной серии неудач.



Однако, в Мартингейле вероятность выигрыша по любой ставке составляет около 50%. В датской стратегии по каждому следующему пари шанс на заход всё ниже и ниже.



Обе стратегии опасны. На длинной дистанции серия поражений станет лишь вопросом времени. Поэтому надёжнее пользоваться другими схемами для ставок на спорт.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!