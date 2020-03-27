«Славия» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко разберутся с любимым клиентом

В матче второго тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» 28 марта примет БАТЭ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — БАТЭ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 28 марта «Славия» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.15.

Анализ и прогноз матча «Славия» — БАТЭ (28.03.2020)

Обе команды начали чемпионат Беларуси с поражений, хотя определённо рассчитывали на большее. БАТЭ вообще умудрился проиграть на выезде скромному «Энергетику»-БГУ, составленному из молодых футболистов при практическом полном отсутствии «скамейки» (1:3). Что самое важное — проиграл по делу.



Борисовчане выглядели невероятно вяло. Создавалось ощущение, будто они уже давно обеспечили себе чемпионство и просто доигрывают сезон без особой мотивации. Хотя по факту предыдущий год завершили только на втором месте (для клуба-гегемона последних лет результат однозначно неудовлетворительный).



БАТЭ допускал много брака в нападении, а главное — после потерь мяча ужасно переходил из атаки в оборону. И дорого за это заплатил. Минчане за счёт организации и грамотных контратак довели дело до победы (3:1). Два гола из трёх пришли из убойных позиций, так что тренерскому штабу явно было о чём поговорить с футболистами в раздевалке.



Единственный плюс здесь — результаты конкурентов, которые также провалили первый тур. «Шахтёр» из Солигорска и минское «Динамо» потерпели поражения, а «Динамо-Брест» ограничилось ничьей со «Смолевичами», хотя по ходу поединка тоже было вынуждено отыгрываться.



В общем, лидеры белорусского футбола начали с фальстарта. Любопытно, как изменится ситуация во втором туре, ведь команды имели неделю на восстановление и приведение мыслей в порядок. Теперь БАТЭ предстоит сразиться со «Славией» из Мозыря, а это один из самых удобных соперников за последние годы.



Неделю назад «славяне» уступили на выезде испытывающему колоссальные финансовые проблемы «Слуцку» (1:3). Матч, пожалуй, получился самым событийным во всём первом туре чемпионата Беларуси. Было абсолютно всё: четыре гола, пять пенальти, россыпь жёлтых карточек и даже удаление.



По личным встречам у БАТЭ колоссальное преимущество — четыре победы подряд с общим счётом 14:1. Причём в гостях разброс солидный — были как 6:0, так и 2:1. «Славия» — крепкий середняк Высшей лиги, состав у борисовчан, разумеется, гораздо сильнее. Клуб из Мозыря по мере возможностей старается играть в атаку и часто пробивает планку тотала.

Судя по первой игре сезона, проблем с организацией и индивидуальных ошибок у «Славии» предостаточно. Разозлённый после безвольного поражения БАТЭ наверняка включится с первых минут, забьёт свои два-три мяча и откроет счёт победам в национальном первенстве. Мы бы выбирали между ИТБ 2 мяча БАТЭ за 2.06, а также П2 в первом тайме за 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — БАТЭ

Состав у БАТЭ заметно сильнее, а после безвольного поражения в первом туре проблем с мотивацией у фаворита не будет. Кроме того, «Славия» — один из любимых клиентов борисовчан: четыре победы в четырёх последних встречах с общим счётом 14:1. Думаем, гости агрессивно проведут дебют и без особых хлопот добудут победу.



Ставка: победа БАТЭ в первом тайме за 1.94.



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