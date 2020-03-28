«Неман» — «Витебск». Прогноз: «олени» и «северяне» сыграют на публику

«Неман» примет «Витебск» в матче второго тура чемпионата Беларуси 29 марта, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гродненцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех команды из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.24.
Букмекерские коэффициенты на матч «Неман» — «Витебск»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Анализ и прогноз матча «Неман» — «Витебск» (29.03.2020)
«Неман» является старожилом Высшей лиги Беларуси. Гродненцы помнят ещё те времена, когда участники играли плей-офф: утешительный и чемпионский раунды. За это время команда побывала и внизу турнирной таблицы, и недалеко от еврокубков, и в середине. Но чаще — в середине.
Дебют нынешнего сезона для желто-зеленых получился обидным. На выезде они потерпели поражение от крепкой, но всё же не самой сильной «Ислочи» (0:1). В первом тайме «олени» исправно создавали моменты и старались контролировать игру.
Однако под самый перерыв защитник Зоран Марвшич схлопотал вторую желтую, за что был удален. Во второй половине встречи хозяева логично насели на ворота гродненцев и забили-таки свой мяч. На 88-й минуте дальним ударом, без шансов для вратаря Дмитрия Дударя. Гостей лишил очков Момо Янсане.
«Витебск» в последние годы стабильно завершал сезоны в верхней половине турнирной таблицы. Подкачал лишь предыдущий розыгрыш — 31 балл и 13 строчка. Но в остальном это крепкий клуб, которой на своём поле выглядит грозно.
Однако в первом туре текущего чемпионата команда из одноименного города принимала «Городею» на искусственном поле стадиона «Центральный». Матч получился крайне тяжелым, во многом из-за качества покрытия. Единственный гол (да и тот — в свои ворота) забил защитник гостей.
Теперь «северянам» предстоит выезд в Гродно. С 2015 года соперники встретились 10 раз. Три победы за «Витебском», однажды побеждал «Неман» и шесть матчей не выявляли сильнейшего. В целом, команды более-менее равны, однозначного исхода ждать точно не стоит.
Однако примечательно, что в пяти из семи последних матчей забивали и те, и другие. А потому можно было бы довериться статистике и проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 2.08.
Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Витебск»
Команды более-менее равны, однозначного исхода ждать точно не стоит. Доверимся статистике, поскольку в пяти из семи последних матчей забивали и те, и другие. В предстоящем матче это как раз можно бы проверить, благо что коэффициент превышает двойку.
Ставка: обе забьют за коэффициент 2.08.
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