«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш

«Ислочь» примет «Смолевичи» в матче второго тура чемпионата Беларуси 29 марта, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех гостей оценён коэффициентом 4.55.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Смолевичи»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Ислочь» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Смолевичи» (29.03.2020)

«Ислочь» с 2016 года исправно бороздит просторы Высшей лиги Беларуси, до недавних пор стабильно финишируя в середине таблицы. За четыре года команда из Минской области занимала за собой и седьмую, и десятую, и 11-ю строчки. А в прошлом розыгрыше серо-синие умудрились даже замкнуть топ-5.



Дебют нынешнего сезона сложился удачно. В первом туре, который проходил на братском стадионе «ФК Минск», «волки» обыграли старожила белорусского чемпионата крепкий «Неман» (1:0). Ключевым стало удаление защитника гостей Зорана Марушича, получившего вторую желтую за несколько минут до перерыва.



Во втором тайме «Ислочь» осадила ворота соперника. Тяжёлые три очка принёс своему клубу Момо Янсане, который не был заметен всю игру. Гвинейский нападающий на 88-й минуте мощно пробил из-за пределов штрафной, не оставив шансов вратарю.

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«Смолевичи» за всю историю своего существования выступали в элитном дивизионе Беларуси лишь в 2018 году. Тогда клуб из одноимённого города за 30 матчей сумел набрать 24 балла и занять 15-е место. Неубедительный результат повлек за собой вылет в Первую лигу.



По итогам прошлогоднего выступления «смола» вновь вернулась в Высшую лигу и уже успела напомнить о себе. Команда на выезде отобрала очки у действующего чемпиона брестского «Динамо» (1:1). Причем гости смотрелись ничуть не хуже хозяев и даже вышли вперёд.



Однако удержать победу так и не сумели. После подачи с углового «южане» забили немного курьезный гол, а в концовке матча даже имели возможность вырвать победу. Надежно сыграл российский голкипер «смольных» Александр Фильцов.



Теперь «Смолевичам» предстоит поездка в Минск к «Ислочи». До этого команды встречались лишь два раза в 2018 году. Оба матча завершились победой «волков» с минимальным счётом. От этого и будем отталкиваться при выборе ставки.

И у тех, и у других туго с созданием моментов, а потому вариант с ТМ 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.73 выглядит интересно. Также можно рискнуть и проверить классический Х2 за коэффициент 2.12. «Смола» достойно себя показала в матче с действующим чемпионом и вполне может зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Смолевичи»

И у «Ислочи», и у «Смолевичей» туго с созиданием, зато с обороной порядок. А потому ожидать изобилия голов не приходится. До этого команды встречались дважды, и оба раза остались за «волками». Однако «смольные» в матче с действующим чемпионом брестским «Динамо» выглядели достойно и в предстоящем поединке вполне могут зацепиться за очки.



Ставка 1: ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.73.



Ставка 2: «Смолевичи» не проиграют за коэффициент 2.12.