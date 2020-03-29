Статистический прогноз с коэффициентом 2.61: «Мунисипаль» — «Хувентус», ставка на матч

В матче 12-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 30 марта «Мунисипаль» примет «Хувентус». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Мунисипаль Халапа» — «Хувентус Манагуа»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 30 марта «Мунисипаль Халапа» — «Хувентус Манагуа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.96, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.84. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Мунисипаль Халапа» — «Хувентус Манагуа» (30.03.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя неделю назад здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 11 туров. Команды соседствуют в турнирной таблице и являются прямыми конкурентами по борьбе за место в плей-офф. На данный момент у «Мунисипаль Халапа» 15 очков и пятое место, а «Хувентус Манагуа» набрал 13 баллов и располагается на шестой позиции.



Попасть в топ-2 и напрямую забраться в полуфинал едва ли удастся. Даже занимающий третью строчку «Реал Эстели» набрал 23 очка. А вот сохранить место в шестёрке лучших более чем реально, хотя конкурентов достаточно. С плотностью в середине таблицы всё в полном порядке: между четвёртым и девятым местами всего шесть очков.

Форма команд

«Хувентус» начал чемпионат с двух поражений подряд, после чего набрал хороший ход. В девяти последующих поединках национального первенства он уступил лишь дважды — «Манагуа» и «Дирьянхену», которые возглавляют турнирную таблицу на данный момент. Также удалось одержать три победы и четырежды сыграть вничью.

«Неман» — «Витебск». Прогноз: «олени» и «северяне» сыграют на публику В пяти из семи последних матчей забивали и те, и другие.

У «Мунисипаля» ситуация противоположная. Старт получился бойким, однако в последнее время результаты испортились: в пяти предыдущих турах случилась всего одна победа при двух поражениях всухую и двух ничьих. На указанном отрезке команда отличилась лишь три раза.

Личные встречи

Поскольку участников в чемпионате Никарагуа немного, встречаются соперники часто и со вкусом. Вот что интересно: мирного исхода у них не было на протяжении девяти матчей. Это вполне тянет на аномалию (особенно при условии скромной результативности турнира), поскольку в целом команды близки по уровню.

В остальном расклад предельно прост: в семи предыдущих очных встречах хозяин поля оказывался сильнее аж шесть раз. Так что ставка 1Х с привязкой к тоталу смотрится крайне любопытно. Например, на 1Х + тотал меньше 3.5 мяча букмекеры дают достойный коэффициент 1.95, а 1Х + ТМ 2.5 мяча вообще идёт за 2.45.

Ставки на тоталы и голы

Как мы уже говорили, у «Мунисипаля» сейчас большие проблемы с результативностью — только три гола в пяти предыдущих матчах. А вот «Хувентус» в восьми предыдущих матчах турнира лишь однажды пропустил больше одного гола. Вполне можно проверить ставку «хозяева забьют ровно один гол» за 2.61.

Прогноз и ставки на матч «Мунисипаль Халапа» — «Хувентус Манагуа»

Команды близки по общему уровню и находятся рядом в турнирной таблице. Встреча прямых конкурентов по борьбе за зону плей-офф обещает получиться нервной. Любопытно, что в шести из семи предыдущих очных поединков побеждал в итоге хозяин поля. Подстрахуемся на случай ничьей и возьмём 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка №1: «Мунисипаль» забьёт ровно один гол за 2.61.

Ставка №2: «Мунисипаль» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

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