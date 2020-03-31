Статистический прогноз с коэффициентом 2.48: «Чинандега» — «Хувентус», ставка на матч

В матче 13-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 2 апреля «Чинандега» примет «Хувентус». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Чинандега» — «Хувентус Манагуа»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 2 апреля «Чинандега» — «Хувентус Манагуа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Чинандега» — «Хувентус Манагуа» (02.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 12 туров. Команды соседствуют в турнирной таблице и являются прямыми конкурентами по борьбе за место в плей-офф. На данный момент «Хувентус Манагуа» набрал 13 баллов и располагается на шестой позиции, а «Чинандега» идёт восьмой с 12 очками.



Попасть в топ-2 и напрямую забраться в полуфинал — из отдела фантастики. Даже занимающий третью строчку «Дирьянхен» набрал 24 очка, слишком уж велико отставание. А вот финишировать в шестёрку лучших и пробиться в четвертьфинал шансы имеются. Правда, плотность в середине таблицы запредельная, а потому пара неудач рискует дорого обойтись.

Форма команд

«Хувентус» начал чемпионат с двух поражений, а вот дальше дела пошли нормально. По крайней мере для середняка. В 10 последующих поединках национального первенства он добыл три победы, четырежды сыграл вничью и трижды уступил. Два поражения из трёх пришлись на клубы из топ-3, ещё одно — на крепкий «Мунисипаль Халапа».

А вот у «Чинандеги» всё ровным счётом наоборот: всего одна неудача в пяти стартовых турах, после чего результаты резко просели. В семи последующих поединках удалось зацепить жалкие четыре очка. В поединках с двумя худшими клубами лиги отличиться получилось только однажды, итог — ничья и поражение. Разумеется, после такого команда выпала из зоны плей-офф.

Личные встречи

Вот тут-то и кроется основная закавыка. Вроде бы, на данный момент «Хувентус» смотрится гораздо предпочтительнее, а «Чинандега», напротив, никак не может обрести себя. Однако в трёх предыдущих очных встречах клуб из Манагуа не сумел одержать ни одной победы, да ещё и пропустил в каждом случае (1:1, 1:1, 0:1).

В чемпионате Никарагуа достаточно приблизительно равных по классу команд, а потому фактор своего поля трудно переоценить. В связи с этим логично отталкиваться от аутсайдера. П1 с нулевой форой идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча доступна за 2.23.

Ставки на тоталы и голы

Обе команды входят в число наиболее зрелищных в чемпионате Никарагуа: в матчах с участием «Чинандеги» в среднем забивается 2,5 мяча, у «Хувентуса» этот показатель ещё выше (2,8). Определённые предпосылки к верху имеются, но очные встречи в последнее время получались низовыми.

Потому мы остановимся на другом варианте. «Чинандега» в трёх предыдущих поединках с «Хувентусом» забивала строго по одному разу, а оборона у соперника сейчас оставляет желать лучшего. В трёх последних турах национального первенства клуб из Манагуа пропустил аж семь раз. Проверим ставку «хозяева забьют ровно один гол» за симпатичный коэффициент 2.48.

Прогноз и ставки на матч «Чинандега» — «Хувентус Манагуа»

Команды близки по общему уровню и находятся рядом в турнирной таблице. «Хувентус» набрал хороший ход, зато «Чинандега» сыграет на своём поле и не проигрывала на протяжении трёх очных встреч. На наш взгляд, букмекеры переоценивают гостей, так что проверим 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Ставка №1: «Чинандега» забьёт ровно один гол за 2.48.

Ставка №2: «Чинандега» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

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